Casal dictaminó en favor de los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se expresó este sábado a favor de que los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castellimantengan sus cargos en los tribunales de Comodoro Py. No fue una sorpresa. Casal fue nombrado en ese cargo por el ex presidente Macri, después de la operación política, judicial y de inteligencia que desplazó a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó

El procurador presentó dos dictámenes ante la Corte Suprema de la Nación que, luego de haber aceptado esta semana el recurso de 'per saltum' presentado por los magistrados, deberá resolver a la brevedad si avala o no el regreso de los jueces a sus juzgados de origen. Bruglia, Bertuzzi y Castelli habían sido trasladados por Macri a posiciones clave en la justicia federal, para las que no tenían acuerdo del Senado, tanto para perseguir a los ex funcionarios, en especial a CFK, como para asegurar su favor en los juicios que ahora les llegan sobre los grandes negociados de la era macrista.



“El principio de irretroactividad se erige como uno de los basales de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, argumentó Casal en sus resoluciones. Cabe aclarar que el dictamen de Casal no es vinculante.

Este jueves, el Consejo de la Magistratura respondió a través de dos informes al pedido del máximo tribunal de justicia, que en su resolución del martes le pidió que en el plazo de 48 horas le envíe los expedientes de cada uno de los magistrados.



Incluso, le solicitó a la Corte Suprema que rechace los recursos extraordinarios por salto de instancia (per saltum) presentados por los jueces federales, quienes pretenden continuar en los tribunales a los que fueron trasladados a pesar de no haber recibido acuerdo del Senado para permanecer en esos cargos.



Con la firma del presidente del Consejo, el juez civil Alberto Lugones, el escrito presentado a la Corte recordó sus competencias fijadas por la Constitución y que en el caso de los tres jueces su intervención se limitó "a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo" para que revise esos traslados.

En rigor, los tres jueces se encuentran en una suerte de limbo ya que se suspendió la decisión del Senado hasta tanto el máximo tribunal defina la cuestión de fondo, pero sin volver ni a sus tribunales de origen ni de destino, y en uso de licencia concedida por la misma Corte.