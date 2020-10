Hamilton fue penalizado y no logró igualar el récord de Schumacher

El récord de victorias de Michael Schumacher, ese que el séxtuple campeón Lewis Hamilton soñaba con alcanzar en el Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno, sigue vivo y en las manos del alemán, por lo menos hasta la próxima carrera del calendario 2020 del Gran Circo. Aunque el británico hizo la pole en Sochi el sábado y mantuvo su posición en la largada de este domingo, una maniobra realizada antes de la acción en el circuito ruso y sancionada por la FIA fue lo que, tempranamente, prácticamente le arrebató al piloto de Mercedes las posibilidades de soñar con igualar el hito del alemán, instancia que su compañero de equipo Valtteri Bottas aprovechó para ser el más rápido en la ciudad olímpica y ganar su segunda carrera del año.

"¿Qué? Eso es ridículo". Esas fueron las palabras de un enojado Hamilton cuando, en la vuelta 11, desde el radio le avisaron que tenía que sufrir una penalización de ni más ni menos que diez segundos. Los ingenieros de su equipo le explicaron lo que, desde antes de la largada, era una posibilidad latente: quienes amanecieron temprano en la mañana argentina para ver el décimo Gran Premio del calendario, supieron desde entonces que el británico estaba bajo investigación por haber practicado su largada, en la previa de la carrera, en una zona del circuito no habilitada para tal maniobra.

La polémica penalización

El hombre que se puso al hombro la visibilización del movimiento Black Lives Matter en la máxima categoría, no fue responsable de la penalización. En un video subido por la Fórmula Uno a su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a Hamilton preguntándole a su equipo por radio si podía ubicarse en aquel lugar para practicar sus partidas, tras lo cual recibe una respuesta afirmativa.

El séxtuple campeón de la categoría cuestionó la sanción (también lo hizo su equipo), a la que además, en una primera instancia, se le había sumado el recargo de dos puntos en su Súper Licencia, lo que lo dejaba a sólo dos unidades de una carrera de suspensión. La FIA, finalmente, dio marcha atrás respecto de esa segunda penalización al piloto.

"Están tratando de frenarme. Estoy bastante seguro de que nadie ha recibido dos penalizaciones de cinco segundos por algo tan ridículo antes. No puse a nadie en peligro, he hecho esto en un millón de pistas a lo largo de los años y nunca ha sido cuestionado", declaró Hamilton en diálogo con Sky Sports F1. Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, aseguró por su parte que dentro de las notas del director de la carrera no estaba detallado que donde su piloto practicó la partida no se pudiera hacerlo. Sus palabras, en definitiva, resuenan especialmente luego de que se especulara con que el británico sería investigado por violación del reglamento, tras haber utilizado una remera con una inscripción en apoyo del movimiento Black Lives Matter en el podio del Gran Premio de la Toscana (el frente decía "Arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor"). La FIA, finalmente, no llevó adelante tal investigación.









Bottas, Verstappen y Leclerc, las sonrisas en Rusia

Tan sólo una vuelta después el radio de Mercedes volvió a encenderse: esta vez, para avisarle a Bottas -que había largado tercero y enseguida adelantó a Verstappen, de Red Bull- que comenzara a achicar la distancia con Hamilton. Con la penalización del séxtuple campeón, todas las expectativas del equipo alemán quedaban para el hombre finlandés, que cumplió y fue el primero en cruzar la bandera a cuadros, como en la fecha inaugural en Austria.

Este domingo se pudo escuchar a un feliz Bottas apenas finalizó la carrera, que lideró con un tiempo de 1h34m00s364/1000, seguido por Verstappen (siete segundos detrás) y su compañero Hamilton (a más de 22 segundos de distancia). En Rusia, completaron la grilla de puntuación Sergio "Checo" Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Charles Leclerc (Ferrari), Esteban Ocon (Renault), Daniil Kvyat (Alpha Tauri), Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Alexander Albon (Red Bull).

Más allá de la alegría de Bottas, el otro que finalizó su domingo con una sonrisa fue el piloto monegasco que tiene la Fórmula Uno: Leclerc volvió a conseguir un buen resultado para Ferrari, la escudería italiana que viene batallando duro en este calendario 2020 con los problemas estructurales de sus autos. La joven figura de la casa de Maranello finalizó sexto y consiguió valiosos puntos, por ejemplo, delante de un afinado Renault -escudería que viene mejorando las últimas fechas-, del Alpha Tauri de Gasly -quien ganó un Gran Premio este año- y de uno de los poderosos Red Bull.

Está claro que a la destreza notable de Leclerc le ayudó también el único incidente que hubo en Sochi: los toques en la primera curva de la primera vuelta, entre él mismo y Lance Stroll (Racing Point), y el choque de Carlos Sainz contra uno de los muros, que dejaron afuera de una carrera apenas iniciada al canadiense y al español, protagonistas siempre del segundo pelotón de los más veloces.

Mientras que Hamilton logró administrar sus neumáticos tras la parada en boxes en la que cumplió su penalización y llegó a ubicarse en el podio, en el último escalón, deberá esperar a octubre y al Gran Premio en Alemania para llegar a las 91 victorias en la Fórmula Uno, el récord que todavía sobrevive exclusivamente en las manos de Michael Schumacher.