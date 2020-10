La despedida de Rep a Quino: "Se fue mi segundo papá"

El dibujante Miguel Rep se despidió de Quino a través de sus redes sociales. "Se fue mi segundo papá", publicó en su cuenta de Twitter junto a un dibujo en honor al creador de Mafalda.



"Lo intuíamos. El verdadero Principito era Quino", dice el texto del dibujo. Además de colegas, ambos dibujantes eran amigos y Rep ha sido prácticamente uno de los hijos que Quino nunca tuvo.

En 2012, poco tiempo después de que Joaquín Lavado cumpliera 80 años, Página|12 fue testigo de un diálogo entre él y Rep en el que recorrieron la vida y trayectoria del dibujante de Mafalda.

Desde su infancia marcada por sus abuelos españoles, él republicano y ella comunista, y la muerte de su madre hasta las primeras páginas que logró publicar. " Metí la pata. Dibujé un torero que había matado a un toro y estaba con la montera puesta. Un lector mandó una carta tratándome de bruto, como no sabía que el torero dedica el toro a alguien antes de matarlo y le arroja la montera. Eso me marcó. Por eso después me transformé en un obsesivo de la documentación", recordó Quino.

Joaquín Lavado falleció este lunes a los 88 años.