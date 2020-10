Inevitables

TEATRO

La barca sin pescador

“Los inescrupulosos, los soberbios, los que desoyen las leyes de causa y efecto, los que pretenden arrojar piedras al lago quieto sin que se muevan las aguas; no conocen las rutas de la dignidad ni del amor verdadero. Felices aquellos que aún sumergidos en la necedad, son tocados por ese destello de luz, deciden seguirlo y trocar el camino. De este lado, el del amor, espero”, escribió la actriz y directora Virginia Innocenti cuando comenzó a idear la puesta en escena del clásico de Alejandro Casona. Se trata del registro de una obra que integró la décima temporada del Plan Federal de Coproducciones que en 2016 realizó el Teatro Cervantes junto a la Subsecretaria de Cultura de San Nicolás de Tres Arroyos. Vestuario y escenografía de Alejandro Mateo y canciones de Gabo Ferro, interpretadas junto a Luciana Jury. Con Emilio Chena, Osvaldo Farías, Susana Grilli, Pilar Lourenco, Lidia Pereyra, Facundo Pusterla, Carolina Rios Finelli y Jorge Ruffini.

Del jueves 1 al domingo 4, por el canal de YouTube de Cervantes Online. Gratis.

Otra mala noche

En una estación espacial, Sara espera el incierto y demorado momento de volver a casa, sola en un pequeño compartimento. Un insistente colega la contacta a través de un chat con una propuesta sorprendente y aparentemente ofensiva. Sin embargo, por algún motivo, decide no apagar su computadora. El director catalán Raimundo Morte adapta la obra teatral del también catalán Albert Tola al formato streaming, conservando la acción y el conflicto principal que se desarrollan a partir del encuentro entre dos desconocidos. Hacia el final, el público es partícipe activo de la narrativa, votando lo que sucederá a continuación. Con Marisa Salton y Guido Napolitano.

Viernes a las 20, a través de la plataforma digital de Teatro Uaifai. Entrada: $350.

MÚSICA

Los espejos

“No podés escapar/ de lo que siempre quisiste abandonar”, se lo escucha cantar a Leo Ferradás al frente de su banda de siempre, Los Huesos, apenas arranca el simple que acaba de aparecer en todas las plataformas digitales. Grabado durante la cuarentena, el flamante tema describe las obsesiones personales de un personaje insomne, neurotizado por un contexto de encierro espacial y emocional, pero que invita a salir del mundo de las apariencias y las mentiras que nos contamos a nosotros mismos: “Los espejos a veces te contradicen/ ¿hasta cuándo con esta ficción?”. Alter ego de Leonel Gastón Peluso, como Ferradás lleva publicados cuatro discos y un EP en dos décadas de carrera, y su voz y su guitarra aquí están acompañadas por Homero Rivas en batería y percusión, Carlos Camillucci en guitarras y Gonzalo Fuertes en bajo. “Los espejos” tiene producción de Gabriel Busso, y la fotografía es de Nora Lezano.

13:33

Titulado con la hora exacta de su nacimiento, el EP debut como solista de Gollo es un proyecto que comenzó a delinear solo en su habitación, sin trabajo estable ni dinero, y terminó dandole los toques finales en un cuarto de hotel, mientras viajaba por distintas ciudades del país siendo uno de los DJ de la fiesta Bresh. Son siete temas que van desde los sonidos más oscuros del trap hasta la parte más dulce de una melodía pop, producidos por Facundo Yalve, alias Evlay, que hizo lo propio con Wos y Louta. “Si tuviese que definirlo sería algo así como `ciclotimia analógica´”, dice el músico y DJ de 26 años. “Porque si bien necesito hacer música con 808 y buscar continuamente refrescar el sonido, me resulta imposible escaparme de la balada, de una guitarra con una buena progresión de acordes y la búsqueda de la melodía perfecta, más allá del rap”.

ONLINE

Teherán

Con el marco del tratado de paz entre el estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos en la vida real, llega a la plataforma Apple TV+ esta producción seriada israelí atravesada por las tensiones internacionales y el siempre latente peligro atómico. La historia comienza con el viaje a Teherán de la joven Tamar, una pirata informática nacida en Irán y criada en Israel. Bajo una identidad falsa otorgada por el Mosad, la protagonista debe hackear un radar como parte de un operativo ligado al desarrollo de reactores nucleares. Ya en el primero de los ocho episodios la cosa no sale del todo bien y, a partir de allí, la muchacha deberá sobrevivir apoyada por militantes prodemocracia. Escrita por Moshe Zonder (Fauda), este thriller con altas dosis de espionaje y suspenso incluye en el reparto a rostros muy conocidos en el cine y la tevé estadounidenses como Navid Negahban (Homeland) y Shaun Toub (Iron Man, Crash – Vidas cruzadas), este último en el papel del jefe de seguridad dispuesto a cazar a Tamar.

