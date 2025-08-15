La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes mantener en suspenso la sentencia que ordenaba a Argentina entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF a los fondos buitres, para cancelar los 16.100 millones de dólares, más intereses, del juicio por la reestatización de la petrolera. De esta manera, el tribunal avaló la posición que Argentina sostuvo durante lo
La justicia de EE.UU hizo lugar a la suspensión de sentencia contra YPF
A favor de Argentina y contra la presión buitre
El país no deberá entregar las acciones de la petrolera, ni otros activos, como garantía de pago del litigio, mientras la Corte define la apelación. Qué sigue.
