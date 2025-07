“Hace meses que no duermo. A veces lo logro, cuatro horas de corrido, pero llegan esos sobresaltos que parece que te caés a un precipicio. El estado de desesperación es permanente. Me despierto temblando. Agota”. Soledad Rivero no intenta sonreír. Mira el ambiente vacío, desierto, sin calefacción, sin médicos ni enfermeras ni nada que dé testimonio de que allí se salvan vidas. O se salvaban. Eso se verá.

Mientras prepara el café en su cafetera de tres partes, pasa los dedos por el frío del granito de la mesada y mira por la ventana. Ve que el acer va perdiendo las hojas rojas mientras el aroma del café le pone a su cuerpo algo parecido a un espíritu. El arbolito tendrá otra oportunidad el próximo año. Entonces piensa en los cuatro mil quinientos enfermos de hemofilia y se le aguan los ojos tratando de adivinar si ellos tendrán otra oportunidad.

El gobierno de Javier Milei decidió desfinanciar la Fundación de la Hemofilia y eso que “siempre, con cada gobierno y a veces cada año, tenemos que ir y sentarnos con el ministro de salud y explicarle que hacemos, mostrar papel sobre papel a donde va la plata. Tenemos que demostrar que no somos un problema, que somos la solución. Explicar que somos casi la única solución”.

En abril del 2006, Soledad y Martin vieron que su hijo de seis meses tenía hematomas en la cintura, y tras un largo recorrido, ella fue con el niño al Hospital Austral a hacerle hacer análisis de sangre. La primera preocupación fue que cuando al retirarlos, la médica le dijo “tenemos que hablar” y sentada ahí, con Bruce en brazos, recibió la noticia: el hijo tiene hemofilia A severa. El ambiente luminoso del Hospital Austral y sus parques de árboles primaverales se le borraron de los ojos y con la vida nublada apenas consiguió llegar hasta el auto para llamar a su esposo.

Las médicas del Hospital Austral le darían el segundo paso de un camino eterno: una consulta con el doctor Miguel Tesanos Pinto, que atendía donde estaba la fundación en ese momento, la Academia Nacional de Medicina. Y entonces la vida de turismo de aventura, senderismo y escalar montañas cambió de rumbo para siempre jamás.

Ahora toma un café negro mirando las piedras Mar del Plata que decoran el living. Mira por la venta hacia afuera y reafirma que Tigre es un buen lugar para vivir, pero hay que apurar el trago para ir a la Fundación de la que es parte, porque “somos un grupo que dirigimos la Fundación para la Hemofilia. Es un gran grupo de gente buena” y aclara, como si fuera necesario que “todos trabajamos ad honorem”. Los directivos del grupo son hemofílicos o parientes de hemofílicos y llevan meses tratando de inventar malabarismos con agencias internacionales que les permitan salir del atolladero en que los dejó el gobierno. Pero “es muy difícil. Teníamos guardia 24/7, es necesario porque acá llaman de todo el país todo el tiempo. Bueno, esa guardia ya no se puede sostener. La fundación no se puede sostener y no hay nadie mas que haga este trabajo”.

La palabra muerte no aparece en su vocabulario, pero ahí está. Hace una semana un hombre de unos cuarenta años murió en un hospital por algo tan sencillo como un cateterismo. Era hemofílico y se desangró.

“Este barco no se puede dejar. Me siento abandonada y necesito paz. Se me parten las uñas, se me cae el pelo, la angustia es permanente. En la fundación nos sostenemos entre nosotros, y no es solo un acto de fe. El Estado hizo una promesa, un compromiso, y tiene que cumplirlo, miles de vidas dependen de eso. Alguien tiene que escuchar”. Y entonces la mirada de Soledad se va a quien sabe dónde. Quizá hacia adentro tratando de encontrar razones y respuestas a esta orfandad, y solo susurra con la mano en la frente y los ojos abiertos que “esto no se puede creer”. Y entonces descubro que miraba un derrumbe brutal y sorpresivo.

El 7 de marzo de 2024 publicábamos aquí mismo una entrevista a Eduardo Castaño. Teresa Troiano, su mujer, tenía un cáncer complicado cuya medicación, impagable de cara, cubría la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales. El gobierno de Javier Milei había decidido cerrar la institución alegando recortes y mejoras, y esos pacientes ya no serían cubiertos por el Estado. Y los pacientes, no pudiendo afrontar esos gastos, comenzaban a entrar en estado terminal. Al mes recibimos un mensaje de Eduardo: Teresa, el amor de su vida desde la adolescencia, acababa de morir.

Soledad Rivero y sus compañeros de la Fundación insisten en que alguien tiene que escuchar y entender que aquí se salvan vidas, que si dejan de estar mucha gente corre el riesgo real de morir, que la hemofilia es además una enfermedad discapacitante, que limita, que un accidente, incluso uno doméstico, sin la Fundación puede terminar en una tragedia sin retorno.

El asunto en cuestión es que debería ser alguien que entienda la importancia de la vida del prójimo. Y ahí radica el problema. Parece que no importa que la Fundación para la Hemofilia de Argentina no solo tenga mas de ochenta años, sino que es anterior a la Fundación Mundial para la Hemofilia. No importa que aquí se formen y se orienten profesionales no solo de la Argentina, sino de otros países. Parece que no importa que haya miles de vidas que dependen de esta institución. Es tanto lo que parece que no importa que mientras salíamos Soledad Rivero, mirando los pasillo desiertos apenas dijo: “la verdad que no se entiende…”