Las enfermeras y enfermeros volverán a marchar por el reconocimiento de la carrera profesional

Las enfermeras y los enfermeros volverán a movilizarse hasta la Legislatura porteña, luego de la represión que sufrieron la semana pasada. Lo harán mañana junto con auxiliares de escuelas y trabajadores de espacios comunitarios de los barrios más pobres de la ciudad y en el marco del plan de lucha lanzado por ATE.

Exigirán al gobierno porteño que los incorpore a la carrera profesional y que y les otorgue una recomposición salarial por estar en la primera línea de las tareas sanitarias y sociales contra el Covid-19.

La nueva protesta de los enfermeros comenzará mañana a las 11 con una concentración frente al Congreso de la Nación. Desde allí se movilizarán hasta la Legislatura de la ciudad con un largo reclamo: que el gobierno porteño deje de categorizarlos como personal administrativo y se los pase a la carrera profesional para ser reconocidos formalmente como personal de salud.

Convocaron varios gremios y asociaciones, como el Sindicato de Trabajadores de Enfermería (Sitre) y la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE), cuyos representantes anunciaron el plan de lucha este mediodía frente al Obelisco, en una conferencia de prensa de la que participaron las organizaciones que mañana también plantearán sus demandas al gobierno de Horario Rodríguez Larreta.

Entre ellos están los trabajadores y trabajadoras de los centros comunitarios que funcionan en las villas y barrios más pobres de la ciudad, que desde hace 16 jueves continuos reclaman a la administración porteña que los reconozca como trabajadores esenciales y les otorgue un salario equivalente al Mínimo Vital y Móvil.

Este sector también movilizará a las 11, hacia la Legislatura pero lo hará desde el Obelisco. A ellos se les sumarán los auxiliares de escuelas, que pedirán que se los reconozca como trabajadores esenciales y que, en ese marco, se los haga partícipes, junto con los sindicatos, de las decisiones que el Ministerio de Educación de la ciudad pretende tomar sobre el funcionamiento de las escuelas.

A las movilizaciones en el centro de la ciudad se le sumarán ollas populares en los barrios más pobres. “El gobierno porteño tiene con qué afrontar el reconocimiento que le pedimos, porque solo en el primer semestre de este año tuvo un superávit fiscal de 70 millones de pesos. Puede respondernos, puede dar una pauta salarial que saque de la pobreza a quienes están trabajando en la primera línea contra la pandemia”, aseguró a Página/12 el titular de la CTA Autónoma – Capital, Pablo Spataro.

El reclamo de los tres sectores se suma al plan de lucha anunciado por ATE, luego de rechazar el acuerdo paritario arribado ayer entre el Gobierno con otro sector de los estatales. En la ciudad, la crítica central es que “Larreta no responde a nuestras demandas y nos reprime”, según dice la convocatoria.

“Larreta no responde porque tiene la mirada puesta en otro lugar. No pone la prioridad en los que combaten al Covid y que no son dignificados como tales, con reconocimiento salarial ni los protocolos sanitario correspondientes”, definió el dirigente.