Del fin del mundo en The Walking Dead a los talleres ricoteros

#DeCatálogo La cantautora Lucía Tacchetti soltó su disco Eleté, viaje de sintetizadores y sonidos minimalistas producido por Juan Stewart, con cameos de la mexicana Kirnbauer y las españolas Casero y Cabiria, y cover de El magnetismo, de Él mató a un policía motorizado. También hay nuevos lanzamientos de los pop-rockers Superchería (Encontremos el tiempo, un cuarto disco para viajar desde casa), de Lobel (Todos los que vimos en Hollywood, estreno solista luego de Conexionistas) y de Binaria (Y ya no te suelto, debut con feats de Fernando Nalé y Osko Cariola).

#Pantallazos Tras sucesivas demoras por pandemia, la línea fundadora del hit zombie seriéfilo The Walking Dead retomará su interrumpida temporada décima y penúltima (4/10 a las 22.30, Fox Premium). Y también habrá estreno para su esperado segundo spin-off, The Walking Dead World Beyond (5/10 a las 22, AMC). Además, la Semana de Corea (organizada por su embajada) convidará online charlas, entrevistas, experiencias de argentinos que estudian en Seúl y shows de músicos surcoreanos, como la banda indie Adoy (5 al 11/10).

#HayTablas ¿Sale teatro en pantalla? Si te va la historia de alguien que tiene 80 flashes en la cabeza, probá 80 cosos, de Rubén Sabbadini, que debuta online el 3/10 a las 22 y sigue los sábados de octubre, a la gorra virtual. Si te copa la posibilidad de votar online el final de una obra, te lo permite Otra mala noche, adaptación de Raimundo Morte (viernes de octubre a las 20). También podés ver Atenta Ida, unipersonal sonoro de la compañía La Zancada (4/10 a las 20, a la gorra virtual); o los sets de improvisación del grupo Improvisa2, que integran Cumbi Bustinza, Tomás Cutler y Gabriel Gavila (sábados a las 23).

#AduanaParalela La cantautora cubana Yaite Ramos soltó su nuevo disco bajo su alias La Dame Blanche: Ella es un álbum conceptual de diez canciones que reúne historias, luchas y celebraciones de las mujeres. También sacaron grabaciones nuevas los mexicanos Los Blenders (Mazunte 2016), el cantautor estadounidense Sufjan Stevens (The Ascension), el quinteto californiano The Neighbourhood (Chip Chrome & The Mono-Tones) y el dúo de productores electrónicos Groove Armada (Edge of the Horizon).

#Cursos&Concursos Si te comen la cabeza temas como la alimentación o el consumo sustentable, podés asistir al curso online sobre naturaleza y ambientalismo Nuestro mundo en llamas, de la periodista Soledad Barruti, autora de los hits Malcomidos y Mala leche (desde el 7/10, todos los miércoles de octubre a las 20). También inicia Atrapado en libertad, el taller online sobre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que comandará el periodista Mariano del Mazo, en ocho encuentros y con invitados (desde el 6/10, los martes a las 19). Y si pensás en pantalla, hasta el 15/10 podés participar del concurso del Fondo Nacional de las Artes para series de ficción (para guionistas) y documentales (para realizadores).