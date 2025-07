Existe una relación entre el acto creativo y el de cultivar un jardín. Sobran ejemplos de artistas que trabajaron su disciplina en diálogo con el cuidado de la tierra y la creación de un santuario con plantas, flores e insectos. Parecería existir, además, un diálogo entre la construcción del jardín y la voluntad de hacerle frente al desarraigo, el olvido, la muerte. El jardín como una flecha a la vida. El cineasta y pintor británico Derek Jarman construyó uno junto a una central nuclear, y llenó el espacio de color incluso frente a vientos cargados de sal y un suelo calcáreo. Ya lo dijo la poeta Diana Bellessi en uno de sus libros más famosos: “He construido un jardín para dialogar/ allí, codo a codo en la belleza, con la siempre/ muda pero activa muerte trabajando el corazón”.

Paula Pinedo, artista multidisciplinaria oriunda de Adrogué, investiga cómo los bordes de sus prácticas se conectan e hibridan con las ciencias ecológicas. Pinedo es, como Jarman y Bellessi, una curiosa de la relación entre el arte y el jardín, y el sábado 19 de julio presentará “Soñar un pastizal. Club de Restauradores Botánicos” en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Pinedo empezó a trabajar en este cruce durante la pandemia, cuando armó una pequeña huerta en el balcón de su departamento (en ese entonces vivía en el barrio de Flores, una coincidencia curiosa) y este empezó a ser visitado por abejas, colibríes y mariposas. Es una imagen idílica, pero la idea del jardín bello y prolijo poco le interesa a la artista, que explica que a ella le gusta que las plantas “hagan lo que quieran”. Mientras trabajaba en cultivos orgánicos, se puso a cursar materias de Agronomía de forma online y comenzó a experimentar en su propio jardín, con la premisa de generar hábitats para otros seres. Así fue como empezó a cultivar plantas nativas y, con el tiempo, se fue especializando en especies del pastizal bonaerense. Paralelamente, fue registrando esos procesos a través del dibujo. Ese cruce entre jardinería y arte se volvió cada vez más claro y consciente, y derivó en nuevas experiencias: muestras, concursos, y una residencia en Curadora, Santa Fe, que fue clave para el desarrollo de su obra. En esa instancia, Pinedo profundizó su interés por la restauración ecológica, que hoy es un eje central en su trabajo. Así comenzó a investigar sobre la mariposa bandera argentina, una especie en peligro de extinción, y sobre las plantas que necesita para sobrevivir. Durante la residencia, plantó un árbol con la intención de reconstruir parte de ese hábitat perdido. “La mariposa habita lo que era el antiguo bosque ribereño, que llegaba hasta Paraná, pero hoy ese ecosistema está muy fragmentado”, explica.

Para su trabajo utiliza materialidades frágiles: papel, herbarios, hojas disecadas. Son elementos efímeros, que muchas veces no perduran, pero que para ella tienen un valor especial. “Me interesa explorar los límites entre lo cotidiano y lo artístico. Para mí, crear un jardín o plantar un árbol también es parte de la obra”, dice. Ese recorrido derivó en un proyecto que terminó en una muestra individual en el Teatro Cervantes, llamada Entomología Afectiva. Allí registró el proceso de creación del jardín en dibujos, pero también sus aprendizajes sobre los talares nativos y el llamado “bosque pionero”. La muestra incluyó acuarelas y un registro escrito que también puede leerse como una reflexión poética.





Sobre el Club

La dimensión colectiva cobró fuerza en su práctica. A Pinedo le interesa salir de la mesa solitaria del artista y compartir el proceso con otros, y por esta razón impulsó el “Club de Restauradores Botánicos”. En la propuesta, que se enmarca en el programa anual “Las tres ecologías: arte, salud y comunidad”, la restauración ecológica es nuevamente un eje central. A lo largo de tres encuentros, la artista propondrá distintas experiencias colectivas que hibridan arte, jardinería, territorio y ecología. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en un formulario del museo.

El primer encuentro, que será el sábado 19 de julio de 11.30 a 13.30 hs en el Museo Moderno (Av. San Juan 350, CABA), estará dedicado a la creación de un herbario con técnica pop-up, una herramienta que permite trabajar el papel desde una dimensión más escultórica y expandida. Pero, más allá del efecto visual, la búsqueda será construir un herbario sensible, que pueda dar cuenta de la interacción entre insectos y plantas de forma menos ligada a lo científico y a “lo que se ve bonito”.

En el segundo encuentro se presentará formalmente el club, se realizará una acción de siembra y una charla sobre recolección consciente de semillas. Paula insiste en que no se trata de acumular, sino de aprender a respetar los tiempos de las plantas y su capacidad de regeneración. La búsqueda es revalorizar especies silvestres que muchas veces son confundidas con “yuyos” (la palabra y su connotación negativa), cuando en realidad tienen un rol ecológico muy importante. “Quiero que la gente empiece a ver con otros ojos ese paisaje que históricamente fue considerado vacío o desierto, y que por eso debía ser llenado con algo exótico, de afuera”, explica, y en el imaginario social sobre las plantas se entrevé también la historia de este país y la conquista de su “desierto”.

El tercer y último encuentro se desarrollará en la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Se trata de una salida grupal que se sumará a las visitas ya organizadas por el vivero de la reserva, con el objetivo de conocer su trabajo, observar cómo propagan especies nativas y conservan insectos como la mariposa bandera argentina. Como cierre de la actividad, los participantes plantarán un árbol para aportar a la construcción de un biocorredor: “Es algo que no se suele hacer en las visitas del vivero, así que vamos a sumar esa acción”, dice Pinedo. Para llevar adelante estas actividades, Paula se contactó con la coordinadora del vivero y articuló las propuestas desde una lógica de colaboración. Reconoce que, a veces, cuesta entender que una acción también puede ser artística: “Yo no soy experta técnica, pero puedo aportar una mirada distinta y atraer a un público que quizás viene desde otro lugar. Me interesa eso: trabajar en conjunto”, explica.

La artista explica que el Club y sus actividades están en proceso, que lo que mostrará refleja sus intereses y lecturas actuales, y que es más una invitación a pensar en conjunto que una especie de masterclass. “Las plantas me enseñaron a no tener ansiedad: hay momentos para germinar, para esperar. Mostrar el pensamiento en construcción también es parte de la obra”, sostiene.

Actualmente, construye pequeños hábitats de madera reciclada para unas abejas nativas que aparecieron hace relativamente poco en su jardín de Adrogué. Pinedo explica que suele toparse con una visión tradicional de la jardinería, y que parte de su trabajo también es batallar con esta idea. “Todavía cuesta que la gente vea belleza en lo silvestre. Si uno deja que una planta crezca como quiere, muchas veces parece que el jardín está ‘descuidado’. El concepto de ‘jardín bonito’ está muy ligado a algo recortado, ordenado, con césped corto y setos prolijos. A mí me gusta lo contrario: dejar que las plantas hagan lo que quieran. Si dejamos el pasto un poco más largo, las mariposas pueden poner huevos ahí. No hace falta que todo sea una alfombra verde. Me interesa que podamos ver que la naturaleza no está a nuestro servicio, y por eso no es algo decorativo. La naturaleza es un organismo vivo del que somos parte”, concluye.