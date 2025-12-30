Omitir para ir al contenido principal
Violencia de género que no para

Detuvieron al sospechoso de un brutal femicidio en La Matanza

El acusado fue arrestado en Lomas del Mirador. La víctima, de 44 años, murió tras un ataque con arma blanca. La Justicia investiga el hecho como homicidio agravado.

Femicidio en La Matanza (Noticias Argentinas)

Año 2026

El mundo cumple años

Por Lila María Feldman

Por la suspensión del servicio de larga distancia a Tucumán y Córdoba

La Fraternidad podría ir a paro en la línea Mitre

Adiós 2025

Año Nuevo 2026: así funcionarán los servicios públicos en la Ciudad

Una empresa productora co-organizadora envuelta en un escándalo

Se suspende la edición 2026 del Festival Internacional de Angoulême, la Meca europea de la Historieta

Por Andrés Valenzuela

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez
Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

El presidente de EE.UU. recibió a Netanyahu en Florida para hablar del futuro del enclave palestino

Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece “lo más rápido posible”

Del ajuste al cierre

El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad

Agua

Otro golpe al bolsillo

Tarifazo para el agua: subirá 16 por ciento en los primeros cuatro meses del año

Marcha Universitaria

El presupuesto educativo más bajo en 21 años

“Esto es una tragedia”

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles

La plaza ya piensa en el dólar del 2026

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Por la suspensión del servicio de larga distancia a Tucumán y Córdoba

La Fraternidad podría ir a paro en la línea Mitre

Adiós 2025

Año Nuevo 2026: así funcionarán los servicios públicos en la Ciudad

Violencia de género que no para

Detuvieron al sospechoso de un brutal femicidio en La Matanza

Es el tercer caso en el año

Chubut: denunciaron que una madre se quedó con la plata recaudada para una fiesta de egresados

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

Renovó por dos años

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

Anthony Joshua

En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido

Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos

Horacio Zeballos

El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025

Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino

Por Pablo Amalfitano