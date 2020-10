Córdoba: detienen a un profesor denunciado por cobrar para aprobar a los estudiantes

Luis Augusto Olmedo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fue detenido este miércoles acusado por "extorsión reiterada" a sus estudiantes de Microbiología e Inmunología de la carrera de Odontología. Según las denuncias de los estudiantes, para aprobar la materia Olmedo los obligaba a pagar un curso en la academia de la que era dueño: "A los chicos que no tenían plata para pagar los desaprobaba, se presentaban hasta seis veces y nunca aprobaban, les arruinaba la vida", aseguró a Página|12 Ricardo Moreno, abogado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología, que centralizó más de cincuenta denuncias de alumnos y ex alumnos del profesor. Además de Olmedo, fueron detenidos otros dos integrantes de la academia y se investiga a la decana de la Facultad por no haber denunciado los hechos a pesar de recibir reclamos.

"Todo esto se inicia con una inquietud del Centro de Estudiantes que comenzó a recibir las denuncias. Primero fueron cuatro, cinco, seis, después quince, después veinte. Hoy en día ya superan las cincuenta y se siguen sumando", indicó Moreno. Las denuncias fueron elevadas a la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedian, quien investiga los hechos desde hace más de un mes y este miércoles por la mañana decidió ordenar la detención de Olmedo en su domicilio del barrio Nueva Córdoba de la capital provincial.

Junto al profesor de 67 años también fueron detenidos otros dos hombres, de quienes no se reveló la identidad, que estaban a cargo de la academia privada de Olmedo. Aunque el delito que el fiscal Hairabedian le imputó al profesor es el de "extorsión reiterada", el abogado del Centro de Estudiantes adelantó a este diario que buscarán que se juzgue por "asociación ilícita": "El Código Penal establece que tiene que haber tres o más personas para configurar asociación ilícita, acá ya hay tres investigados y creemos que hay más. Este jueves voy a solicitar la ampliación", informó el letrado.

Según las denuncias de los estudiantes, en su academia paralela a la Facultad el profesor disponía de un curso "preparatorio" para aprobar Microbiología e Inmunología. En el curso, cuyo precio rondaba los 30 mil pesos, los alumnos recibían directamente las preguntas que les serían tomadas en los parciales de la Facultad. Aquel estudiante que no ingresaba al curso privado era desaprobado y Moreno sostiene que la situación "viene de hace muchos años atrás pero recién ahora le pusieron el cascabel al gato. Se habla de que los primeros casos se remontan a quince años atrás".

Es por esta razón que el fiscal decidió investigar también a la decana de la Facultad de Odontología de la UNC, Mirta Sapadiliero de Lutri, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La investigación seguida a la decana se basa en que, durante todos los años en que el profesor realizó esta operativa, al decanato habrían llegado varios reclamos de alumnos y alumnas por el accionar de Olmedo. Sin embargo, los hechos nunca fueron denunciados judicialmente por la Facultad.

Recién el pasado viernes, luego de que la Fiscalía hiciera público que estaba investigando los hechos, la decana de la Facultad decidió iniciar un sumario administrativo y suspender "preventivamente" a Olmedo, "por contar con pruebas suficientes que ameritan la investigación penal" y "existiendo un sinnúmero de personas interesadas en aportar datos a la investigación", según se puede leer en la Resolución del decanato. Además, Sapadiliero de Lutri resolvió que la suspensión quedaría firme si el profesor es procesado por la Justicia.

Informe: Santiago Brunetto.