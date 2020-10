Le Brujx: réquiem mutante

Con un “Buenas noches, Trabestia”, así Le Brujx abría todas las noches el portal a la fantasía en el primer Drag Club de Argentina. Solo su aparición hacía rugir a drag queens, drag kings, clubkids, crossdressers, cuirs, travas, tortas, bi, marikas y otres. Las mostras del inframundo se preparaban para entregarse al goce de la expresión sin límites. En su búsqueda constante de trascenderlo todo creó el lugar donde las protagonistas serían “Las montadas”. Ambicionaba lo mejor con su socia fundadora y eterna primera dama, La Santamaría. Así fue que juntas durante 4 años levantaron la vara de la noche porteña a contrapelo de la propuesta anglosajona de RuPaul. La bruja craneó cada fecha con el mismo detalle que esculpía su cara en cada nueva transformación punk, dark, fishy, mostra, engendro o reptil. Generó admiración, deseo y repulsión al mismo tiempo, mientras disfrutaba incomodar los tabúes normies al nombrar a su personaje abiertamente como alcohólica, sociópata, drogadicta y al servicio de Satán.



Para ella la música fue clave, “hay que educarlas un poco” ironizaba mientras echaba por la sombra al básico pop. Siempre debía debutar alguna nueva en el escenario, por ella entendía la fiesta como territorio político para la construcción de una identidad colectiva. No solo les dio el espacio y amor a nuevas criaturas, sino también trabajo a djs, fotógrafes y performers de la disidencia sexual y de género.

“Las dejo con trabestia” era la frase que repetía llegando a su final cuando ya no podía performear por su estado de salud y le daba paso a las otras chicas. Tal vez de esta manera ensayaba una despedida en el escenario que no sabía si volvería a pisar. Siendo ya un hecho histórico para el circuito disidente a Trabestia le llegaron los fracasos de la autogestión marika. Su cuerpa sentía cada vez más la violencia estructural que nos atraviesa a todas. No poder llegar a fin de mes, mudanzas constantes, los tejes, el yuteo de las teóricas, el trabajar y trabajar con un cuerpo que se deterioraba por las adiciones y las enfermedades oportunistas al VIH, al mismo ritmo que un país se deshacía por el neoliberalismo macrista.

Con cada entrada y salida del Hospital Fernández, camaleónica supo trucar siempre una vuelta. Ajustó vestuarios, mientras intervenía cuadernos y diseños entre tratamientos e intentos para superar aquel número cruel de una expectativa de vida de apenas 35 años. Volvía severa y nos ponía a bailar a todes, improvisó un parche en su ojo perdido, mientras nos ofrecía su mirada obligándonos a ver la magia que ella veía en cada mostra. “Mirala a ella, me encanta”. Abandonó los lipsyncs que supieron brillar en el hoy también desaparecido Stiges, para virar al techno duro que la tristeza marika en la agonía social buscaba transitar. El mundo se volvía más oscuro, pero ella la reina de la oscuridad sabía manejarlo, o así su orgullo lo creía.

Toda reina es humana y ella no pudo más. A las 4 de la madrugada, el horario en que la mejor drag sube a cerrar un escenario, un jueves 3 de octubre del 2019 Le brujx hacía su última transmutación repartiendo sus poderes como legado y única herencia a la familia de mostras que supo construir. Porque siempre protagónica del drama, una luna llena en su propio signo Aries, iluminó la lluvia que apagaría el fuego de su magia en este plano para encenderlo en una gran fiesta en el infierno. Hubo una última cena con todas las trabestias donde ella se reía de una gila que decía que era mejor que ella y que tomaría su lugar cuando muriera, entonces fantaseamos que la fiesta que inaugurará el 2019 sea el velorio de la bruja, reímos como siempre y ella ya empezó a tirar propuestas de perfo mortuoria.

