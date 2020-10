Empieza "MasterChef Celebrity", la sombra negra de Tinelli y Lanata

Los concursos de cocina se volvieron el subgénero televisivo con mayor demanda del siglo XXI. Los hay de todo tipo y factor. Tras el auge de los reality shows de encierro en la primera década del milenio, desde hace años cualquier tipo de competencia que tenga como protagonista a la cocina detiene el zapping de los televidentes que buscan algo de ocio, mucha comida rica televisada... y un poco de morbo. Si -como se suele decir- la comida entra por lo ojos, el quilombo también. Desde este lunes, la pantalla abierta argentina sumará un nuevo ciclo culinario, con el estreno en Telefe de una versión de Masterchef que hasta ahora no se había transitado en la pantalla chica local: la de participantes famosos. Conducido por Santiago del Moro, MasterChef Celebrity comenzará a las 22.30, con emisiones que irán en el mismo horario de lunes a jueves, sumando una gala de eliminación los domingos a las 22.



Tras la buena audiencia y la estruendosa repercusión que tuvo Bake off este año, descalificación de la ganadora original incluida, Telefe vuelve a echar mano a un concurso de cocina. Claro que para no repetirse, esta vez acudió a MasterChef, el formato internacional que ya tuvo dos ediciones regulares y otras dos infantiles. La diferencia es que ahora llega en versión “celebridades”, aunque por el casting seleccionado le sentaría mejor el de “famosos” o “mediáticos” (que, claro, suena menos glamoroso). Una novedad con la que el canal comandado por Guillermo Pendino abandona a los participantes comunes y corrientes, cuyas historias y personalidades desconocidas siempre resultaban un atractivo para los televidentes. Habrá que ver, entonces, cómo funciona el formato con famosos.

El elenco de los dieciséis participantes que tendrán que demostrar sus habilidades culinarias ya fue presentado por Boxfish, la productora a cargo. Hay para todos los gustos, edades y profesiones. Moldavsky, Federico Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, El Turco García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, Mono de Kapanga, Victoria Xipolitakis, Ignacio Sureda, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo serán los que se enfrenten a todo tipo de desafíos gastronómicos. ¿Sabrán cocinar? Eso parece no importar tanto como el morbo alrededor de sus problemas en la cocina, sus personalidades y las rencillas que entre ellos se generen.

Todos los y las participantes serán evaluados por un jurado conformado por viejos conocidos del programa: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El trío (llama la atención que no haya ninguna mujer) deberá decidir a el o la participante eliminada cada semana. Los finalistas de Masterchef Celebrity recibirán un año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess y el ganador obtendrá además un millón de pesos en efectivo. Eso en lo formal, claro, porque muchos buscarán allí un poco de prensa.

“Tenemos una serie de invitados muy interesante, todos distintos. Cada uno se va a expresar tal cual como es. Porque en la cocina sucede algo mágico: cuando uno empieza a transformar los alimentos, realmente denota la personalidad del cocinero, y eso es lo que vamos a descubrir”, contó De Santis, uno de los más experimentados como jurado en este tipo de concursos televisivos. Masterchef Celebrity competirá directamente con el Cantando 2020, en El Trece, y con PPT los domingos.

Otro de los miembros del jurado, Martitegui, admitió que en este formato su trabajo estará más condicionado. “El hecho -señaló el chef- de que esta vez sea con celebridades me causa varios problemas, primero porque no miro televisión, así que no sé bien quiénes son, y segundo, porque sé que los voy a tratar como si fueran un participante común y eso me da miedo que genere algún inconveniente. Me molestaría que alguien esté acá solo por la fama y no porque le guste la cocina”.

Acorde a los tiempos multiplataformas, esta edición de MasterChef Celebrity contará con Flor Vigna como “Host Digital”, conduciendo “MasterChef a la carta” con entrevistas, invitados, juegos y desafíos en las redes de @MasterChefargentina y de @telefe, todos los domingos en la previa de la Gala de Eliminación. Además, estará a cargo de los contenidos digitales exclusivos del programa, compartiendo todo lo que no se ve de los participantes y el detrás de escena de la competencia, en las redes.

Consecuencia directa de la audiencia que concentran estos concursos, Masterchef Celebrity deberá sortear el desafío de mantener la atracción de los televidentes con un formato diario que puede llegar a agotar. La emisión diaria, sumada a la presencia de mediáticos que conocen la dinámica televisiva, corre el riesgo de terminar por ofrecer una versión pasteurizada del original. En la tele, como en la cocina, no solo se trata de amuchar ingredientes.