Boca: Sebastián Villa rompió el silencio

El delantero Sebastián Villa afirmó que "nadie" en Boca le avisó que tenía una "sanción" que le impedía jugar en el primer equipo, pese a que tiene contrato y dado que el club decidió que sea parte del equipo hasta que la Justicia se expida sobre la denuncia por violencia de género que pesa en su contra.

"Nadie me avisó de ninguna sanción", indicó el colombiano de 24 años, quien no fue citado para los partidos de Boca en el reinicio de la Copa Libertadores y que tampoco fue transferido al exterior, como él pretendía en algún momento.

La dirigencia xeneize decidió que Villa no juegue en el equipo conducido por Miguel Angel Russo, ya que el futbolista fue denunciado por su ex pareja por violencia de género, causa que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.

Hasta tanto se expida la Justicia, los dirigentes optaron no utilizar al jugador, quien explicó que desea "estar" y cuando le toque jugar dará lo mejor de si. "Siempre soy un gran profesional, me preparo para estar, esperando mi momento. Trabajo de la mejor manera, quiero estar y me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico", agregó el colombiano en declaraciones publicadas por TyC Sports.

Más allá de la decisión dirigencial, Villa le pidió al Consejo de Fútbol tener la posibilidad de ir a jugar a otro equipo, pero también le dijo a Russo que quería volver a vestir la camiseta de Boca. "Soy un guerrero, siempre dando lo mejor de mí. Quiero mandarles un saludo a todos los que me están apoyando. Contento por el apoyo de la gente de Boca", sentenció.

Hasta el momento, desde que Boca volvió a la actividad en la Copa Libertadores, Villa no fue convocado para los viajes a Paraguay (contra Libertad) y Colombia (ante Independiente Medellín) y tampoco fue seleccionado para la revancha contra el equipo guaraní en La Bombonera de este martes.