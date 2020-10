La transfusión de plasma para tratar la covid no se cobra  

“Me dirijo a usted para informarle que la transfusión de plasma de paciente convaleciente al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente para su reintegro de la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle. Transfusión de plasma de paciente convaleciente por Covid 19 por aféresis, 30 mil pesos”. El texto surge de la nota que elevó el 24 de septiembre a algunos sanatorios la empresa HemoSalta, que tiene convenio con clínicas privadas de Salta para hacer las transfusiones de sangre.

Sin embargo, este sábado el gerente de la empresa, Martín de la Arena, fue contactado por el ministro de Salud, Juan José Esteban, quien le advirtió que la materia del plasma para covid 19 no tiene ningún costo. “Ya mandé la nota dejando sin efecto la anterior notificación”, dijo De la Arena a Salta/12, al señalar que Esteban se comunicó este sábado tras vilarizarse en redes sociales la nota enviada a los sanatorios. “Él no puede cobrar cuando el Centro de Hemoterapia no le factura los hemoderivados”, dijo Esteban al responder las consultas.



De la Arena reconoció que los hemocomponentes (sangre como plasma) son del Centro Regional de Hemoterapia y hay un cobro al menos por el servicio para la transfusión de sangre. “Pero el Centro no me informó el precio de esto (el plasma para tratar la covid), y decidí sacar los costos para el proceso”, dijo De la Arena. Explicó que fue ante esto que decidió adelantarse con la notificación de los costos. Añadió que el Centro Regional les cobra "con dos meses de demora”. Además, dijo que desde el Instituto Provincial de la Salud (IPS, la obra social provincial), al no tenerlo nomenclado, “algún auditor quería autorizar (la transfusión) como plasma común”, cuando no había claridad sobre el tema.

“Hoy (por ayer) me habló el ministro diciendo que el Centro no iba a cobrar”, sostuvo De la Arena al indicar que por ello dejó sin efecto la notificación. Antes de esta nota ya se habían realizado transfusiones de plasma para pacientes con la covid “sin cobrar nada a nadie”. Por esto De la Arena dijo que la decisión de cobrar la transfusión se dio con el IPS.

Por su parte, la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Bettina Saracino, sostuvo que se viene evaluando los costos del proceso de plasma para covid, pero que este análisis aún se encontraba en la asesoría legal del Ministerio de Salud. “Desconozco por qué circula esto o por qué se cobra un plasma" que para "la empresa no tiene ningún costo”, dijo al sostener que ya se distribuyeron unas 300 unidades de plasma en toda la provincia.