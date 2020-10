Carta abierta desde Cafayate: "Empecemos a escuchar a las mujeres"

"Tras las últimas noticias publicadas y la disposición por parte del intendente Fernando Almeda para realizar la correspondiente investigación hacia el secretario de relaciones institucionales del municipio de Cafayate, Salta, anunciada el día 30/09 del corriente año, consideramos importante dar a conocer de fuente directa los comportamientos misóginos, machistas y violentos de este funcionario.

Queremos que a través de esta denuncia pública se conozca el acoso ejercido por su parte hacia menores de edad, quienes luego de rechazar involucrarse con él en relaciones sexo afectivas sufrieron reiterados sucesos persecutorios que incluían violencia verbal, física y psicológica. Todas sus acciones son llevadas a cabo haciendo uso y abuso del poder que le otorga su condición económica y laboral. Cabe destacar que el comportamiento que manejaba en sus relaciones amorosas formales también se dirigió con base en agresiones, descalificaciones, control y otros tipos de violencia.

Hemos escuchado el pedido por parte de la sociedad y las autoridades, más bien, la exigencia constante de pruebas, copias de las denuncias penales radicadas en su contra, y queremos recalcar que estas denuncias se realizaron y no pudieron sostenerse debido a la re-victimización que sufrimos al encontrarnos con un sistema judicial que todavía culpa a las víctimas por las acciones violentas ejercidas en nuestra contra. Durante años hemos sido cargadas con sentimientos de vergüenza y miedo que no nos corresponden. Fue tal la manipulación y el hostigamiento que aún hoy seguimos inseguras de nuestra integridad.

¿Por qué así? ¿Por qué ahora? Porque estamos cansadas de la IMPUNIDAD con la que se manejan aquellos que ocupan cargos de poder en Cafayate, nos hartamos de vivir escondidas y en silencio mientras el victimario anda por ahí como si nada pasara, sin ningún tipo de remordimiento de los daños causados a cada una de nosotras.

Nuestro pedido no es solo hacia el Estado, nos dirigimos también a la comunidad para solicitarles que dejen de vivir en un pasado machista absolutamente naturalizado. Las conductas mencionadas se extienden desde hace años hasta la actualidad. Dejemos de formar parte de ese pacto de silencio y empecemos a escuchar a las mujeres. Para esto es necesario y urgente que tanto las autoridades como los trabajadores públicos encargados de tomar las denuncias se capaciten en perspectiva de género, además de que se instituya una oficina de la mujer con especialistas realmente interesados en acompañarnos durante todo el proceso judicial correspondiente.

Queremos resaltar que el funcionario mencionado SÍ TIENE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO, radicadas en la comisaría de la ciudad de Cafayate, las mismas no han podido sostenerse debido a las amenazas, malos tratos y presiones ejercidas en nuestra contra, en un contexto social que siempre termina defendiendo al violento. Por esta razón necesitamos que la sociedad le dé a esta denuncia pública el mismo valor que se le da a las denuncias judiciales, que crea y apoye nuestras voces que por fin se animaron a salir a la luz y que quieren ser escuchadas. No deberían poner en tela de juicio lo que después de mucho trabajo personal y fortalecimiento colectivo pudimos contar. No solo una denuncia afirma y sostiene que fuiste o sos violentada, para las que no denunciamos, el poder expresarlo nos liberó y necesitamos que nos crean.

Les pedimos a las mujeres que no se callen más, juntas podemos cambiar esta realidad y este es el principio. No vamos a aceptar más ser violentadas, humilladas y silenciadas.

¡ESTAMOS JUNTAS Y SOMOS MÁS FUERTES QUE NUNCA!

Que investiguen los que tienen que hacerlo y se hagan cargo de sus acciones u omisiones.

¡NOS HA COSTADO MUCHO TIEMPO Y DOLOR RECONSTRUIRNOS, NO NOS VAN A TIRAR!"

Adhesión de: •Colectiva de Mujeres en Amaicha •Comunidad Indígena de Amaicha del Valle •Femicoyas (Santa María- Catamarca) •Programa "Por Vos Por Todes" Radio Comunitaria Amaichas •Promotoras Territoriales en Prevención de Violencia de Amaicha del Valle •Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres •Red de Género y Derechos Humanos de Tafí del Valle •Colectiva mujeres en lucha - San Carlos - Cafayate