La cruda realidad paki mata todas nuestras fantasías. Un apurado velatorio, casi en secreto, sin mostras que avergüence al barrio, un cuerpo sin montar y una corona rezando su nombre de varón, con cruces y extremaunción que insultaban su espíritu satanista. Pero se hizo justicia poética, con al menos las que pudimos llegar en el último tren a darle su hosteo final. Improvisamos un make up con lo que cada una tenía, porque así fue siempre entre las travestis, se resuelve con lo que hay. Sus amigas y sus hijas le hicieron su carita final, la última raya se la dio la miduki de la Lest diciendo “es que Ella es Manson” y un aplauso eterno sonó en zona sur. Dos semanas después ese aplauso se volvió enorme en su propio hogar, Trabestia donde un verdadero aquelarre se reunió para rendirle homenaje a nuestra icónica bruja como ella lo había pedido.

Fue impulsiva, creadora y muy sabia. Poco a poco fue abandonando la idea de ser invencible aceptando que por más fuerza que ella le pusiera, aquella droga húmeda que es la noche porteña ya le había arrebatado todos sus sueños. Ella siguió indagando hasta el final, desde sus cuadernos, sus pinturas y lo virtual los bordes de la belleza, el género y la vanidad al grito de “The Cringe Project soy yo”. La precarización a la cual somos empujades les artistas de género es una de las tantas causas que se sigue cobrando vidas. Nosotras no solo lloramos la pérdida de un icono sino también la pérdida de un espacio esencial para la construcción travesti, trans, torta, marika. En esta pandemia aquel escenario es una verdulería. La paki nueva normalidad no pensará protocolos para reconstruir el goce periférico. Le brujx no es la primera, ni la última mostra que la cultura queer pierde. ¿Si el baile es político, qué hacemos con este baile de un Cistema patriarcal que nos deja morir? Antes de su última gira a sus 36 años, actualizó su identidad virtual como travesti, sociópata e inmortala. Le brujx se llevó la noche consigo, y yo me pregunto si lo hizo para recordarnos eso que siempre nos dijo: La fiesta son ustedes.

La hoguera de las anécdotas

Santamaría: Pareja y compañera

Desde que nos conocimos él vio algo en mí que yo no veía, yo era como una vela esperando que la prendan y él era el fuego buscando por donde expandirse. Gracias a su intervención en mi vida logré animarme a hacer todo lo que no creía que podía, a él le brillaban los ojos de emoción al verme feliz haciendo cosas. Fueron 8 años de amarnos, los últimos 8 años de nuestras vidas los pasamos juntos, recuerdos hay millones, hicimos de todo. Uno de mis recuerdos más atesorados era de cuando recién nos conocíamos y no teníamos espacio para nosotros, en esa época mi familia y yo nos acabamos de mudar y la casa en la que vivíamos antes estaba en venta, así que yo me robé las llaves de esa casa para usarla de hotel los fines de semana. No había calefacción ni agua, comprábamos pizza y gaseosa, no nos importaba nada más que estar juntos aunque solo sea una noche. A veces hacía tanto frío que dormíamos adentro de un ropero empotrado en la pared. Si bien no había ninguna comodidad, la pasábamos hermoso porque para nosotros la comodidad era estar abrazados. Extraño su sentido del humor, sus piropos, su forma de afrontar la vida y como me hacía sentir amado.

Valentine: Hija, drag, amiga y colega

Una de las noches que siempre voy a recordar, que me marcó mucho y siento que reforzó mi amistad con la bruja, fue en la época que hosteaba eyeliner. Salimos junto con la bruja, Santamaría y yo montadas en nuestros inicios mientras ella hosteaba, nosotras nos emborrachábamos y cruzábamos la calle para ir a mariconear a la Dengue, porque, cuando La Bruja terminaba de hostear se venía con nosotras a seguir el desmadre y nos gastábamos toda la plata hasta lo que había cobrado esa noche en la fiesta. En un momento de cotorreo, puchos y amigas, fue cuando la bruja me adoptó como una de sus primeras hijas. Me sentí tan bien en ese momento que además de reforzar nuestra amistad me motivó para lograr todo lo que logré en el drag.

