DOMINGO 4

MÚSICA

Liliana Herrero Presenta "Falso brillante", su primer show por streaming. La artista recorrerá junto a dos músicos e invitados de lujo su amplia trayectoria. Acompañada por Pedro Rossi en guitarra y Ariel Naón en contrabajo, la artista entrerriana recorrerá clásicos dentro de su vasto repertorio y sumará las presencias de Fito Páez y la brasileña María Gadú. La denominación del concierto propone un juego "entre el brillo y el doblez". "Los músicos en un lugar, aislados, los espectadores, en otro, dispersos. Hacemos este espectáculo para encontrarnos con la música nuevamente y para expresar el deseo de que todo lo disperso vuelva a juntarse", propuso Herrero.

TEATRO

La barca sin pescador “Los inescrupulosos, los soberbios, los que desoyen las leyes de causa y efecto, los que pretenden arrojar piedras al lago quieto sin que se muevan las aguas; no conocen las rutas de la dignidad ni del amor verdadero. Felices aquellos que aún sumergidos en la necedad, son tocados por ese destello de luz, deciden seguirlo y trocar el camino. De este lado, el del amor, espero”, escribió la actriz y directora Virginia Innocenti cuando comenzó a idear la puesta en escena del clásico de Alejandro Casona. Se trata del registro de una obra que integró la décima temporada del Plan Federal de Coproducciones que en 2016 realizó el Teatro Cervantes junto a la Subsecretaría de Cultura de San Nicolás de Tres Arroyos. Con canciones de Gabo Ferro interpretadas junto a Luciana Jury. Con Emilio Chena, Osvaldo Farías, Susana Grilli, Pilar Lourenco, Lidia Pereyra, Facundo Pusterla, Carolina Rios Finelli y Jorge Ruffini. Último día.

El sueño de los elefantes Nueva obra en formato streaming. A partir de músicas especiales, sonido inmersivo y una cálida voz guía, se propone una obra artística participativa que comparte límites con un taller expresivo. La compañía ha investigado de qué manera podemos realizar una experiencia profunda y movilizante desde nuestros hogares, sumidos en un evento artístico diferente que potencie nuestras sensaciones, nuestro mundo interno y generando así nuevas relaciones con lo que es más conocido por nosotrxs: nuestro propio cuerpo y nuestro hogar. Ausente el contenido visual, la música y la profundidad del sonido serán las principales guías, junto con las invitaciones para generar condiciones perceptuales diferentes.

ETCÉTERA

Festival Byte Beta Cuatro jornadas dedicadas a la reflexión sobre los cuerpos, el territorio y la identidad. El festival dedicado a la apropiación y el uso del archivo web es una instancia de reflexión y discusión en torno a las transformaciones de los hábitos físicos, emocionales, afectivos y sociales en los últimos meses. Hoy se presenta la última jornada, “Nuevos hábitos sociales y afectivos”. A las 10, "Redes": una interpretación del AGN por Byte Beta; a las 15; "Mal (de) baile. Un challenge", una conversación en vivo por Ontologías Feministas (España); y a las 20, "Radio happening", experimento en vivo de escucha y acción colectiva por Radio CASo.

LUNES 5

ARTE



La historia como rumor Es un programa anual de exhibiciones online que tiene por objetivo documentar y contextualizar un conjunto de acciones y performances que ocurrieron en distintos momentos y lugares de América y el Caribe, en una transición histórica marcada por el fin de la Guerra Fría y el inicio de Internet. A partir de un esquema de trabajo colaborativo con curadores invitados y diferentes museos e instituciones internacionales, cada mes se presentará un proyecto de investigación que permitirá actualizar la lectura de una serie de acciones y performances que marcaron la producción de su tiempo y que entablan un diálogo directo u oblicuo con problemáticas del presente. A través de un registro en video de testigos presenciales que vieron las performances y expertos de diferentes disciplinas que opinan sobre ellas, se producirá un archivo que incluye una historia oral para cada proyecto.

