El Leeds de Bielsa es cosa seria: 1-1 ante el Manchester City de Guardiola

Kalvin Phillips, la gran figura de Leeds, patea el córner y la pelota sale de la cancha inmediatamente. Marcelo Bielsa se para e inicia su caminata bajo la lluvia, de lado a lado, como buscando respuestas. Le señala un sector del campo a su ayudante táctico, que no puede más que darle la razón. Se reinicia el juego y el Loco vuelve a su clásica estampa, de cuclillas para seguir sufriendo... Sufrir durante para gozar después, claro: algo que quedó demostrado por la sonrisa final de un exhausto Bielsa en su saludo con Josep Guardiola.

Leeds United y el todopoderoso Manchester City empataron 1-1 en Elland Road y, podría decirse, que vale como una victoria para el equipo del rosarino, que fue esclavo en la primera parte y amo en el complemento. Lo de los dirigidos por Josep Guardiola fue muy superior en el inicio, con una disposición táctica asfixiante que les permitió llegar a la ventaja parcial gracias a Sterling. Sin embargo, en el complemento, todo cambió: Leeds se paró en campo rival y jugó a lo que más le gusta: dominar. Un grosero error del arquero Ederson dio lugar a la igualdad final.

Problemas de fondo

Guardiola le tejió una telaraña a la salida desde el fondo de Leeds, una de la que el equipo del rosarino tardó demasiado en liberarse. Y no por falta de intentos, ya que el local no cedió en su devota búsqueda de la generación de juego desde el fondo, pasando por cada sector de la cancha. El City lo presionó con una línea de cuatro atacantes en el área. Sin embargo, su intención no fue robarle la pelota a los defensores locales, sino impedir que ésta le llegue a Phillips, el cerebro en el mediocampo de los suyos. Por momentos, el 5 recientemente convocado a la Selección inglesa quedaba rodeado de un quinteto de jugadores rivales, que no tardaban en hacerse del balón. De ahí en más, lo que podían generar el belga De Bruyne, el juvenil Foden y, especialmente, el indomable Sterling, se asemejaba a una catástrofe local.

Saque de banda para Leeds, Ayling se apura para salir con el central Koch, que toca con su arquero, quien muy cerca de Foden tiene que reventar la pelota. Primer error en la jugada que terminaría en el 1-0 del City. El despeje va para el francés Mendy, lateral izquierdo de la visita, quien parado casi en mitad de cancha dado el adelantamiento de su equipo, se saca una marca de encima y avanza sin problemas varios metros. Como es un tanto limitado, su pase es defectuoso.

Segundo error. Cooper, el capitán de Leeds, se topa con el envío de Mendy y, en lugar de reventar, dominar, o cualquier otra cosa lógica, la deja muerta en el borde del área. Ferrán Torres recibe y descarga con Sterling, quien engancha dos veces dentro del área de izquierda al medio y define al segundo palo de Meslier para salir a festejar a los 17 minutos.

Las dos caras de Leeds

Tras conseguir su segundo triunfo en el torneo el fin de semana pasado gracias al 1-0 a Sheffield United en el que probó con una formación más ofensiva que la habitual, Bielsa volvió a su preferido 4-1-4-1 para recibir al poderoso City, que venía de sucumbir por 5-2 ante Leicester City. Además de la disposición táctica, la única variante de apellidos realizada por el rosarino fue obligada: el extremo Jack Harrison, su principal instrumento de desequilibrio, no pudo ser parte del duelo ya que su pase pertenece al City.

Leeds se tuvo que conformar con lo poco que le quedaba en ataque durante los primeros 45. Aún así, contó con dos grandes oportunidades de la mano de sus dos laterales, que quedaron mano a mano con Ederson, primero por gran habilitación de Phillips y, segundo, por un grosero de Mendy. En ambas triunfó el brasileño.



Pero en el complemento todo cambió. Bielsa mandó a la cancha al picante extremo inglés de ascendencia colombiana Ian Poveda y al español Rodrigo Moreno, el gran refuerzo de la temporada. Pero por sobre todas las cosas, lo que se modificó fue que Ederson dejó de ser una garantía. El brasileño salió a despejar con los puños un tiro de esquina y el golpe le salió para abajo, rebotó en Mendy -muy peleado con el fútbol- y la pelota le cayó a Rodrigo: 1-1.

Algo contundente se habrá dicho en el vestuario de Leeds durante el entretiempo. Es que el equipo de Bielsa fue una tromba en la segunda parte: se paró en campo rival e hizo volar de lado a lado a Ederson, lo que contó con su reflejo en el sector opuesto de la cancha, con amplios espacios para que el City desperdicie la invitación. Finalmente, con un tiempo para cada uno, el 1-1 tuvo sabor a justicia, pero sensación a gesta de Leeds, que con muchos menos recursos se le plantó de igual a igual a un gigante (económico) del fútbol mundial.

Síntesis

1 LEEDS UNITED: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Phillips; Hélder Costa, Klich, Roberts, Alioski; Bamford. DT: Bielsa.

1 MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Mendy; de Bruyne, Rodri, Foden; Mahrez, Sterling, Ferrán Torres. DT: Guardiola.

Estadio: Leeds. Arbitro: Mike Dean. Goles: 17m Sterling (M); 58m Moreno (L). Cambios: 46m Poveda por Alioski (L), 55m Moreno por Roberts (L), 64m B. Silva por Torres (M), 70m Ake por Mendy (M), 76m L. Davis por Klich (L) y Fernandinho por Mahrez (M).