Lest Skeleton: amiga y colega

Cuando nos conocimos con Le brujx conectamos enseguida por nuestro fanatismo por Marilyn Manson. Me flasheaba ella con su imagen, su caracterización, su presencia escénica y la manera en la que conducía la noche con el micrófono, nadie lo hacía o lo hace como ella.

Su visión para armar Trabestia Drag club le sumó mucho a la noche y a la cultura, dándole un nuevo lugar a todes les artistas del Drag. Cuando me eligió para sumarme al equipo me dio la oportunidad de entrar a un mundo del que no era parte, yo me manejaba en otros espacios de la noche. Trabestia me dio a conocer como performer en mi ambiente, me hizo conocer a quienes hoy son mis amigas y mi familia drag. La admiro por haber vivido todo lo que quiso nunca se privó de hacer nada que la movilizara, su falta se siente en cada noche y en los momentos más íntimos entre amigues.

Asia Argenta: Hija drag, amiga y colega

Le brujx es mi mamá drag. Uno de los recuerdos que atesoro es de nuestra última Trabestia juntas. Estaba hablando con un desconocido que me pidió probar mi trago, cuando se lo pasé dio media vuelta y se fue con él. Levanté las cejas incrédula y nada más me quedé mirándolo. De inmediato se acerca brujx, preguntándome se había llevado esa persona era mío y cuando asiento riéndome lo va a busca. Y lo fue a buscar determinada, se lo saca y me lo trae de vuelta. Quizás suene como algo menor, pero me hizo sentir tan cálida en el momento que lagrimeo cuando lo recuerdo. En un mundo que demasiadas veces parece indiferente o frío, me di cuenta de que tenía a alguien que en medio del caos de una fiesta le importaba tanto que se tomaba el tiempo de observarme y protegerme. Muchas veces dejo que este tipo de cosas pasen, y de repente viene e interviene por mí. Me retó un poquito ("los tenés que ubicar porque se zarpan"), con mucho amor. Este es sólo un ejemplo de sus formas de maternar, y es por lo que su presencia simplemente me hacía sentir más sólida, más segura y acompañada. Su impronta es tan fuerte que aún hoy siento que voy a encontrármela en nuestros ensayos, juntadas de amigas y fiestas

Sosuna: drag de Trabestia.

Recuerdo que estábamos atrapadas en el camarín cuando fuimos contratadas para trabajar en Bs As Diversa pero todo se puso muy turbio y no nos querían contar que afuera había una manifestación en contra de este evento, que nosotras escuchábamos pero ellos negaban. Nos sentimos atrapadas y presionadas por distintas personas querían obligarnos a performear.

Morcheevva: amiga y colega drag queen

Fue una noche de Halloween, unas de las tantas que laburamos juntas con Mati en Ramos. Caracterizamos una pareja de zombies. En su casa de Haedo preparamos nuestros outfit juntas, embarrando todo en su jardín para ser más realistas... Ya mostreadas súper tenebrosas, ella de novia con su vestido y velo y yo con mi traje peluquín con ojitos ciegos que ella me había comprado. Ya listas para empezar nuestra noche de laburo salimos en un remis, al que le enchastramos todo el auto, el chofer deslumbrado con nuestra imagen no se percató. En el bar nos esperaba una carreta antigua que era parte del show, nos pasearon por las calles de Ramos promocionando el evento mientras galopaba el caballo blanco que nos llevaba a los recién casados-zombie, nosotras, chusmeando, retocando nuestro maquillaje de latex y mucha sangre a la vista del público que nos alentaba y sacaba fotos desde sus autos y semáforos.