Otro trabajo En la primera entrega de las obras comisionadas para el ciclo del CCK “El trabajo del artista”, Elisa Carricajo y Lisandro Rodríguez presentan Otro trabajo, una producción de cinco capítulos inspirada en un formato escénico que los dramaturgos comenzaron a investigar en su obra Un trabajo (2015). Durante 2014, la actriz y el director iniciaron un proceso de investigación sobre un dispositivo escénico en donde una mujer en escena conversa con un hombre del que sólo se escucha una voz en off. “Apenas comenzado el aislamiento social preventivo y la comunicación permanente con el afuera a través de pantallas este dispositivo regresó a nuestras mentes. Aquello que en esa obra aparecía como distopía era de repente nuestro cotidiano”, explican.

CINE

Cine argentino recuperado Del 27 de septiembre al 25 de octubre, en el marco del decimonoveno cumpleaños de Malba, se presentan durante cinco domingos quince películas argentinas exhibidas en el pasado, y en muchos casos rescatadas por Malba Cine. Algunas son muy celebradas y otras son obras a descubrir, pero todas son importantes por diversas razones y estuvieron en algún momento a punto de perderse. Cada film se exhibirá una única vez, en horarios precisos, con una presentación a cargo de Fernando Martín Peña.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo El grupo de percusión vuelve a tocar después de largos meses de inactividad debido a las restricciones que impuso la pandemia. El regreso a los escenarios será hoy con la llegada de la primavera. El show será transmitido en vivo a todo el mundo desde el patio de Ciudad Cultural Konex, espacio en donde desde hace 14 años La Bomba de Tiempo se viene presentado todos los lunes, creando un evento clásico de la agenda cultural de la ciudad y en una cita casi obligada para el público extranjero. La Bomba es un grupo de percusión que practica la improvisación a partir de señas con las que un director conduce a los músicos en escena. La composición grupal en tiempo real se retroalimenta con el baile del público, haciendo que cada show sea único.

MARTES 6

MÚSICA

Birgit Nilsson en el Teatro Colón (1967) El Teatro Colón presenta la histórica actuación de la gran cantante Birgit Nilsson junto a la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Roberto Kinsky, registrada en la Sala Principal en septiembre de 1967. Birgit Nilsson es una de las estrellas más brillantes en el firmamento de la lírica del siglo XX. Tuvo una impronta única en roles wagnerianos, y durante su carrera dejó grandes testimonios de su capacidad vocal y dramática con interpretaciones de heroínas italianas como Tosca, Turandot y Aida. La soprano sueca visitó varias veces Buenos Aires, y en esta entrega tenemos la oportunidad de escucharla en formato de concierto junto a la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Roberto Kinsky.

CINE

Los que vuelven La película de Laura Casabé transcurre a principios de siglo XX en un yerbatal de la selva. Se trata de un filme de terror con trasfondo histórico rodado en la selva misionera que describe los extraños acontecimientos que ocurren en la finca de un matrimonio de terratenientes. Narra cómo la convivencia con empleados, caseras y mensúes comienza a alterarse de manera radical ante el regreso de un hecho del pasado. Los que vuelven describe la explotación colonial de la misma manera que el conflicto entre habitantes originarios y usurpadores originales. También es un filme de época y un melodrama, protagonizado por María Soldi y Lali González (la actriz paraguaya de 7 Cajas). El domingo 4 a las 21 se realizará una proyección en el Autocine San Isidro.

ETCÉTERA

Atrapado en libertad Taller sobre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por Mariano del Mazo. Serán ocho clases por Zoom durante octubre y noviembre. Un recorrido emotivo, musical y político a través del mayor misterio de la cultura popular argentina y un fenómeno único a nivel global. Con material exclusivo, audios de más de 30 entrevistas inéditas (Indio Solari, Skay, Mufercho, Willy Crook, etc.) e invitados especiales. Mariano del Mazo es periodista y coautor del libro “Fuimos Reyes”. Comienza hoy.

ARTE

Archivo vivo El CCK presenta un ciclo en el cual protagonistas de las artes escénicas revisitan algunas de las obras que fueron trascendentes en sus recorridos personales. Los y las artistas eligen una pieza fundante en su recorrido personal para pensarla y volver a vivirla para luego accionar sobre ella. La invitación propone trabajar sobre las obras valorizando el lugar del espectador: ”Ese momento en el que se recibe el efecto y el afecto de un evento que cambia algo en nuestras vidas, que despierta una pregunta, una certeza o una búsqueda”, explican Bárbara Hang y Agustina Muñoz, curadoras del ciclo. Participan Martina Juncadella, Manoel Hayne, Valeria Correa, Florencia Vecino, Iván Haidar, Maruja Bustamante y Rodolfo Opazo.

