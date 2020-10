Samuel L. Jackson hará una serie de Nick Fury

Samuel L. Jackson volverá a encarnar al personaje de Nick Fury en una nueva serie de Marvel. Según el periódico especializado Variety, el nuevo show se encuentra en fase de desarrollo para la plataforma Disney+. Los detalles se mantienen en secreto, pero Jackson ya habría firmado para protagonizarlo.

Jackson interpretó a Fury, el líder de la agencia gubernamental secreta SHIELD, en el Universo Cinemático Marvel, desde que apareció en una escena postítulos en la primera película de Iron Man, en 2008. Desde entonces apareció en varios films, incluyendo Avengers: Endgame, Capitana Marvel, y más recientemente en Spider-Man: Lejos de casa, junto a Tom Hollander.

Por fuera del Universo Marvel, Jackson es conocido por sus múltiples colaboraciones con los directores Spike Lee y Quentin Tarantino, incluyendo su trabajo nominado al Oscar en Pulp Fiction. Junto a Tarantino trabajó en Django sin cadenas, Jackie Brown y Los ocho más odiados; con Lee en la silla de dirección apareció en películas como Haz lo correcto, Fiebre de amor y locura y Más y mejores blues.

La de Jackson no es la única serie de la factoría Marvel que se encuentra en desarrollo: entre los títulos que se verán en la plataforma de Disney que llegará a la Argentina en noviembre se encuentran Hawkeye, The Falcon and Winter Soldier y Loki, protagonizada por Tom Hiddleston y Richard E. Grant.