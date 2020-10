Los medios internacionales lamentaron la muerte de Quino

La muerte del dibujante y humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, creador de Mafalda, recorrió el mundo. La noticia, que fue confirmada este miércoles por su editor Daniel Divinsky, fue retratada con dolor por los medios internacionales.

El dibujante, hijo de inmigrantes andaluces, falleció a los 88 años tras haber sufrido un ACV hace unos días. Quino será recordado siempre por el fenómeno de Mafalda, la niña de clase media, intelectualizada y rebelde que hace 56 años comenzaba a enredarse en la memoria social y política argentina a través de una mítica historieta surgida en la revista Primera Plana.

Por su vínculo con España, los medios de ese país le dieron una gran cobertura a su muerte, con extensos artículos que se ubicaban en la primera plana de todos los portales de noticias. Países como Estados Unidos, Brasil y Uruguay también se hicieron eco de la noticia.

El País de España

El diario El País de España tituló "Muere Quino, creador de Mafalda y el dibujante más internacionald el idioma español". En una extensa nota, el medio repasa la vida de Joaquín Salvador Lavado, así como el recorrido de su máxima creación, "Mafalda", hasta el camino para conseguir la nacionalidad española.

"Quino tomaba el café sin azúcar, discrepaba de la nueva cocina porque las raciones eran muy pequeñas y adoraba el vino de La Rioja tanto como Mafalda odiaba la sopa. Y amaba el flamenco, que tanto le vinculó con sus padres y su infancia: 'Si escucho la música folclórica de Mendoza, mi tierra, me gusta, no digo que no. Pero lo que verdaderamente me emociona es el flamenco. Es algo que siento como hormiguitas dentro de las venas. Por eso siempre he sabido que soy español y siempre he dicho que soy español', destaca el artículo.

El Mundo de España

ABC de España

La Vanguardia de España

Otro medio español que cubrió la noticia fue El Mundo, que catalogó a Quino "como uno de los mayores íconos de Argentina dentro y fuera de sus fronteras".

"Heredero según decía, del carácter trágico y el humor negro de los andaluces, de donde procedían sus padres, adquirió notoriedad gracias al personaje de Mafalda que creó poco después de que una compañía de electrodomésticos le encargara una publicidad con un personaje que comenzara con M", sostiene el artículo.

También lamentaron la noticia ABC, que compartió el dibujo de Mafalda llorando, y La Vanguardia, que señaló que "murió Quino, pero Mafalda será inmortal".



El Observador de Uruguay

La muerte del dibujante también fue difundida por El Observador de Uruguay, que recordó que la muerte de Quino se da "un día después de que su creación más icónica celebrara los 56 años de su primera publicación".

El artículo repasa sus logros: "Sus dibujos y caricaturas le dieron un lugar de privilegio entre los artistas argentinos y fue condecorado con varios premios importantes, entre ellos la Orden Oficial de la Legión de Honor del gobierno francés y el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014, un par de galardones que prueban la vigencia de un autor que logró trazar el sentir de un país durante más de 50 años".

O Globo de Brasil

"Quino recibió el apodo que lo hizo famoso en su infancia; Sus padres, españoles de Andalucía, eligieron el apodo para diferenciarlo de su tío, Joaquín, de quien heredó el nombre y el gusto por el dibujo", cuenta el medio O Globo, de Brasil.

CNN Español

BBC News

Por su parte, la señal estadounidense CNN en Español y el medio británico BBC News también realizaron un recorrido por su vida y su carrera, y reflejaron las repercusiones que la muerte de Quino generó en Argentina.