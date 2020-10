Un disco de remixes de Soda Stereo 

Nada más queda. Al menos eso era lo que se presumía que iba a pasar tras la rimbombante celebración, en agosto pasado, de los 30 años de Canción animal: el disco que consagró a Soda Stereo como el grupo más importante del rock latinoamericano. Pero un puñado de productores y DJs argentinos saltaron la valla de lo impensado, y este lunes ponen en circulación Primavera Stereo, álbum de remixes de canciones del trío pasadas por el tamiz del progressive house. “El referente local, en ese estilo, es Hernán Cattáneo”, contextualiza Manu F, artista del disco, así como creador del sello que llevó adelante la iniciativa, Nube Music Records. “Según nuestro criterio, nos parece que el progressive house se adapta muy bien a Soda porque eleva sus melodías, al mismo tiempo que es sutil. Somos un grupo de productores que veníamos haciendo tributos. El año pasado hicimos el de Virus, y siempre pensamos que Soda y Cerati eran la conjunción máxima de la música que nos gusta. Durante la pandemia, donde paramos de producir, vimos que era el momento para empezar a hacerlo”.



Pese a que en los homenajes comercializados de la terna las canciones debieron ser reinterpretadas (musical y vocalmente) por asuntos legales, los productores de Primavera Stereo se dieron el gusto de reinventar 11 canciones de Soda, con la voz del mismísimo Gustavo Cerati al frente. Y es que este trabajo, disponible en la plataforma Souncloud de Nube Music Records, y pronto en su YouTube, no tiene fines de lucro. “Nosotros dejamos en claro que es algo gratuito, no oficial, y que lo hicimos a manera de tributo”, subraya el productor y DJ, que se encuentra en actividad desde el 2012. “Aún no hubo ningún acercamiento hacia los integrantes de la banda. Pero nos encantaría que nos apoyen o que nos den su opinión”. Aunque un emprendimiento como éste tiene el éxito garantizado, Manu F afirma que apuntan a un público determinado: “No son track radiales, porque duran nueve minutos. Lo que más nos interesa es que le guste al ambiente clubbing y al de los DJs. Al ser Cerati una figura pública y masiva, va a tener otro impacto. Somos conscientes de eso”.

Si bien en 1993 apareció Zona de promesas, compilado de los mixes de Soda Stereo entre 1984 y ese año, la propuesta de Primavera Stereo es más cercana a la de Reversiones: Siempre es hoy. Para ese disco, lanzado en agosto de 2003, Cerati invitó a varios productores y DJs de Argentina y de algunos otros países latinoamericanos para que remixaran los temas de su tercer álbum en solitario, sobre la base de un caleidoscopio de estilos orientado hacia la música electrónica contemporánea. “Ese disco nos sirvió de inspiración para hacer éste. Lo que había aparecido antes fue en función del remix primitivo, que no era otra cosa que lo que se podía hacer en los ochenta”, explica el artista cuyos tracks y remixes recibieron la bendición tanto de Cattáneo como de otro de los embajadores del progressive house: el inglés Nick Warren. “Además de que tuvo a muchos artistas conocidos, lo bueno de ese disco es que no había un sólo estilo, sino que agrupaba lo que existía en ese momento. Desde drum and bass hasta house, pasando por el minimal”.





Al momento de justificar por qué un disco de remixes de Soda Stereo y no uno que aglomerara los diferentes proyectos de su líder, Manu F expresa: “Al tener una trayectoria tan grande, se iban a mezclar tiempos y discos que no tenían mucho que ver. Por eso nos abocamos a Soda, lo que no quiere decir que más adelante hagamos algo con los proyectos solistas de Cerati”. A pesar de que el progressive house es la columna vertebral de Primavera Stereo, el remix de “Nada personal” se inclina hacia un beat que flirtea con el techno. Mientras que “En remolinos” y “Sweet Sahumerio” se muestran todavía más oníricos que el original, “Disco eterno” profesa al house y “Corazón delator” pasa de ser una balada estallante a una oda a la psicodelia pistera. “Si bien hice la curaduría final, éstos son productores que vienen trabajando con el sello y que se ajustan al estilo”, describe el artista de origen correntino, aunque establecido en Buenos Aires, que remixó “El rito”. “Cada uno eligió el track, pero dio la casualidad de que más o menos teníamos pensado lo qué íbamos a hacer”.

Doctor Malowe, Nick Kaniak, Katzen, Patricio Mucchielli, Waldeep, Camilo García y el tándem Juan Erbin & Nico Gamba son algunos de los productores que forman parte de Primavera Stereo. “Muchos son artistas que ya vienen trabajando. Algunos tienen experiencia internacional, mientras que otros se encuentran dando sus primeros pasos”, desmenuza Manu F, quien confiesa que no llegó a ver a Cerati en plan de DJ set ni de live set. “Camilo García, por ejemplo, es un periodista que está produciendo bastante. Ambos estábamos haciendo remixes de Virus, y ahí nos dieron ganas de hacer los tributos”. En tanto que esta experiencia deconstructiva de la música de Soda les permitió comprobar la magnitud de la obra del trío, el asimismo fundador de Nube Music Records asegura que la esencia del progressive house sigue estando en un gran momento. “Ahora que son accesibles las herramientas tecnológicas, surgen productores todo el tiempo. Ellos tienen información a mano que les permite generar música en menos tiempo y mejor. Y eso se potenció con el apoyo de Hernán y de otros artistas”.