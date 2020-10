Finde de amistosos

El fin de semana habrá nuevos amistosos de los equipos de Primera y realizará su primer ensayo el Central de Cristian González. Los canayas visitarán el sábado a Unión en el 15 de Abril. Newell's, en cambio, busca rival para jugar otra vez en el Coloso del Parque. Colón, la opción que se conversa.

El Kily González no quiso jugar partido el pasado fin de semana, a pesar de tener autorización del Ministerio de Salud de la provincia. Pero sí lo hará el próximo sábado, a dos semanas del inicio de la Liga Profesional, según se presume en la Asociación del Fútbol Argentino. Los canayas visitarán a Unión en la capital provincial. El partido no tiene hora confirmada dado que se busca que sea televisado por TNT Sports. La televisión recién hoy confirmará si le hace un lugar al partido de canayas y tatengues en su grilla del sábado. De ser así, se disputará a la mañana o al mediodía. La expectativa por ver a Central aparece multiplicada en el último tiempo no solo porque todavía no disputó encuentros sino porque el equipo ahora es dirigido por González, elegido como sucesor de Diego Cocca por los dirigentes.

Newell's también quiere jugar amistoso el fin de semana próximo, aunque no tiene rival por el momento. Patronato no quiso jugar, al desestimar la invitación de los leprosos y el técnico Frank Kudelka no está muy convencido de jugar con equipos de otra categoría. Por lo cual se busca organizar un partido con Colón, aunque por el momento el entrenador de la Lepra no tiene confirmación.