MIÉRCOLES 7

ARTE

Civilización Como parte del homenaje que el Bellas Artes rinde a León Ferrari en el centenario de su nacimiento, se presenta el documental Civilización, dirigido por Rubén Guzmán, una serie de piezas de videoarte y entrevistas al artista. El filme, realizado en 2012, recorre las ideas del artista y su producción a través de material de archivo inédito, entrevistas exclusivas y el registro de Ferrari realizando una obra original especialmente para la película, que toma su nombre de una de sus obras más emblemáticas, una escultura de 1965 llamada La civilización occidental y cristiana, donde Ferrari combina un bombardero estadounidense y un Cristo crucificado, logrando en una síntesis entre el dominio espiritual ejercido por la religión y el dominio político ejercido por las armas.

Mujeres escultoras en el espacio público Con el propósito de seguir conectados el Museo de la Cárcova presenta el curso virtual “Mujeres escultoras en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires” a cargo de la Prof. Adriana Ortolani. El contenido del curso comprende: “La escultora pionera: Josefa Aguirre y sus contemporáneas Lola Mora e Isella, “Hyatt Huntington y el Cid Campeador”, “Kupferminc, Franzi, Cartannilica, Cabutti y Lucía Pacenza, entre otras” y “Las Mujeres en el Parque de la Memoria”. Serán cuatro clases a partir de hoy a las 15.

MÚSICA

Indiefuertes El ciclo “IndieFuertes presenta...” se suma al conjunto de propuestas musicales de Niceto Club durante la pandemia. Artistas independientes y federales se presentan en un formato adaptado a estos tiempos de confinamiento. Marton Marton se encargará de dar el puntapié inicial para este proyecto con un show conceptual titulado “El silencio que nos trae todo el ruido”, una suerte de película-concierto. IndieFuertes presenta así una experiencia a mitad de camino entre un espectáculo musical y una realización audiovisual. La banda viene de lanzar su disco Viaje al centro de la periferia en agosto de 2019.

ETCÉTERA

Soledad Barruti La periodista, autora de los libros “Malcomidos” y “Mala leche”, presenta un nuevo curso online de cuatro encuentros en los que hará un análisis profundo acerca de la crisis ambiental que estamos atravesando tanto a nivel local como a escala global. “Nuestro mundo en llamas” es su segundo curso online en el canal de CCKonex. Hoy será el primer encuentro: “Los fuegos del hambre: cuerpos, territorios y Coca Cola”. La siguientes clases serán: “La odisea de los otros animales: de la extinción a las pandemias”, “La civilización de la barbarie: ciudades, consumo y sinsentido” y “En defensa de la naturaleza: la batalla detrás de las consignas”. Las clases serán dictadas en vivo y luego quedarán disponibles durante una semana para quienes no hayan podido asistir o quieran volver a verlas.

JUEVES 8

ETCÉTERA

Generación Supernova Se trata de una kermesse performática que organiza Sofía Medici y Luz Algranti en el marco del programa de Residencias de Fundación Andreani. Generación Supernova es un proyecto que nace a partir de la reciente irrupción en redes y medios de las personas mayores. Sus voces aparecieron dispersas pero fuertes, en franca rebeldía, defendiendo su derecho a tomar decisiones sobre cómo cuidarse, definirse, gozar, mirarse y morir. “Interesadas por esta especie de estallido punk con canas convocamos a estas voces y armamos un corpus de manifiestos. En manifiesto pensado no como queja, sino como grito, deseo y preludio a la acción que cambiará el estado de las cosas”.Hoy se presentará el primer episodio del ciclo, “Abuela de la nada”, con la participación de Graciela Taquini, Gabriel Katz y Demián Velazco Rochwerger.

