Suspendieron al diputado Juan Ameri por protagonizar escenas sexuales durante una sesión virtual

El escandaloso comportamiento del diputado salteño Juan Ameri en plena sesión virtual mixta, trastocó el debate de la Cámara baja que abordaba la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema jubilatorio y refinanciación de las deudas de las provincias con la Anses. Ameri apareció en las pantallas gigantes del recinto protagonizando una escena íntima con su pareja y desató la indignación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que tras un intercambio de opiniones con las autoridades del bloque del Frente de Todos –y hasta con el propio presidente Alberto Fernández--, interrumpió la sesión para denunciar el hecho y poner el marcha el procedimiento para sancionar al legislador. En ese marco, convocó a la conformación de una comisión de cinco miembros para que reglamentariamente decida la suspensión o la expulsión de Ameri. La comisión tiene un plazo de hasta 60 días para expedirse, pero la decisión no llevaría más de una semana y la suerte de Ameri ya estaría echada: el oficialismo quiere una sanción ejemplar para condenar la actitud del miembro de su bancada y ya piensa en su reemplazo para no complicar la suerte de los proyectos del Gobierno que se encaminan a una definción reñida.



“Quiero interrumpir el debate de esta ley, desgraciadamente, para plantear que, frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el funcionamiento de esta Casa”, sorprendió Massa desde el estrado del recinto. “Hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta Casa, por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del Reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri y la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinen la sanción”, añadió el titular de la Cámara baja visiblemente ofuscado.

“Esta es la Casa del pueblo, vamos a escuchar las explicaciones del diputado pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, concluyó sin ocultar su indignación. Mientras el diputado oficialista Carlos Heller exponía como miembro informante el proyecto del Gobierno, el propio Massa tuvo una vista privilegiada de lo que se veía en la pantalla a la que estaba conectado el diputado salteño.









El propio Ameri intentó justificarlo a su manera en varias entrevistas periodísticas tras el escándalo que protagonizó y que ya lo había excluido de la sesión: “la conexión estaba caída, se reconectó. Mi mujer salía del baño, hacías días que no la veía porque estuvo con su madre. Como se había hecho un implante mamario le pregunté como estaba, entonces me dijo algo sobre las cicatrices y entonces le di un beso en el seno. No estábamos teniendo relaciones sexuales ni nada por el estilo”.

Un rato más tarde y en rueda de prensa, Massa dio otros detalles sobre su implacable decisión. Lamentó que la sesión con temas “tan importantes” se haya empañado con una “situación intolerable”, y que en virtud del reglamento de la Cámara y de la Constitución adoptó la determinación. “Situaciones como esta divorcian la política del conjunto de la sociedad argentina, que la está pasando mal por la situación que produjo la pandemia” y “de alguna manera, termina desprestigiando a la clase política toda. No lo podemos permitir", afirmó Massa, que reclamó una “sanción ejemplificadora”.



Aunque también detalló otras escenas que se dieron en las sesiones virtuales sin dar nombres. Como el "cartón pintado" con su imagen que instaló frente a la pantalla el senador macrista Esteban Bullrich; el cambio de camisa del diputado macrista Luciano Laspina; quienes "tomaban whisky" durante el debate, o se "tapaban en la cama" por las altas horas que trascurrían las sesiones y hasta quienes se "quedaron dormidos".

Massa también explicó que compartió la decisión con la conducción del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner y que acompañan Cecilia Moreau y Cristina Alvarez Rodríguez. Igual que el propio presidente Alberto Fernández, con quien se comunicó. “Compartieron la sanción sin importar el color político”, remarcó el tigrense. "Como representantes del pueblo no podemos permitir una irresponsabilidad de esta envergadura, por lo que garantizaremos que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda", agregó mediante un comunicado la bancada del FdT.

El titular de la Cámara baja agregó que la situación podría estar resuelta en 7 días. En el oficialismo la decisión ya está tomada y Ameri ya no tendrá futuro en Diputados. En la lista aparece la antropóloga Alcira Elsa Figueroa por ser la primera suplente y que además es Especialista y Magíster en Políticas Sociales e integrante de la comisión de familiares detenidos-desaparecidos de Orán.

