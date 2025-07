Hay algo que pienso siempre, desde hace mucho: ¿qué es la memoria? ¿cómo se cuentan las cosas horribles que nos pasaron (y digo NOS incluyéndome en el género humano)? ¿se puede estetizar el espanto? ¿se necesitan credenciales para escribir sobre las tragedias sociales?

No son preguntas muy originales, siendo escritora, de mi generación y argentina. Pero durante estos años, esas preguntas fueron haciendo acopio de respuestas. Una colección que a veces armó una trama prolija y coherente, y otras un desparpajo de hilos tensando la trama para cualquier parte.

Quienes venimos de esta góndola del supermercado (“el supermercado de los Derechos Humanos” dice María Moreno que dijo Albertina Carri sobre la lucha contra la impunidad); conocemos la polémica entre Primo Levi y Jorge Semprún. Primo Levi, que escribió el testimonio sobre Auschwitz que se convirtió en canónico (Si esto es un hombre), desconfiaba del arte. Ser un sobreviviente de una experiencia que destroza el sentido de lo humano es también convencer a los congéneres de que lo que se vivió en carne propia realmente se vivió. Y el arte, como condición para ser arte, es ambiguo. No podía permitirse dudas sobre su testimonio. La verdad, para él, era una descripción de los hechos que no traficara emociones ni imágenes que pudieran vincular su relato con la literatura. Jorge Semprún, que también fue sobreviviente de un campo de concentración, creía que la información, por sí sola, no hacía más que adormecer los sentidos o generar un rechazo irreversible. Que contar lo que había vivido, y lograr que alguien lo escuchara, sería imposible sin “los artificios del arte”. Así, su libro (La escritura o la vida), da cuenta de una lengua trabajada al detalle, y pregunta y se responde sobre estos asuntos con la elegancia de un escritor consumado.

Estoy más cerca de la posición de Semprún, claro. Pero los hechos, a veces, solos y sin aditamentos, tienen un poder literario inmenso. Yo lo mostró Agota Kristof en su libro Claus y Lucas, en esa ars poética que despliega en El Gran Cuaderno: “Para decidir si algo está «bien» o «mal» tenemos una regla muy sencilla: la redacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Por ejemplo, está prohibido escribir: «la abuela se parece a una bruja». Pero sí está permitido escribir: «la gente llama a la abuela “la Bruja”». Está prohibido escribir: «el pueblo es bonito», porque el pueblo puede ser bonito para nosotros y feo para otras personas. Del mismo modo, si escribimos: «el ordenanza es bueno», no es verdad, porque el ordenanza puede ser capaz de cometer maldades que nosotros ignoramos. Escribimos, sencillamente: «el ordenanza nos ha dado unas mantas». Escribiremos: «comemos muchas nueces», y no: «nos gustan las nueces», porque la palabra «gustar» no es una palabra segura, carece de precisión y de objetividad. «Nos gustan las nueces» y «nos gusta nuestra madre» no puede querer decir lo mismo. La primera fórmula designa un gusto agradable en la boca, y la segunda, un sentimiento. Las palabras que definen los sentimientos son muy vagas; es mejor evitar usarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos”.

Sin embargo, ¿cuáles son los hechos?

Desde hace algunos años (antes de esta pesadilla distópica, existió el mal sueño del macrismo, donde ya los cultores de lo “cool” estaban “hartos de los derechos humanos”), la disputa sobre los hechos parece estar centrada en el número de desaparecidxs. ¿Fueron los treinta mil de las calles y las marchas, o los nueve mil de las denuncias hechas en sede judicial o administrativa?

La disputa parece un chiste que, si no tuviera consecuencias dramáticas, podría desestimarse sin más. Cualquiera podría decir que, con la información que se tiene acerca de los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, es hasta impúdico suponer que la tragedia sería menor si la cantidad de gente masacrada hubiera sido menor. Si se hacen las simples cuentas matemáticas de la cantidad de CCdDE que está probado que hubo en la Argentina, y el número que se sabe que pasaron sólo por la ESMA, Campo de Mayo y La Perla, el número treinta mil queda chico rápidamente y, sin embargo, la tragedia no es mayor según el número de personas que la padecieron. La verdadera tragedia es que el secuestro, la tortura, el asesinato y desaparición de los cadáveres, haya sido una política de Estado.

Sin embargo, y a pesar de lo vacua de la discusión, despierta pasiones. O, para decirlo con mayor justicia, es una provocación que nunca cae en saco roto. Es como un escupitajo en el ojo popular, del que nadie puede defenderse sin reaccionar en la misma sintonía.

Yo no sé a ustedes, pero a mí, cuando una provocación es tan efectiva, me genera sospecha. Por qué, de este lado, se insiste en que son treinta mil, es fácil justificarlo, pero por qué desde la derecha se vuelve a escupir una y otra vez el mismo gargajo... eso ya no es tan simple.

Pensando y pensando acerca de cómo se cuenta el horror, de pronto se me ocurrió una respuesta. O más bien, se me ocurrió que quizás esa es la pregunta equivocada, la que nos tiene trabados desde hace un montón, en discutir un número, como si no calificara de tragedia si le hubiera pasado a menos gente. Entonces pensé esto: desde hace casi cincuenta años, o apenas más de cuarenta, si se quiere pensar en el comienzo de la democracia, estamos viendo cómo y a quiénes se les cuenta el detalle inefable de la maquinaria del horror. No hace tanto que se insiste en que la dictadura fue cívico militar, y menos todavía en que se la nombra como cívico, eclesiástico, militar. El poder económico como los verdaderos dictadores y los militares como sus mulos entusiastas, es una narrativa todavía más joven. Pero adonde se vuelve siempre es al horror. Los “sitios de memoria” son los campos de concentración. ¿Cuánto falta para que podamos hablar de la memoria como de las historias de resistencia y victorias del campo popular en su larga contienda contra la opresión? ¿no será la insistencia en el número un modo de atarnos a los campos de concentración, una manera de perpetuar el efecto asesino de los genocidas sobre nuestras almas?

Yo estoy segura de que son treinta mil, como estoy segura de que Edipo se arrancó los ojos cuando entendió las consecuencias de que le hubieran mentido sobre su identidad, como estoy segura de que Antígona se enfrentó a Creonte para enterrar a su hermano, como estoy segura de que, cuando se entiende que nada tiene sabor si no se comparte, se multiplican los panes y los peces. Los desaparecidos en nuestro país son más que su cuenta nominal, son el mito fundacional sobre el que se asientan todas las luchas posteriores a la dictadura, sobre la que se paran todas y todos quienes quieren ver el horizonte más allá de este momento infame. Así algún día contemos con la información precisa y podamos conocer la verdad --que, tristemente, nos dará una cuenta muy superior a la que enarbolamos en nuestras banderas--, así ese día utópico podamos saber el destino de todos y cada uno, y podamos inaugurar cementerios donde le pongamos una lápida en la que lloren cada una de las familias, los desaparecidos siempre serán treinta mil.

Toda lucha tiene su épica, y toda épica tiene sus mitos. Eso es, en definitiva, la cultura.

A lo mejor, podamos, alguna vez, dejar colgando el escupitajo en las bocas de los miserables, y dedicarnos a buscar esos otros hechos que nos sirvan para construir los mitos que nos faltan: esos en los que antes de morir y entregar su cuerpo a la textura del fantasma, esos desaparecidos eran parte de un tejido social que tensaba la cuerda para el lado de la felicidad. Esos que, con los dogmas diversos, las peleas inútiles, las discrepancias a veces absurdas, estaban de acuerdo en una sola cosa: para que algo cambie, hay que cambiarlo todo.