Denuncian a Gerardo Morales ante el Inadi

El gobernador jujeño Gerardo Morales fue denunciado este martes ante el Inadi por una decena organizaciones sociales, que repudiaron y consideraron "estigmatizantes" las declaraciones del mandatario provincial, quien afirmó que "muchos delincuentes" y sectores que "cabalgan sobre la tragedia" se sumaron a las multitudinarias marchas realizadas después de cuatro femicidios en el último mes en la provincia.



La presentación formal y colectiva se realizó este martes a la mañana en la sede del organismo nacional en Jujuy por integrantes de movimientos sociales que repudiaron la actitud del dirigente radical en su "intento de deslegitimar las masivas movilizaciones", apelando a la "estigmatización".



Los dichos de Morales se dieron en el marco de los informes del Comité Operativo de Emergencia, y fueron transmitidos por los canales de televisión abierta y las redes sociales oficiales del gobierno de Jujuy. En los últimos días aseguró que apoyaba "todas las expresiones pero pacíficas", en relación a las movilizaciones en reclamo de justicia por los asesinatos de cuatro mujeres en menos de un mes.

"Lamentablemente cabalgan sobre la tragedia muchos sectores y violentos que hay que correrlos de las manifestaciones; ha habido muchos delincuentes que son los que nos han hecho vivir épocas muy feas en Jujuy", dijo Morales.

El titular del Inadi en la provincia, Walter Méndez, contó que la denuncia "fue radicada en contra del gobernador Gerardo Morales, quien señala como violentos y delincuentes a personas basándose en una foto que muestra a una persona colocando una bomba de estruendo".



Méndez detalló que los movimientos sociales aseguraron que la persona retratada "no tiene ningún vínculo con los colectivos" que marcharon el pasado jueves en la capital jujeña, mientras que las imágenes expuestas seguidamente en el informe del Ejecutivo "solo mostraron a dirigentes marchando".

En declaraciones a la agencia Télam, sostuvo que "daremos paso a la etapa procesal, además de promover la utilización de herramientas de comunicación inclusiva para los funcionarios de la provincia para que adquieran pautas para no caer en la comunicación estigmatizante".



Desde los colectivos comunitarios denunciaron que la exposición pública de Morales provocó que los militantes fueran "amenazados y tildados de violentos", los cual "es algo a lo que apela el gobernador cuando tiene sensibilizada a la población por los graves hechos que ocurren en Jujuy".



Por su parte la Mesa Ampliada de Organizaciones Sociales pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y de la titular del Consejo de la Mujer, Alejandra Martínez, "por la falta de respuestas a las familias que hoy lloran la pérdida de sus hijas".



"Las organizaciones no vamos a permitir que se nos use para evadir responsabilidades y distraer a la sociedad con cortinas de humo, tampoco dejaremos que se nos estigmatice y discrimine impunemente", agregaron.



Las organizaciones sociales que firmaron la denuncia son MP La Dignidad, Marabunta Roja, Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa Jujuy, Movimiento Rebelión Popular, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Corriente Pueblo Unido Jujuy, Organización Revolucionaria del Pueblo, Asamblea Trabajo y Dignidad.