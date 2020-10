Incendios forestales: "el 98% son causados por el hombre"

Los incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas en provincias del centro y norte del país fueron iniciados en su mayoría por la acción humana, ya sea de modo intencional o por negligencia, y se vieron favorecidos por la sequía lo que generó daños ambientales severos e importantes pérdidas. Así lo señalaron funcionarios de distintas provincias y alertaron que "todo incendio produce un daño importante al ambiente sobre todo a la flora y fauna nativa" por lo que pidieron a la población "tomar conciencia y ser cauta con el uso del fuego".



En Córdoba, donde el fuego arrasó con unas 190.000 hectáreas este año y hay focos activos, el director de Defensa Civil, Diego Concha, afirmó que "el 98% de los incendios son causados por la mano del hombre de manera intencional o accidental".



Consultado sobre si el interés de iniciar esos incendios apunta a usufructuar las tierras, sostuvo que "se queman partes con una gran cantidad de piedras, hay muchísimos lugares de Córdoba muy fértiles pero se están quemando lugares como Characato, Oro Negro, una zona bastante agreste".



Y señaló que "cinco meses sin lluvias son el principal problema por el que se expanden rápidamente los fuegos, lamentablemente hacemos campañas de concientización en los meses críticos, pero hay muchos irresponsables".



"A veces comentan que están quemando porque quieren hacer un country. ¿Qué van a hacer un country en el medio de la montaña, en el medio de la piedra?", dijo Concha y añadió que "hablar por las redes sociales es muy fácil pero realmente hay que tener pruebas para comprobar lo que se está diciendo".



En tanto, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) presentó una denuncia penal contra el gobernador Juan Schiaretti y funcionarios locales a quienes acusan por la "demora en pedir apoyo urgente a otras jurisdicciones" para combatir los incendios que empezaron en junio. Los denunciantes consideraron al gobernador "único responsable de decidir el requerimiento de auxilio de otras jurisdicciones" y apuntaron que la demora permitió que "se registraran víctimas y daños incalculables".



En Tucumán, la directora de Flora, Fauna y Suelo provincial, Liliana Fortini, señaló "que la mayoría de los incendios forestales son ocasionados por el hombre. Es muy triste la cantidad de biodiversidad que se está perdiendo prácticamente todos bosques nativos, en especial en la zona de Escaba y San Javier, con alta importancia de conservación, según la Ley de Bosques". "La gente debe tomar conciencia y ser cauta con el uso del fuego. Pudimos detectar, en conjunto con el personal que estuvo trabajando en la zona, que los incendios fueron causados de forma intencional", ratificó.



Desde Santiago del Estero, el referente provincial ante el Sistema Federal del Manejo del Fuego, Luis Ataide, dijo que "este año realmente está siendo muy malo en cuestión de incendios, porque no llueve y las condiciones climáticas no ayudan ya que el ambiente es seco, hay vientos fuertes, y las pasturas son combustible".



El jefe de Bomberos Voluntarios de la localidad de Frías, Walter Ahumada, indicó que "hay mucha gente negligente que no entiende la gravedad del problema y quema el pasto" e incluso "lo hacen intencionalmente, cuando estamos en una temporada en la que está prohibido".



La Dirección de Bosques y Fauna de la Provincia llevó adelante una campaña de prevención donde indica que hay "alerta por temporada de incendios forestales" y agrega que "dadas las condiciones climáticas registradas en los últimos tiempos con altas temperaturas, sequía elevada, sumado a quienes usan el fuego por diferentes motivos sin tener en cuenta estos factores", se debe "extremar los cuidados para minimizar la probabilidad de ocurrencias de incendios en zonas rurales".



En Formosa, el coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego, comisario retirado Héctor Machado, explicó que allí afrontan "un tiempo de sequía bastante excepcional, que está haciendo mal a la zona rural, lo que genera que muchos animales mueran y los pastizales prácticamente se quemen por el sol".



Machado indicó a radio FM Espacios que registran "entre 70 y 80 incendios por día" y apuntó que "la mayoría los incendios se están dando en campo adentro donde es imposible ingresar".



"Más del 90% de los incendios se generan por influencia de la mano del hombre, el hombre tiene que ver con el inicio de estos incendios. Hay que separar dos situaciones el que lo hace deliberadamente (con intención), y el aquellos que lo hacen por inobservancia porque no sabe, por la ignorancia de un montón de cosas", añadió el funcionario formoseño.



En San Luis, donde en el último mes se quemaron más de 70 mil hectáreas, vecinos autoconvocados de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, iniciaron una causa penal colectiva para que Fiscalía de Estado y el Ministerio de Medio Ambiente provincial investiguen las causas de los incendios forestales que avanzaron sobre "cientos de hectáreas del bosque nativo", a 125 kilómetros al norte de la capital.



El jefe de San Luis Solidario (exDefensa Civil), Damián Gómez, afirmó que los incendios locales "fueron producidos por el hombre" y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, pidió en su reciente visita la rápida tipificación en el Código Penal del "delito de desmonte".



En La Pampa, el director de Defensa Civil, Luis Clara, señaló que "el último incendio que tuvimos fue el que se originó el 23 de septiembre en la zona de El Tala -uno de los árboles originarios que aún persisten en la matriz de los pastizales y áreas agropecuarias de la región pampeana-, que afectó a unas 4 mil hectáreas y fue controlado".



En Salta, fuentes de la Subsecretaría de Defensa Civil dijeron hoy a Télam que concretaron más de 140 intervenciones por incendios en la provincia durante septiembre, la mayoría en la capital y localidades del Valle de Lerma.



En octubre, uno de los últimos focos en los que se trabajó fue a 10 kilómetros al noroeste de la localidad de San Lorenzo, donde se realizaron vuelos de reconocimiento, dado que se trata de focos ígneos registrados a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en una zona inaccesible por vía terrestre.



En Jujuy, la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Verónica Sato, afirmó que los incendios forestales "son causadas mayormente por negligencia, descuidos o tienen su origen antrópico como el tirar un cigarrillo o una botella que hace un efecto lupa y se prende, también gente que acampa y prende un fueguito sin percatarse de las posibles consecuencias".



Sato aseguró que "el 99 por ciento de los incendios son generados por una acción irresponsable o por ignorancia" y advirtió que "es difícil de probar si un incendio es intencional o no".



Asimismo, en relación a la llamada quema controlada en campos privados advirtió que "el manejo del fuego es una práctica que está admitida pero siempre bajo el control y bajo autorizaciones especiales de las autoridades de aplicación mediante prácticas seguras para que el fuego no se expanda".



Una vez desatado un incendio "no es fácil controlarlo, además porque las condiciones climáticas de la región son propicias para que se expanda el fuego y sea de difícil el manejo", indicó.



"Sabemos que todo incendio produce un daño importante al medio ambiente sobre todo a la flora y fauna nativa", añadió y señaló que "el incendio en la zona del parque Nacional Calilegua está afectando el bosque nativo. Siempre hay una preocupación por todos los incendios, sobre todo los que ocurren en las cercanías de las áreas protegidas".