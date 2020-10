Las razones del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner

"Existen en la vida política enigmas que resultan fascinantes, misterios para los cuales todo el mundo tiene una explicación, pero todas las explicaciones juntas resultan insuficientes.

Ahora que en apariencia estamos viendo licuarse para su desesperación el liderazgo de Mauricio Macri, nos preguntamos ¿cómo se conserva el liderazgo en el llano, y cómo perduran los liderazgos en las condiciones más negativas?".

Bajo esta premisa planteada en el artículo escrito por Jorge Halperín, las y los [email protected] de Página/12 dieron el debate.

Acá algunas de las contribuciones destacadas:

Hay que entender que el kirchnerismo superó a lo que quedó del peronismo. Le sacó la careta al peronista facho, de derecha, oportunista, al típico "puntero". Y entonces el kirchnerismo se quedó con lo mejor del peronismo y sumó desde todas las corrientes de izquierda (que son muchas más de las que se supone). Y cuando hablo de izquierda no hablo de los dirigentes que se proclaman como tal, sino de las personas a las que les importa el otro, el débil, el oprimido y, sinceramente, los derechos humanos. Y aunque hoy UCR es mala palabra, hoy muchos ex-radicales son kirchneristas. Y ex´s del PI, del MAS y del PO. Porque el kirchnerismo, sin hacer una revolución, dió vuelta la historia argentina; otorgó derechos que parecían imposibles. Les dió esperanzas a niños, jóvenes y adultos que ya las habían perdido. Se enfrentó a los enemigos del pueblo, aunque eso le costase el impasse de 4 años, período horripilante para Argentina. Y Cristina es el estandarte del kirchnerismo, es Eva Perón, Juana Azurduy, Mercedes Sosa y miles de mujeres anónimas y luchadoras en una sola. Por eso tiene la convocatoria más conmovedora de Argentina. Y por eso, no sólo la Historia la recordará (en función de quien la escriba) sino que también quedará por siempre su impronta en las generaciones por venir.

Danico

Las personas que desempeñan un cargo en el cual detentan autoridad sobre otras personas, ejercen un liderazgo. Ese liderazgo es inherente al cargo, es circunstancial con respecto a la persona que lo ejerce. En algunas oportunidades, se produce espontáneamente y sin que se puedan identificar razones, una especie de simbiosis entre líder y liderados/as, de modo tal, que la separación, de producirse, afectaría en esencia a las dos partes. El líder lo es de hecho y para siempre, su liderazgo no tiene que ver con el cargo sino con su propia persona en relación con los liderados.

Ana1957

Yo agregaría que siempre tomo medidas a favor de las mayorías, concedió derechos y con esa oratoria cautivante, es magnética un combo perfecto que se suma a actitudes maternales. No me olvido de esos bares en los que nos cobijamos de la muchedumbre en las marchas, el silencio sepulcral que se imponía ante su voz!! Hay que vivirlo para experimentar esa devoción. Los que dijeron que nunca volvía, nunca lo vivieron. Siempre supe que volvía!

maria1234

No sé porqué tanta duda. Tengo anotados alrededor de 400 actos de gobierno de los Kirchner en pos del bien general. A todos los argentinos les llegaron algunos de ellos, aunque algunos lleven el antiperonismo en la sangre. Ella está inserta en el corazón del pueblo argentino y de ahí no la va a sacar nadie. Para muestra tres botones:



1|Entre 300.000 y 500.000, según las distintas versiones, la despidieron en la Plaza de mayo el 9/12/2015.

2|De su libro Sinceramente vendió 350.000 ejemplares, salvo el Martín Fierro no creo que haya otro que llegue a eso.

3|Si no fuera por el sistema de ajuste trimestral de jubilaciones que ella creó, yo estaría cobrando la mínima y cobro mucho más que eso, porque antes uno se jubilaba con un buen haber pero luego sólo aumentaban la mínima que en pocos años nos alcanzaba.

Lizzie

Al igual que Yrigoyen y Perón, juega mucho con sus silencios, no anda opinando sobre todo y cada cosa que ocurre. También, al igual que los otros dos, maneja el enigma. La publicación del libro y la candidatura de Fernández fueron jugadas magistrales que no vieron ni los espías que escuchaban todos sus llamados y revisaban su ropero. Tal vez sea la lógica del aikido: la furia desatada en su contra solo resalta el recuerdo de la AUH, la jubilación de las amas de casa, etc. ,funcionan como una presencia inmanente. Y a diferencia del Peludo y el Pocho, que no fueron mis contemporáneos, por lo cual mis percepciones dependen más de lo que he leído, Cristina no parece cultivar su propio mito adrede, parece realmente que le importa un comino.