MÚSICA

Rizha Será el primer show en streaming de Rizha. Durante el show, la cantante Tamara Luz Ronchese, más conocida como Rizha, estará acompañada de invitados especiales como Putochinomaricon (Taiwan), Divadeva (España), Girli (Reino Unido) y Alejandro Reina (España). Podrán escucharse sus últimos lanzamientos, "Fever dream" y "Live the Weekend", que formarán parte de lo que será parte de su próximo álbum, que verá la luz a finales de este año. Con tres discos editados, la artista reside actualmente en España y estuvo presentándose por primera vez en Argentina el pasado 29 de febrero en el teatro Vorterix de Buenos Aires.

Juan Fracchi Quinteto El quinteto integrado por Alejandro Giro (bandoneón), Christine Brebes (violín), Belén Echeveste (violonchelo), Ignacio Eguía (guitarra) y Juan Fracchi (contrabajo, composición y arreglos) presenta Tango Tsunami, su segundo trabajo discográfico. El disco que busca seguir ampliando los horizontes compositivos dentro del lenguaje tanguero, incorporando técnicas, armonías y experiencias de otras músicas. La raíz del género convive con una identidad y un discurso renovados. Tango Tsunami cuenta con 6 composiciones originales que transitan el tango, la milonga, la milonga campera, el candombe y la canción instrumental.

ARTE

Fisicología El Parque de la Memoria presenta el registro audiovisual de Fisicología, una serie de acciones realizadas por Luis Garay en el marco de la muestra grupal curada por Inés Katzenstein y Javier Villa. Desde su título, Aquella mañana fue como si recuperara si no la felicidad, sí la energía, una energía que se parecía mucho al humor, un humor que se parecía mucho a la memoria, la exposición intentó testear nuevos modos de abordar la historia y la memoria de nuestro pasado reciente. Inspirada en una frase extraída del cuento “Sensini”, de Roberto Bolaño, la muestra proponía explorar un vínculo con la memoria que no estuviera desconectado de una sensación de energía o, incluso, postular un vitalismo apoyado en una relación permanente con lo que ya no está.

VIERNES 9

CINE

FestiFreak Del 9 al 31 de octubre se realizará la 16° Edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata FestiFreak con un repertorio de películas ajenas a la convención y que invitan a transitar lo desconocido. El programa reúne más de cien películas durante 23 días, la mayoría nunca vistas en Argentina, distribuidas por secciones y recorridos diarios para no perderse nada. Las películas estarán disponibles con acceso libre. Algunas destacadas son Anne at 13,000 ft, de Kazik Radwanski y protagonizada por Deragh Campbell; Atlantis, de Valentyn Vasyanovych (ganadora de la sección Orizzonoti en el último Festival de Venecia); VHYes, una comedia de Jack Henry Robbins; y Uppercase print, la inmersión de Radu Jude en los intersticios del discurso oficial de la Rumania de Ceausescu; entre otros filmes.

MÚSICA

Música en la Ribera Con este ciclo Fundación Andreani presenta una serie de pequeños recitales con jóvenes compositores locales como protagonistas. Desde el último piso de la Fundación estos encuentros están ambientados con la atmósfera del barrio, el paisaje de la Ribera, el Riachuelo, la autopista y el mítico puente funcionan como telón de fondo. El ciclo llega con la primavera a partir del segundo viernes de octubre, todos los segundos viernes del mes hasta finalizar el año. Comienza hoy con Lucy Patané, continúa con la propuesta instrumental de Ulises Conti (el viernes 13 de noviembre) y la última fecha del año, música electrónica, a cargo de Carisma (viernes 11 de diciembre). Estas experiencias serán compartidas desde el canal de Youtube de la Fundación

Luciana Jury Presenta su nuevo disco, Abrazo, vía streaming desde el Teatro Roma. Estará acompañada por su banda: Lucas Bianco en bajos, Lautaro Matute en guitarra, tiple y jarana, y Leandro Savelón en percusión. Abrazo es el cuarto trabajo discográfico de la cantante y compositora de la provincia de Buenos Aires. Incluye doce temas del cancionero latinoamericano. Fue lanzado en marzo y tenía fecha de presentación en abril, pero la pandemia atrasó los planes. Cuenta Luciana Jury sobre el repertorio elegido para este nuevo material: “Apelé una vez más a la memoria de mi propia historia y aparecieron estas canciones, que alguna vez aprendí en mi búsqueda gozosa por descubrir qué sonoridades nos identifican en este territorio sur”.

