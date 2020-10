El FMI confirmó que enviará una misión a Argentina a principios de octubre  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó el diálogo “muy fluido y constructivo” que mantiene con la Argentina y anunció que a principios del próximo mes enviará una misión al país, en el marco del pedido del gobierno de Alberto Fernández de discutir los posibles alcances de un nuevo programa con el organismo multilateral y analizar las últimas medidas cambiarias.



"Nuestro enfoque y de las autoridades es trabajar para adoptar políticas que aseguren un crecimiento sostenible e inclusivo y que aborden los desequilibrios económicos", enfatizó el vocero del Fondo, Gerry Rice, quien confirmó que el equipo de personal del FMI “está trabajando actualmente en planes para realizar lo que llamamos una visita del personal a Argentina a partir de principios de octubre".

Además, puntualizó que los miembros del Fondo "estamos en modo escucha tratando de entender mejor la agenda económica de las autoridades" y aclaró que, por lo pronto, el objetivo de esa misión "sería conocer de primera mano los planes económicos y las prioridades políticas de las autoridades argentinas que podrían sustentar el programa apoyado por el FMI, que ha solicitado".

Lo que sí dejó claro es que “mantenemos un diálogo muy fluido y constructivo con las autoridades argentinas, que incluye conversaciones sobre las últimas medidas cambiarias, en el contexto de la solicitud de un nuevo programa respaldado por el organismo".

El punto central, agregó, es “ayudar a la Argentina en su plan de fortalecer el crecimiento y la estabilidad, crear trabajo, reducir la pobreza y superar esta difícil situación económica que se ha visto más complicada por la pandemia". Por eso, será “un hito el hecho de tener esta visita del personal; es parte del comienzo de un proceso que llevará tiempo”.

El portavoz procuró no dar muchos detalles. Dijo que no está definido si la “visita” será “física o virtual” y aclaró que eso se debe “a la naturaleza de la pandemia en ese momento”. No obstante, “la visita del personal comenzará a principios de octubre", reiteró.

A fines de agosto, el Gobierno remitió una carta a la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, dando así inicio formal a las negociaciones con ese organismo. La Argentina debe renegociar con el Fondo Monetario una deuda de 44 mil millones de dólares, contraída durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Esta semana, ante la asamblea anual de las Naciones Unidas, el presidente Alberto Fernández subrayó que las negociaciones "se encararán de la misma manera (que con los bonistas): de forma responsable, siendo respetuosos de los compromisos contraídos". Para el jefe de Estado, el acuerdo no debe "poner en riesgo las condiciones que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de desarrollo inclusivo y sostenible".