ARA San Juan: además de a los familiares, espiaban a sus funcionarios

Un ex subsecretario del Ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Aguad, denunció ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, que estando en funciones fue objeto de amenazas y espionaje ilegal por parte de miembros de los servicios secretos durante la gestión de Mauricio Macri. La Bicameral, precisamente, se reunirá este lunes para incorporar la denuncia a las investigaciones sobre las denuncias de espionaje contra los familiares. El denunciante sostuvo que la persecución habría sido realizada por personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) del Ministerio de Defensa, cuando estaba al frente del organismo María Noel Costa, designada en ese cargo por el ex ministro Aguad.

En su presentación ante la Bicameral, el ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa José Luis Vila, colaborador del ex ministro Oscar Aguad, aclaró que tiene la certeza de que no fue espiado “ni por la inteligencia militar, uniformada, ni por los veteranos de los servicios de inteligencia”, a los que conoce porque durante doce años trabajó en la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Su sospecha recae sobre la DNIEM, organismo del Ministerio de Defensa que estaba entonces al mando de la doctora Costa, hoy jueza federal en la provincia de Córdoba.

La denuncia será analizada en la reunión que mantendrá este lunes la Comisión Bicameral, presidida por Leopoldo Moreau, que podría convocar a la jueza Costa para consultarla sobre la denuncia presentada por Vila. Ante esa posibilidad, familiares de los tripulantes del ARA San Juan solicitaron a la Comisión tener la posibilidad de remitir preguntas por entender que Costa puede también aportar “información sensible” sobre las causas del hundimiento del submarino.

En julio de 2019, Costa fue citada a prestar testimonio en la causa que tramita en el juzgado de Caleta Olivia a cargo de Marta Yáñez, para informar sobre tareas de inteligencia que habría realizado el submarino que naufragó con 44 tripulantes a bordo. Costa, alineada en la Unión Cívica Radical y amiga personal de Aguad, fue funcionaria del gobierno anterior hasta abril de 2019 y desde mayo de ese año es jueza del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba. En la causa por el naufragio, respondió las preguntas por escrito.

Costa no dio información sobre los aspectos centrales del interrogatorio como testigo, señalando que debía mantener en secreto algunas cuestiones, de acuerdo a lo que establece la Ley de Inteligencia. El juzgado envió una solicitud al ministro Aguad para que la relevara del secreto, pero el funcionario nunca dio respuesta. Cuando le reiteraron el pedido, Aguad ya había dejado el cargo. El mismo Aguad tampoco había dado respuesta, en septiembre de 2019, cuando se le pidió un informe sobre los dichos del subsecretario Vila (ver nota aparte), quien desde esa fecha esperaba la audiencia con los miembros de la Comisión Bicameral que recién se concretó en mayo de este año.

La abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de 26 de los tripulantes del ARA San Juan, presentó un escrito ante la Comisión Bicameral, el 16 de junio de este año, al tomar conocimiento de las denuncias que hizo el ex subsecretario del Ministerio de Defensa, en las que mencionó el nombre de Costa.

La abogada Carreras, entre otros familiares, representa a la esposa de Enrique Damián Castillo, el único miembro de la Inteligencia Naval que integró la tripulación del ARA San Juan. Ella se presentó ante la Bicameral en nombre de sus representados, antes de que se abriera la causa que lleva ahora en Mar del Plata el fiscal general Daniel Adler, en la que se investiga la pinchadura de teléfonos sufridas por los familiares de los tripulantes del submarino hundido en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017.

Lo hizo entonces en relación con la causa que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. La presentación fue por las “pinchaduras”, pero también para tomar conocimiento de la denuncia formulada por el ex subsecretario Vila que mencionan a la ex funcionaria de inteligencia.

En el escrito dirigido al presidente de la Bicameral, Leopoldo Moreau, la abogada Carreras le expresó el interés de los familiares porque en el cuerpo legislativo “se propuso convocar a la ex titular de la Dirección de Inteligencia DNIEM, del Ministerio de Defensa, doctora María Noel Costa, quien dejó el cargo citado para asumir como Jueza de Cámara en la Provincia de Córdoba”.

El motivo de la presentación es “acceder a la palabra de la doctora Noel Costa, quien no concurrió a prestar declaración testimonial, sólo hizo llegar un escrito a la instrucción, el cual no consta digitalizado en el PJN”, en referencia a su testimonio ante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Carreras señaló que el área de inteligencia en el que actuó Costa durante el gobierno de Macri “accedía a los oficiales de enlace con las fuerzas del extranjero, como también a los Agregados de Defensa extranjeros acreditados en nuestro país”. Cita entre ellos al “agregado de Defensa de EEUU Michael Rayburn, quien accedió a información del luctuoso final del submarino, antes que el Gobierno Argentino”.

Agregó que en el DNIEM “se manejaban los fondos de Inteligencia Militar, se realizaba la determinación e identificación del objetivo a investigar o a trabajar desde dicho área, se trazaba un nexo entre la Inteligencia Exterior y por ejemplo el G20”. Lo que pide la querellante es “poder probar que Inteligencia Militar no se resumía a solo ser recopiladores de datos, e información general como han pretendido asegurarlo los oficiales que testificaron oportunamente” en la causa de Caleta Olivia.

Señaló que en el intento de avanzar en la investigación de las causas del naufragio “volvemos a toparnos con María Noel Costa”. Lo que solicita es coincidente con “el pedido de citar a la doctora Costa que formulara el señor José Luis Vila”.

María Noel Costa asumió en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa (DNIEM) en septiembre de 2017, , designada por Aguad, tres meses antes de la desaparición del ARA San Juan.