Las reacciones ante el per saltum de la Corte en las redes sociales

La decisión de la Corte Suprema de aceptar el per saltum que presentaron Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, despertó los festejos del macrismo, que en todo momento defendió los intereses de estos jueces. "Seguirán al frente de las causas que tramitan hasta tanto la Corte Suprema defina su destino. Quiero destacar a los argentinos que, pacíficamente, han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente", celebró la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli habían presentado el recurso luego de las decisiones del Consejo de la Magistratura, el Senado, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Casación, la Cámara Federal y jueces y fiscales en lo contencioso administrativo, que habían ordenado la vuelta a sus puestos de origen.



"Los magistrados han tomado una buena decisión, conforme a derecho y a la división de poderes que debe regir en nuestro país", opinó el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro. Sobre el polémico traslado de estos jueces a la Cámara Federal porteña, sostuvo en diálogo con Página/12 que "estuvo conforme a lo que establecía la normativa". "El gobierno anterior a Cambiemos en sus tres periodos anteriores realizó traslados de más de 20 magistrados", agregó para justificar la designación de camaristas sin previo acuerdo del Senado.

En la misma línea, la secretaria parlamentaria del bloque radical en la Cámara baja, Brenda Austin, señaló ante la consulta de Página/12 que "la habilitación del per saltum es el reconocimiento explícito de la existencia de una situación de gravedad institucional". "Espero que al momento de entrar en el fondo del asunto la Corte decida preservar la República, el equilibrio de poderes que establece nuestra Constitución Nacional", sumó.

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, también utilizó su cuenta de Twitter para opinar al respecto. "No está mal el per saltum. La semana que viene definitivamente vamos a saber si los Jueces de la Corte son de la Constitución Nacional o de Clarín. Es esto. Ni más ni menos", escribió.



En tanto, la ex diputada Elisa Carrió no dejó pasar la oportunidad para festejar: "¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡ Gracias a Dios!". Se sospecha que Corina Vecchioli, ex candidata de Carrió para la intendencia de la ciudad de Rafaela, fue una de las posibles organizadoras del escrache que este fin de semana sufrió el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, frente a la casa de fin de semana que tiene en esa localidad santafesina.

La senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado (PRO) aseguró ante la consulta de este medio que "la Corte falla conforme a sus convicciones y no en base a amenazas", en alusión al escrache y los violentos mensajes que sufrió Ricardo Lorenzetti el domingo pasado, y aseguró que hubo "movilizaciones no amenazantes también".

Mientras que para el titular de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, Luis Naidenoff, el tribunal supremo "no resolvió el fondo del asunto pero el fallo es muy importante para frenar el avance autoritario. El gobierno tiene la oportunidad de modificar su agenda equivocada".



El ex juez de Cámara Federal Carlos Rozanski, en tanto, calificó la jornada como un "día negro para la justicia argentina". "Al suspender el regreso de los jueces rebeldes a sus tribunales, la Corte ya afectó las decisiones del Senado de la nación, y demás instituciones que intervinieron", consideró. "La Corte habilitó a seguir actuando a jueces cuyos pliegos fueron rechazados por el Senado de la nación. Corresponde juicio político", agregó.

El diputado radical por Mendoza Luis Petri aplaudió la noticia, alineado con los referentes del PRO. "Es una gran decisión de la Corte Suprema de abrir el per saltum y prohibir, hasta que se decida el fondo, el reemplazo de los jueces que investigaron a la ex Presidente Cristina Kirchner. Ahora solo resta que sea coherente y consecuente con sus precedentes para resolverlo", expresó en sus redes sociales.



"Es sin dudas nuestra Corte Suprema quien puede y debe restablecer la vigencia de la Constitución cuando esta es violada, como en este caso y corregir los desvíos de poder cometidos por el Senado y el Poder Ejecutivo", agregó.



"¡Al fin un tiro para el lado de la Justicia! La Corte Suprema resolvió por unanimidad que hay gravedad y urgencia institucional y aceptó tratar el planteo de los jueces removidos a instancia del Gobierno nacional", dijo Mario Negri, jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.