“No podía dormir, me enroscaba pensando cómo pagar, no quería terminar con una depresión”. Federico tiene 32 años y en mayo sus deudas ascendían a casi cinco millones y medio de pesos, entre la tarjeta de crédito y dos préstamos personales. Aunque siempre fue “prolijo con las finanzas”, la situación comenzó a desbordarlo un año atrás, luego de una mudanza y con un salario casi congelado. “Nunca había debido tanto como ahora”, relata a Página|12.

Como Federico, millones de familias argentinas viven con deudas y mes a mes corren para pagarlas. Entre el boom de las promociones bancarias, la facilidad de pedir dinero prestado en las billeteras virtuales y los devastadores efectos que está produciendo el Gobierno de Javier Milei en los bolsillos, se estima que el 91 por ciento de los hogares argentinos tenía algún tipo de deuda.

Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), que en mayo precisó que la mayoría (30,5 por ciento) del endeudamiento era con tarjetas de crédito. Detrás le seguían los servicios privados —como billeteras virtuales—, bancos, financieras y prestamistas. La enorme mayoría de esas deudas se tomaron en 2024, luego de la devaluación que aplicó la administración libertaria, que provocó una fuerte suba de la inflación en el primer semestre del año pasado y el derrumbe del poder adquisitivo.



¿Pero para qué se endeudan los consumidores? Principalmente para pagar comida. El informe indica que entre los gastos más destacados se encuentra el rubro de alimentos, que explica el 58 por ciento de las deudas con la tarjeta.

“Aprendemos a convivir con la angustia y el estrés”

Ariel Sillitti tiene 29 años, es monotributista, trabaja como empleado administrativo y a comienzos de 2024 comenzó un proceso de endeudamiento del que aún no ha logrado salir. “Empecé con la tarjeta de crédito y seguí con los créditos de Mercado Pago”, explica. Los usaba para gastos diarios, “cargar la SUBE tener algo de vida social, pero principalmente para pagar comida”, cuenta a Página|12. El estancamiento de los salarios le pegó de lleno en el bolsillo: “Mi sueldo empezó a rendir menos de lo poco que ya rendía”.



Como millones de argentinos que en el último año y medio han tenido que sumar changas para compensar la caída de los ingresos, Sillitti recurrió a pequeños trabajos ocasionales como fletero junto a un amigo, aunque tampoco así logró salir de las deudas. “Hasta ahora la solución que encontré fue achicar muchísimo mis gastos, reducir las salidas y sumar algún laburo cuando tengo tiempo, porque también estudio y se me hace difícil”, explica.



“Vamos naturalizando y aprendiendo a convivir con la angustia y el estrés de que todo el tiempo hay que hacer cálculos, no gastar en cosas básicas como comida o una salida”, lamenta Sillitti, y dice que aunque logró estabilizar las deudas el dinero igual no le alcanzará. “Esto se va a poner peor, no tengo dudas de que por un par de años vamos a estar así”, advierte con pesar.



Federico tuvo una sensación similar. Cuenta que debió vender una moto para hacer frente a parte de sus deudas, pero la situación le produjo ansiedad y malestar. “Me preocupó bastante, no podía dormir por enroscarme. Nunca había debido tanto. No quería caer en una depresión”, dice. “Como el sueldo no subía y los precios aumentaban, empecé a pagar el mínimo y los intereses fueron creciendo. Los bajé sacando dos préstamos, uno de 1.200.000 y otro de 700 mil pesos que pensé cancelar pronto para liquidar intereses, pero no me salió bien y se me complicó”, detalla.



“Para poder sostenerme tenía que dejar otras costumbres y gustos de lado, no salir a ningún lado, no disfrutar momentos con amigos, familia, vacaciones al menos por el siguiente año y medio mínimo. Como digo, era mi estilo de vida de siempre, a lo que estaba acostumbrado. ¿Por qué resignarlo?”, se pregunta.



Se duplicó el endeudamiento de las familias

Semanas atrás, un informe de la consultora EcoGo alertó que el crédito a los hogares representaba el equivalente al cinco por ciento del Producto Bruto Interno, el doble que un año atrás, cuando equivalía al 2,3 por ciento. Sin embargo, aún está por debajo que las cifras más altas, registradas en pleno gobierno de Mauricio Macri: en 2018 trepó al 6,2 por ciento.



Según el informe de la consultora que dirige la economista Marina Dal Poggetto —habitualmente atacada por Milei y los trolls oficialistas— indica que los niveles de deuda son insostenibles y han crecido con fuerza desde 2024.



En paralelo, hacer el pago mínimo de la tarjeta y refinanciar la deuda, una opción que va creciendo, tiene intereses elevadísimos: de acuerdo con el banco la Tasa Nominal Anual ronda el 85 por ciento. Y si no se abona ni siquiera el pago mínimo, se aplican punitorios que superan el 100 por ciento, lo que agrava el efecto "bola de nieve".

El endeudamiento se agravó en el último tiempo también debido a las enormes facilidades que ofrece el mercado, especialmente a través de las billeteras virtuales, incluso para quienes hasta hace poco tiempo estaban totalmente excluidas de los préstamos al no contar con ingresos formales, en un país donde el 36 por ciento de los asalariados trabaja en la informalidad y si se suman a los trabajadores independientes la cifra asciende al 42 por ciento, casi 9 millones de personas.



En este escenario, un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio cuenta esta semana de la magnitud de la crisis: las líneas de créditos vinculadas al consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito) tuvieron una mora del 4,9 por ciento. Como contó este diario, el incumplimiento de las obligaciones sobre el abono de las tarjetas se duplicó y en un año saltó del 1,9 por ciento al 3,8 por ciento, mientras que las deudas de préstamos personales escalaron del 4,1 por ciento al 5,6 por ciento.







En paralelo, crecen los informes que advierten que muchos deudores no pueden hacer frente a las obligaciones. Por caso, un relevamiento de la consultora Quantum Finanzas, del economista Daniel Marx, indicó que entre noviembre de 2024 y abril de 2025 la morosidad de los hogares creció del 2,5 al 3,7 por ciento, un 46 por ciento de incremento en apenas seis meses. También aumentaron los cheques rechazados.



Se vuelve todo muy cuesta arriba

Según EcoGo, en el caso los deudores de billeteras virtuales y otros servicios no bancarios, la mora afecta al 10,4 por ciento de los créditos otorgados.



Comida con tarjeta de crédito

La compra de comida es uno de los principales factores que explican el endeudamiento con tarjetas, de acuerdo con los relevamientos. Fernando Savore ha observado el crecimiento de ese fenómeno en los últimos meses: en el mostrador de su almacén en la localidad bonaerense de Morón muchos de sus clientes piden pagar con crédito. “Hacen compras de 10, 12 o 15 mil pesos, compran para el día. Es gente que ya no tiene plata, lo observo en las últimas semanas del mes”, dice el presidente de la Federación de Almaceneros en diálogo con Página|12.







Savore evita promocionar en su comercio el pago con tarjetas de crédito “para no provocar que los vecinos se endeuden”. “Hay mucha gente endeudada y si no pagás la cuota entrás en una bola imparable. Hoy la gente cobra el sueldo, paga la tarjeta y ya no tiene plata”, dice.



Fernando, de 75 años, jubilado de la mínima que vive en el barrio porteño de Once, hace las compras del mes con tarjeta de crédito. “Tratamos de cubrir los gastos para no caer en los intereses, que son terribles. En general pudimos más o menos cubrir los gastos, que son muy medidos, porque no tenemos demasiados ingresos”, dijo a este diario. “Se vuelve todo muy cuesta arriba”, lamenta.