El_Pedrero

Que buena hipótesis la del aikido que usa la fuerza del oponente para potenciarse. Siempre las artes marciales nos enseñan comportamientos de vida. Sea ésta o cualquier otra la causa de hacerla invencible, que suerte que la tenemos, CRISTINA por siempre!!!

Stella11465

Y un detalle más sobre la figura del aikido: el oponente embiste cegado por su propia mirada prejuiciosa sobre la debilidad e indefensión del otro. Prejuicio potenciado por el hecho de que Cristina es mujer. Y así le va.

LENOIRE

El socialista Jorge Rivas lo dijo muy bien y hace mucho, cuando le preguntaron que era lo que lo acercaba al kirchnerismo. “Sus enemigos”, contestó.

Hugomon

Cristina destaca entre todos los políticos de nuestra historia por ser sumamente inteligente, no creo que sea el único motivo pero alguna importancia tendrá. Su paso al costado dejando a Alberto ha sido un golpe maestro.

Responso

Decime un político argentino que hable sobre cualquier tema media hora o más sin teleprompter. Ahí esta la diferencia: INTELIGENCIA Y LOCUACIDAD.

Canal65zn

Gracias Jorge por intentar explicar cómo Cristina ha logrado conservar el liderazgo a pesar de todos los intentos por destruirla. Y leyendo cada una de las colaboraciones más abajo, ahí está simplemente explicado en la suma de cada uno de los comentarios. El Amor que genera tiene que ver con todo eso. Nos moviliza con fuerza y en cada una de todas las marchas, incluso la del 9 de Diciembre de 2015, le respondimos con el mismo Amor que ella les dio a los 45 millones de Argentinos aunque los necios por ODIO no tienen capacidad de analizar en lo mas mínimo un caso de liderezgo único como el de CRISTINA. Así era también EVITA. Juan Domingo Perón inició todo esto y tuvo herederos naturales, siendo ellos Néstor y Cristina y muy cerca estamos de tener nuevos líderes peronistas, que ya empezaron a destacarse desde el ultimo 15 de Diciembre, entre ellos Alberto y Axel.

daniel29

Extras:

Cristina es una Maestra

contra viento y marea.



A argentinos enseña, y a argentinas,

historia, economía, estrategia.



Pero lo que más enseña

esta Cristina estratega

es a no perder esperanza

cuando se vuelan las velas.



Y cuando vuelan puñales

calma clama y recupera

una soga, un piolín, un pañuelo

que ata y une las fuerzas.



El pueblo unido batalla,

persistente como ella,

y la lleva prendida en el pecho

por su amor e inteligencia.



De Cristina he tomado

tantas cosas como estas

y sé que otros y otras

lo habrán hecho a su manera.



Y quien abrevó en su luz

y ve incansable su estela

¿cómo podría olvidarla?

¿y acaso borrar su huella?



Cristina me ha transformado

en compromiso, en ideas

por eso dejarla de lado sería

dejar mi conciencia.



Lleguen estas estrofas

a una maestra argentina

gracias sentidas, Cristina

enseñante luchadora.



(Gracias Halperín por hacernos pensar en lo que sentimos)

Paula_ciudadana

Si fueras una flor serías una rosa. A veces, una pasionaria otras, un clavel del aire.

Si fueras una cuerda, la guitarra de Falú,

Un Sonido: el viento acamando Los Trigales

El trinar de los pájaros libres.

Si fueras una voz: Mercedes Sosa

Si fueras tierra, serías Pachamama, el patio trasero de los humildes de Mi Pueblo.

Si fueras un tema, la más hermosa tonada del viejo amor

Si fueras un bandoneón, serías Troilon serías Piazzolla

Si fueras un tango, “Milonguita”, Rivero cantando “Nostalgias”, Gardel interpretando “Arrabal Amargo”, “Uno” de Discepolo.

La Malena De Manzi, si fueras pena,

Serías un recuerdo: el de Chávez.

Si fueras una pregunta: ¿Por qué Néstor?

Si fueras pasión: Evita

Si fueras una frase: “Justicia Social”

Si fueras un ideal: El Che

Si fueras una caricia, la del ser amado

-en la oscuridad serías luz,

Si fueras un horario, el amanecer del Pueblo trabajador

Si fueras ruido -el de las fábricas abiertas,

En el frío serías abrigo de sol.

Curtida por el viento del Sur que corta y lastima, así te enfrentás a tus enemigos. Así resistes. Por si fuera poco, sos mujer, Cristina

Silvia319