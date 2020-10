Messi asumió "errores" en el último tiempo por mal asesoramiento 

Lionel Messi lanzó este martes un mensaje de "paz y unidad" en Barcelona y asumió haber cometido "errores" en los últimos tiempos, cuando a través de un burofax pretendió dar por terminada su relación con Barcelona, el club de toda su vida, pero sostuvo que si ellos existieron "fueron solamente por intentar que el club sea mejor y más fuerte".



"Messi pide paz y unidad", será el título de la portada de la edición en papel del diario Sport de Barcelona, que se publicará este miércoles como encabezado de una entrevista exclusiva de la que el medio catalán anticipó algunos fragmentos en su página web.



El astro rosarino volvió a jugar oficialmente el pasado domingo frente a Villarreal, por la tercera fecha de la Liga de España, y marcó un gol de penal en la victoria 4-0 registrada en el Camp Nou, a donde parecía que no volvería después de esa carta documento con la que pretendía dar por terminado su vínculo con la entidad.



Por eso el hecho de asumir culpas en este caso tiene que ver con "errores" que, reconoció Messi, se debieron a un "mal asesoramiento", algo que se vino sugiriendo casi desde el mismo momento en que el pasado 25 de agosto envió ese burofax a las oficinas del presidente Josep Maria Bartomeu, el principal destinatario de todos sus desencantos.



La coincidencia de esta entrevista con tramos de confesión que ofreció Messi ocurrió casi en simultáneo con el alejamiento de Jorge Pecourt, el abogado del estudio Cuatrecasas que le recomendó justamente enviar ese burofax.



"Después de tantas desavenencias me gustaría poner un punto final a todo esto, porque lo que ahora debemos hacer todos los barcelonistas es unirnos y asumir que lo mejor está por venir. Personalmente asumo mis errores, que si existieron fueron sólo para hacer un mejor y más fuerte Barcelona", fue el mensaje lanzado por la Pulga.



"Creo que sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos planteados, pero siempre unidos y remando en la misma dirección", amplió.



Y en el mismo sentido, Messi destacó que la intención del reportaje es "mandar un mensaje a todos los socios del club y a todos los culés que siguen al equipo. Porque si a alguno de ellos les pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa la menor duda que lo hice siempre pensando en lo mejor para esta institución".



"Lo que debemos hacer en este momento es dejar las diferencias de lado y yo soy el primero en hacerlo, porque mi compromiso con esta camiseta y este escudo es, como siempre, total, y sigue intacto", concluyó su mensaje a la parcialidad blaugrana el rosarino, que el próximo lunes viajará a Buenos Aires para sumarse al seleccionado argentino que jugará las Eliminatorias mundialistas ante Ecuador y Bolivia, el 8 y 13 de octubre.