Pinino Más ponderó al River de Gallardo y destrató a Tevez 

Oscar "Pinino" Más, ex goleador de River durante las décadas del '60 y '70, calificó a Marcelo Gallardo “como el mejor entrenador de la historia del club”, expresó su fanatismo por el Millonario, recordó que tuvo la posibilidad de ser jugador en Boca hasta y le tiró un palo a Carlos Tevez.



“En el equipo de Gallardo el punto más importante son los 11 jugadores, de los cuales dos son vitales: Enzo Pérez y Nacho Fernández. Son los que elaboran juego y te da placer ver jugar al Millonario como nunca antes”, expresó el ex delantero en diálogo con El Ciudadano, y agregó: “Es el mejor técnico de la historia por lo que ganó, además porque la gente lo quiere, los directivos y los jugadores lo respetan y le tienen mucha confianza”.

El ex jugador de la Selección Argentina elogió también al delantero colombiano Rafael Santos Borré: “Soy fanático de él, tiene algunas cositas mías dentro del área: es pícaro, se la banca y no se caga. Va al frente como una vaca”.

Con respecto al mediocampista Leonardo Ponzio, sin espacio en el once titular, aseguró: “Es una leyenda de River. Lo veo como técnico en muy poco tiempo. Podría ser el reemplazante de Gallardo. Defendió la camiseta a muerte y el hincha lo ama. Creo que jugará un año más y se retira. Ojalá que lo tengamos siempre a Ponzio”.

Pinino Más, quien también jugó en Real Madrid, recordó cuando pudo haber sido jugador de Boca, pero no quiso: "Me llevó Juan Evaristo a probarme. Le dije 'cómo voy a ponerme esa camiseta, estás loco'. Me respondió: 'Anda a jugar un rato'. Me hicieron ingresar en el segundo tiempo. Teníamos un penal, me pidieron que lo ejecute y yo pensaba 'si lo hago me quedo acá, si lo erro me voy'. Fui a patear, me resbalo con la pierna derecha y la pelota se fue cerca del palo derecho. El director técnico me dice: 'Petiso, no hiciste el gol'. Le respondí: 'Señor, me apoyé mal, lo quise asegurar', pero en realidad fue una picardía para no hacerlo. Soy un fanático mal de River. Tengo mucha gente amiga de Boca, pero no jugaría nunca”.

Asimismo se refirió a Tevez: “Siempre respeté a su hinchada, a Boca le hice 16 goles y nunca le canté un gol ni hice ademanes como hacen otros pelotudos que se ponen en vivos mostrando la camiseta de Boca en el Monumental”, en referencia al día de la gallinita en 2004 por las semifinales de la Copa Libertadores.

Acerca de elegir entre descender o perder la final de la Copa con el clásico rival, respondió: “Nadie quiere irse a la B, obviamente que es muy doloroso pasar por una situación así. Igual, la final del 9 de diciembre de 2018 en el Bernabéu borró todo. Fue un partido histórico. Todos estaban en contra de River. Lo sacaron del Monumental y le quitaron la localía en Madrid. Fuimos visitantes y teníamos que ser locales. Con todo en contra, River demostró que es uno de los mejores equipos del mundo”, cerró el segundo máximo goleador de la historia de River detrás de Angel Labruna.