Francia prohíbe los animales salvajes en circos 

El Gobierno francés anunció este martes la prohibición “progresiva” del uso de animales salvajes en circos itinerantes y el fin en cinco años de la cría de visones para peletería, dentro de una serie de medidas a favor del bienestar de la fauna en cautividad.



La reproducción en cautividad de orcas y delfines, o su introducción en zoológicos o acuarios, también estará vetada, anunció la ministra de Transición Ecológica, Barbara Pompili. Además, se trabajará con los parques zoológicos para mejorar las condiciones de vida de los animales cautivos.

“Nuestra época ha cambiado en su actitud hacia los animales salvajes”, afirmó Pompili en una rueda de prensa. No obstante, no detalló un calendario preciso para la implantación de la prohibición en circos itinerantes y delfinarios. “Fijar una fecha no resuelve todos los problemas, prefiero iniciar un proceso para que llegue lo antes posible”, explicó.

En este sentido, el Gobierno aportará 8 millones de euros para la reconversión de los circos itinerantes y de los delfinarios, con ayudas específicas para la formación del personal afectado en nuevas profesiones. “Les estamos pidiendo (a los circos) que se reinventen, este va a ser un momento en el que van a necesitar apoyo, y el Estado va a estar a su lado”, aseguró la funcionaria.

Según los cálculos oficiales, los circos mantienen a unos 500 animales salvajes en todo el país, para los que se estudiarán soluciones “caso por caso”, ya que no se les puede poner en libertad.

Para las orcas y delfines de los tres delfinarios del país, Pompili señaló que se estudia crear un “santuario” en el que residan hasta el final de sus vidas y calculó que harán falta hasta diez años para que los últimos delfines salgan de sus acuarios.

La ministra también recordó que más de 400 localidades de todo el país ya han prohibido o limitado los espectáculos con animales.

El tema del bienestar de los animales se planteó recientemente en Francia en la campaña para un “referéndum para los animales”, que contó con el apoyo de más de 750.000 personas en internet y 141 parlamentarios (se necesitarían 4,7 millones de firmantes y 185 parlamentarios para organizar una votación). Y se han presentado varios proyectos de ley.

La asociación L214, que se opone a la cría de animales para peletería, reaccionó rápidamente a favor del anuncio oficial, e indicó que otros países europeos anteriormente grandes productores de visones, como Austria, Noruega, Países Bajos o Bélgica, ya han prohibido esta práctica, mientras que otros están en el proceso de legislar en el mismo sentido.

Francia tiene actualmente cuatro granjas de cría de visones americanos para su uso en peletería. A su vez, más de veinte países europeos ya han limitado o prohibido los espectáculos de animales salvajes en los circos.

El sector de circos denuncia que no hubo diálogo

Aunque el gobierno no dio un plazo para los circos, según fuentes del sector se habló de una transición de cinco años.

Para el director general del parque acuático Marineland, en Antibes (sur), Pascal Picor, la suma de 8 millones de euros anunciada es “ridícula”. También aseveró que no hubo ningún tipo de “concertación” antes del anuncio.

“Estamos sorprendidos. ¡No hubo diálogo! No vamos a poder seguir trabajando y, mientras tanto, ¿quién va a pagar la carne de los animales salvajes, el forraje de los elefantes?”, manifestó William Kerwich, presidente del sindicato de entrenadores de animales de circo y espectáculo.

“Los circos tendrán que abandonar a sus animales y estamos haciendo responsable al ministro de esto”, concluyó, previendo acciones legales así como otras posibles acciones.