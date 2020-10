Se lanzó el Plan de Reactivación Cultural en Salta 

Luego de siete meses de pandemia, la Secretaría de Cultura de Salta anunció un Plan de Reactivación Cultural para los trabajadores y espacios culturales de toda la provincia. Se destinarán 30 millones de pesos que serán distribuidos de acuerdo a cada disciplina y a medida que los trabajadores se inscriban en capacitaciones. La Secretaría tiene registrado cerca de 4500 artistas en toda la provincia, pero no ayudará a la totalidad sino que focalizará en los trabajadores más afectados economicamente.

Durante el lanzamiento, la secretaria, Sabrina Sansone, dijo que el Plan "significa una ayuda económica al sector y un importante incentivo para su reactivación". Agradeció a quienes aportaron a la realización del proyecto, en el que se contó con contribuciones de asociaciones y colectivos culturales. La iniciativa comenzará la próxima semana y se extenderá hasta diciembre de este año.

Los artistas deben estar inscriptos en el Registro provincial de trabajadores culturales que el organismo lanzó en mayo y que hasta el momento contabilizó a 4500 trabajadores. Quienes aún no hayan realizado la inscripción tendrán tiempo hasta el 9 de octubre.



El Plan consta de diferentes módulos que se distinguen en mesas de formación, producción cultural, y beneficios directos a los trabajadores de la cultura. Desde la Secretaría se intentará abarcar a los 60 municipios que tiene la provincia con un cupo mínimo de 14 en cada disciplina, distribución que estará sujeta a cada localidad.

El módulo que refiere a mesas de formación tendrá un monto asignado de 50 mil pesos. La creación de este espacio insta a una serie de capacitaciones para artistas, artesanos y gestores culturales con el objetivo de "profesionalizar su formación para que puedan acceder a más y mejores oportunidades", según detalla el Plan.

Las capacitaciones, que serán gratuitas y a través de plataformas virtuales, tratarán de forma separada los siguientes temas: gestión cultural, personerías jurídicas, economía social, filmación y fotografía con celular y marketing digital. Es condición que para formar parte del plan los inscriptos deban al menos haber asistido a las dos primeras capacitaciones.



Desde el viernes ya están abiertas en la página oficial de la Secretaría las inscripciones para las mesas de formación del miércoles 7 y miércoles 14. Desde las 18, el primer encuentro, sobre "Herramientas de gestión cultural", estará a cargo de Cecilia Bunge. Mientras que el segundo, que hablará sobre herramientas de formalización del trabajo del sector de la cultura, estará a cargo de la Subsecretaría de Registro del Estado Civil y Personas Jurídicas y de Profesionales de la Dirección de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Empleo y Producción y de la ANSeS Delegación Regional UDAI Norte.

El segundo módulo, de producción cultural, tendrá un monto asignado de más de 27 millones de pesos y apunta directamente a la asistencia económica. El Plan aclara que se propone la contratación anticipada de artistas, elencos y demás trabajadores culturales que no posean ingresos fijos, para incluirlos en ciclos virtuales o presenciales según las posibilidades sanitarias.

"De este modo no sólo se ayudará a los artistas en este momento crítico, sino que se incentivará la creación y circulación de productos culturales locales en la comunidad", especificaron.



Para ello, la Secretaría dividió a los trabajadores de acuerdo a categorías y fecha de inscripción. Entre las disciplinas están las artes escénicas, letras, audiovisuales, artesanías, plataforma de exposición y venta de artes visuales y artesanías, artes visuales, espacios culturales independientes, diseño y escenografía y técnicos y auxiliares para montajes de espectáculos.

Desde el lunes 12 hasta el 12 de noviembre se abrirá la convocatoria para la categoría de artes escénicas. Para los artesanos y letras, la inscripción será desde el 19 de octubre hasta el 19 de noviembre. En el caso de audiovisuales, artistas visuales, plataforma de exposición y venta de artes visuales y artesanías y diseño y escenografía, habrá un plazo desde el 26 de octubre hasta el 26 de noviembre.



Por último, quedan los espacios culturales independientes, cuyos gestores podrán inscribirse desde el 2 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Para el tercer módulo, que trata sobre los beneficios directos a los trabajadores, se otorgó un monto mayor a los 2 millones de pesos. Se estableció el uso de gratuito de salas y teatros de la Secretaría de Cultura y que desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021 no cobrarán aranceles por el uso de los espacios.

Además, se establecieron espacios de producción y difusión y trámites para lograr la adhesión de personas físicas a la tarifa social de los servicios públicos, donde se originó un convenio de colaboración con el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (ENRESP).

Todas las inscripciones se realizarán de manera virtual, en los formularios disponibles en las fechas indicadas en www.culturasalta.gov.ar, y en las direcciones de cultura de cada municipio. Para más información y consultar todos los detalles del Plan, los artistas podrán ingresar a https://bit.ly/3iogBcY.

Repudio y marcha

El integrante de Artistas Solidarios en Emergencia de Salta, Daniel Cardozo, manifestó un "repudio total" al proyecto presentado. Según describió "no da ninguna solución concreta al pedido que se viene haciendo desde el sector". Criticó que estando sin trabajo desde hace siete meses, la Secretaría los mande a capacitarse para llegar a determinados "subsidios", según dijo el artista a Salta/12.

"Hablan de una capacitación sí o sí para lograr estos tipos de ayuda, no lo vemos como un tipo de ayuda concreta inmediata ya que no hay actividad cultural y no va a haber actividad cultural por un tiempo", sostuvo. Por eso, se convocó a una marcha en rechazo de la medida para el lunes 5 desde las 20 en la plaza 9 de Julio.

Aún queda pendiente el tratamiento en la Cámara de Senadores de Salta del Régimen Especial de Asistencia Socio Económico para los trabajadores de la cultura y los espacios culturales. El proyecto impulsado por el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Héctor Chibán, ya cuenta con media sanción en la Cámara Baja desde hace un mes.

Esta medida creará un fondo de $8 millones que será distribuido por la Secretaría de Cultura de Salta y también ayudará a los trabajadores en estado de vulnerabilidad. Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y el tratamiento se logró después de varias modificaciones al proyecto original presentado.