Alcira Figueroa, reemplazante de Juan Ameri: "Es la hora de los militantes, de los movimientos sociales y de las mujeres" 

Alcira Figueroa es antropóloga, feminista y especialista en desarrollo sustentable. Fue candidata suplente a diputada por la provincia de Salta y por ese motivo llegará a la Cámara Baja en reemplazo de Juan Ameri luego de la escena sexual en plena sesión virtual.

"Es la hora de los militantes, los movimientos sociales y de las mujeres. Esto me llena de emoción y también de una enorme responsabilidad”, dijo Figueroa en comunicación con La Mañana de Víctor Hugo. “Nos merecemos tener un espacio por la situación que estamos viviendo hoy en Salta. Tenemos un avance de la pandemia muy grande con muchísimas familias afectadas y no tenemos recursos del Estado. Las familias no podemos afrontar esta tremenda crisis sociosanitaria y ambiental”, expresó la futura diputada.

Figueroa contó en el aire de AM750 que se enteró tarde de la noticia porque justo en ese momento estaba brindando una conferencia al grupo de mujeres sobre violencia de género. Cuando por la noche leyó los mensajes de su celular no entendía lo que estaba pasando. “Vi la cobertura de algunos programa de televisión y me fuí enterando. Creo que Sergio Massa actuó correctamente y se expresó muy bien sobre la situación. Fue contundente el repudio ante este hecho doloroso que una vez más nos expone a las mujeres a la violencia de género”, sostuvo.

“Para mi se trata de un hecho de violencia machista porque no solo por el hecho en sí, sino también por la exposición de que tenía él como figura pública. Un hecho íntimo debe quedar en el entorno privado. Acá se vio como algo normal. En Salta tenemos una sociedad muy patriarcal, tenemos patrones muy marcados por la cultura autoritaria y machistas”, expresó la antropóloga.

Al ser consultada por Ameri, Figueroa contó que con él no tuvo mucho trato pero recordó que ya tenía algunas denuncias de violencia. “A principio de año hubo una movida muy fuerte en las redes sociales por otras conductas de violencia de género hacia algunas mujeres del espacio. Nosotros encabezamos el repudio pero no se pudo actuar porque no había pruebas contundentes ni denuncias formales por lo cual no se podía tomar ninguna medida” completó Figueroa.