Borgen

Los seguidores de la producción televisiva nórdica conocen muy bien el nombre de esta serie que, a lo largo de tres temporadas, logró transformarse en una de las más prestigiosas de la oferta made in Dinamarca. Ahora disponible en su totalidad en Netflix, la creación de Adam Price pone la lupa en los tejes y manejes dentro de Borgen, el nombre coloquial con el cual se conoce al Palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes del estado danés y lugar de trabajo cotidiano del Primer Ministro de ese país. La alta política, con sus virtudes y miserias (y chanchullos, desde luego) pocas veces tuvo un acercamiento más inteligente, sin despreciar nunca los placeres del entretenimiento.

CINE

Nunca subí el Provincia

El documentalista chileno Ignacio Agüero comenzó su carrera durante los años de la dictadura de Pinochet, con películas de alto contenido político que, sin embargo, nunca dejaban de lado una fuerte búsqueda creativa. Su obra más reciente, disponible para su alquiler en Google Play, parte del más cercano de los ámbitos –su propia casa, la calle donde está emplazada, la esquina– para crear un film-carta que registra el presente y recupera recuerdos. Un panadero que cerró su local tiempo atrás y un edificio que le impide ver la silueta del cerro Provincia son la excusa para un relato expansivo, poético y siempre inquieto. El director de Como me da la gana deja de lado las reglas de la corrección documentalista para describir un microcosmos de personas, historias y lugares que se abre hacia el mundo, al tiempo que reflexiona sobre el paso del tiempo. La clave “es mirar y jugar. La palabra jugar es la más importante”, declaró el realizador en una entrevista reciente publicada en estas páginas.

El dilema de las redes sociales

Es sabido que el uso regular de las aplicaciones “sociales” recopila toda clase de información personal, en particular los gustos e intereses del usuario, pero el documental de Jeff Orlowski –disponible en Netflix– va mucho más allá, planteando la posibilidad de un futuro poco menos que distópico. A partir de entrevistas a exempleados jerárquicos de compañías como Facebook y Google y la dramatización con actores de una familia contemporánea tipo, la película investiga y reflexiona sobre las adicciones digitales, la venta de información privada y la polarización política originada en las redes, entre otros temas urgentes sobre los cuales no suele pensarse al mover los dedos sobre la pantalla del celular.

TV

Patria

Precedida por cierto grado de polémica a partir de su afiche promocional y presentada hace escasos días en el Festival de San Sebastián, la adaptación a la televisión de la novela de Fernando Aramburu, publicada en 2016, recorre los años más intensos del terrorismo de la ETA en el País Vasco, tema espinoso si los hay en tierra española. Hoy a la noche se emitirá en la pantalla de HBO el primero de los ocho episodios de esta miniserie, que describe las consecuencias de la violencia terrorista a través de los ojos de dos familias muy cercanas que terminan enfrentadas por un asesinato cometido por etarras. “El dolor no tiene bando y todos somos parte de la misma historia. Eso no quiere decir que todos ocupemos el mismo lugar. Pero negar la relación entre lo que ocurre a unos y otros es ridículo”, declaró Aitor Gabilondo, creador y director de la saga, apostando a un término recurrente en las conversaciones sobre el pasado reciente: la posibilidad de la reconciliación.

Domingos a las 21, por HBO.

Mi perro y yo

Nacida en Ucrania, región de la cual no suelen verse demasiadas producciones televisivas, esta miniserie de apenas cuatro episodios narra los días más difíciles de Alexandra, una mujer que dejó de lado su carrera para ocuparse de su esposo. Cuando este confiesa su amorío con una joven y el deseo de mudarse con ella, la protagonista decide volver al pequeño departamento de su madre. Pero no se irá sola: la acompaña su enorme perro de raza leonberger, el más fiel compañero en tiempos de desventuras. Eso no será todo lo que ocurra en este melodrama romántico con ligeros toques de comedia que ofrece tópicos y detalles reconocibles bajo una nueva luz narrativa.

Jueves a las 21.30, por Eurochannel.