TEATRO

Otra mala noche En una estación espacial, Sara espera el incierto y demorado momento de volver a casa, sola en un pequeño compartimento. Un insistente colega la contacta a través de un chat con una propuesta sorprendente y aparentemente ofensiva. Sin embargo, por algún motivo, decide no apagar su computadora. El director catalán Raimundo Morte adapta la obra teatral del también catalán Albert Tola al formato streaming, conservando la acción y el conflicto principal que se desarrollan a partir del encuentro entre dos desconocidos. Hacia el final, el público es partícipe activo de la narrativa, votando lo que sucederá a continuación. Con Marisa Salton y Guido Napolitano.

A las 20, entrada: $350. Disponible a través de la plataforma digital de Teatro Uaifai.



SÁBADO 10

CINE

Festival Escenario Hasta el 30 de octubre se presenta la segunda edición del Festival audiovisual dedicado íntegramente a la relación del cine con la música. En esta oportunidad presenta una sección de rarezas, materiales inéditos y restauraciones. Además de la sección oficial, integrada por 18 documentales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y un apartado especial de homenajes que tendrá piezas especiales dedicada a distintas figuras tanto del cine como de los medios y la música; la segunda edición de Escenario contará con una sección denominada “Rescates”, la cual apunta a poner en valor obras que circulaban en formato pirata y de baja calidad, material poco conocido o conciertos inéditos. En todos los casos, las películas fueron restauradas especialmente para su exhibición en el marco el festival.

ETCÉTERA

Ensalada de Sala Una propuesta audiovisual del dibujante, humorista y músico Gustavo Sala para transmisión en vivo vía streaming. Una vez más, Sala transgrede sus propios límites en esta “ensalada punk” preparada para el público adulto en la que mezcla diferentes lenguajes: el humor absurdo, el cómic, la música y la improvisación en un mix visual y sonoro. El humorista interactúa con sus dibujos en el escenario, en un recital de historieta lleno de situaciones delirantes y canciones irrespetuosas junto al músico Alexis Mateo (tecladista y productor musical), en una serie de cuatro shows que serán totalmente distintos entre sí. Todos los viernes de octubre.

MÚSICA

OK Pirámides Presentan en vivo vía streaming desde Strummer Bar su nueva trilogía de EPs: 3, 5 y 7. La banda encontró en el encierro una faceta productiva lanzando una trilogía de Eps. Sus recientes discos atraviesan diferentes ritmos, géneros y registros líricos tan amplios como eclécticos. La banda de rock presenta un conjunto de canciones que navegan por diferentes texturas y transitan por guitarras filosas, sonidos ásperos y melodías retorcidas. La banda, formada en el 2012, está integrada porJulián della Paolera (guitarra y voz), Lolo Gasparini (voz), Juan Martin Ferreyra (bajo), Gabi Muscio (batería), Nacho Jeannot (guitarras) y Emisor - Leonardo Ramella (productor de todos los discos). En 2019 habían presentado Asusta, su tercer disco, que contó con las participaciones de Mimi Maura en voz y Sergio Rotman en saxo, Johnny Boy en trombón y Bastard en percusión.

Lorena Astudillo Presenta Crisálida, un disco en donde la cantante y compositora recorre diversos géneros como el candombe, la cumbia, el latin jazz, el flamenco, el rock, la baguala y otros ritmos folclóricos de la música argentina con absoluta comodidad. El álbum contiene doce canciones que expresan lo sutil de lo cotidiano: hablan de resiliencia, de hermandad, de amores, de pérdidas, de lazos eternos, de la afirmación como mujer y creadora en un mundo que oprime y arrastra pero que a la vez ofrece buenos vientos para nuevos viajes. Hoy es el lanzamiento en todas las plataformas digitales. Y el sábado 21 de noviembre con un concierto en vivo que será transmitido por streaming.

Disponible en https://www.youtube.com/user/lorenaastudillo