Anne Leonardo: amigo y fotógrafo

La Bruja fue la primera persona que me trató en masculino (de cariño me decía puto y maricón). Me dio la oportunidad de formar parte de Trabestia como fotógrafo y fue una puerta que me abrió el universo a poder explorar y destruir el género. Verla performear prendía un fuego adentro nuestro y poder compartir vida familiar, la cotidianidad, la simpleza o el estrés de la previa de las perfos hacía que todo tome otra dimensión de fantasía. Mil noches de magia y de sobre todo admirar su pasión de ariana y de madre de todes nosotres. Somos les monstruites que siempre llevaremos un pedacito de la bruja cada vez que nos montemos, en cada pista y escenario. Eterna, icónica

Lady Nada: amiga y drag

Con La Bruja trabajábamos juntas en Fiesta Whip. Recuerdo el primer día que se montó, estaba con una peluca negra que se veía carísima, teniendo en cuenta que las primeras veces haciendo drag una no suele verse bien pero ella estaba increíble. Todas las que trabajábamos ahí estábamos “SHOCK”. Otro recuerdo que tengo es que era super solidaria. En una ocasión nos llevó a Shampein y a mí a hacer unas fotos con Hannah Ramone y luego nos llevó a Eyelliner, donde trabajaba. Eso para nosotras que recién empezábamos a trabajar de esto estaba bueno porque nos permitía darnos a conocer en otros espacios.

Dixit Lepetit: amiga y drag

Ayer escuchando Because of you de Lana pensé fuerte en ella porque cuando salió de una de sus últimas internaciones estaba pasando unos días en casa, poniéndose fuerte, pero muy agotada por la perfo hospital. Y cuando escuchó esa canción, se paró y empezó a mecerse con la melodía envuelta en un batón de gasa animal print. Nunca la había visto tan gozada y tierna bailando al ritmo de una melodía tan triste.

Fifí Real: amiga y coach ecénica de Trabestia

Con la Franco Kuma nos sumamos a Trabestia a coachear a las chicas escénicamente. En nuestro primer ensayo juntas con la bruja, me toco coachearla en la apertura y uso del micrófono para presentar Trabestia The Show, donde había seleccionado a las mejores Drag Queens del momento para ser parte del staff permanente. Teníamos que armar el guion y le dije: “Sí solas son un fuego...juntas son”. Y ella me respondió con esa voz tanguera que me mata: hoguera. Quedó para siempre esa frase y ella en mi corazón. Era un toro imposible de dirigir y me hizo bailar con cada propuesta que me trajo, jamás voy a olvidar cuando caí con mi primer vestidito que con mucho cariño me dijo “Estas hermosa, te veo muy bien”. Lloro siempre al recordarlo.

Facundo Suárez: productor cultural LGBT

Conocí a la Bruja de la mano del trabajo, la creación y la exploración de cómo hacer Trabestia Club. Ellx junto a la Santa venían carburando la idea de crear un espacio donde quienes hacen drag sean protagonistas de la noche. Fue entonces que nos pusimos a trabajar en ello sin vislumbrar la llama que estábamos encendiendo. Con lx Bruja no tengo más que gratitud por la confianza que me brindó desde el primer momento para acompañarla y construir ese espacio realmente libre de prejuicios, donde el principal objetivo estaba en darle a lxs artistas ese espacio de contención, de visibilidad, de exploración creativa y con el que se sientan empoderadxs. Trabestia es desde lxs drags, para lxs drags y sus seguidores. Y así lo hicimos, siempre apostando, pensando en dar lo mejor, donde prime la libertad de ser y al menos por un instante, celebrar en comunidad el orgullo de lo que queremos ser. Y volveremos a encontrarnos. Porque ese espacio es un gran legado de todxs lxs que lo habitaron.

Este sábado 3 de octubre, Trabestia invita a homenajear a Le Brujx compartiendo en las redes fotos recuerdos etiquetando a @trabestiadragclub y usando #LeBrujx.

.