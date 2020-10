Morir sin chance ni remedio

Un docente jubilado de Villa Constitución murió sin lograr atención médica en tiempo y forma por los síntomas de coronavirus que padecía en los últimos días. Se llamaba Jorge Rossi y era conocido en su medio por militar en las filas del sindicato Amsafe, ya retirado del oficio docente.

Su partida impactó por las circunstancias en las que se hizo inminente. Horas antes de morir, Rossi le envió un audio de Whatsapp a un amigo y allí describió su calvario. Después de peregrinar varios días por atención médica en el Hospital Regional Juan Milich y en el Sanatorio Rivadavia, ya con fiebre y tos, Rossi se instaló con una frazada en el ingreso al efector público, colmado en su capacidad de internación por el foco de contagios covid que registra el departamento Constitución, su cabecera y localidades vecinas.

Rossi falleció el jueves en esa situación, cuatro días después de ser internado en el Sanatorio Rivadavia y tras pasar casi una semana deambulando entre los centros de salud por atención que no le daban.

El audio con todo ese peregrinar se viralizó y es todo un testimonio de la trágica dimensión que provoca la pandemia sobre un sistema sanitario en colapso.

“Después de dos horas de estar ahí tirado, igual que otras personas que estaban sentadas en el cordón de la vereda, eh, no era yo el único. No hay un asiento, nada. Más de dos horas para que te den un Paracetamol o un jarabe. Eso es lo que está pasando en el hospital", contó Rossi a su amigo. "Yo había estado hace dos días, a la noche –prosiguió–. Y me fui corriendo al Sanatorio Rivadavia, que tampoco me atendieron. Bah, me dijeron: ‘Vení mañana’, pero para decirme eso me cobraron 500 pesos en el Rivadavia. Un desastre también ahí. Todo lo que pedía era una cama. Hace casi un mes que estoy con bronquitis, con fiebre a 38 y medio. Y no daba más. Después me llevaron hasta el hospital de nuevo, una cosa de locos, la gente ahí esperando sentada en la calle. Pero tampoco me internaron".

El hombre, sufriente con su cuadro gripal, llegó a describir su solitario pedido de ayuda: "Pedía que me hicieran un estudio, díganme qué hacer, yo no soy médico. Lo único que logré, en el Rivadavia, fue que me hicieran una placa. Y del hospital me volví con una mano atrás y una adelante. ‘Tómese este jarabe’ y eso fue todo. La mentira más grande que tenemos en Villa Constitución fue que nos dijeron que con la ampliación del hospital no íbamos a tener problemas con la pandemia. ¡Qué no vamos a tener problemas! ¡Tirados en la calle! Hasta Regional dijeron que iba a ser. Qué Regional y la puta madre que los parió. ¡No hay camas!, me dijeron, así fue, así que me traje una frazada y me tiré acá en la calle a esperar. Disculpame Víctor, me estoy desahogando”, concluyó Jorge Rossi.

La ampliación del hospital a la que aludió Rossi en su último mensaje fue una inversión que sumó 24 camas críticas en un módulo. A todas luces, ha sido insuficiente para este momento.

El Ministerio de Salud reportó el jueves en Villa Constitución 58 contagios nuevos, lo que llevó su cuenta acumulada a 526; pero sumando a las comunas de esa región, el total del departamento llega a 877 contagios desde el inicio de la pandemia.

"Finalmente, acompañado por amigos, Jorge Rossi fue internado el domingo en el Centro Médico Rivadavia. Falleció el jueves cuando se encontraba intubado por su deficiencia respiratoria. Luego de su muerte se confirmó que tenía covid, aunque esto no cambia en nada el calvario que padeció", informó el diario El Sur de Villa Constitución.