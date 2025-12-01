Omitir para ir al contenido principal
Plan de lucha de los docentes universitarios

Siete días de paro y un amparo judicial por la ley de financiamiento educativo

La medida de extenderá desde este lunes hasta el sábado y podría afectar las mesas de exámenes. También irán a los tribunales contra el veto presidencial.

Laura Vales
Por Laura Vales
Buenos Aires, 23 de abril de 2024 marcha en defensa de la UBA Foto Guadalupe Lombardo (GUADALUPE LOMBARDO)

El Gobierno le aumentó por decreto 26 mil millones a la secretaría de inteligencia

Para la SIDE, siempre hay plata

Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.

Un nuevo ascenso para la familia militar

Por Luciana Bertoia

"Gran Peña" del Instituto Patria

Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner

Economía

Lamparas Energia

Diciembre trajo subas calientes en tarifas y servicios

Otro sacudón a los bolsillos

Pidió el levantamiento completo del cepo

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas de interés

Mes navideño

Cuenta DNI diciembre 2025: todos los descuentos para el último mes del año

El Grinch libertario

No se salva ni Papá Noel: la industria del juguete alerta por una Navidad con ventas a la baja

Sociedad

Hay tres niños entre las víctimas fatales

Tragedia en Perú: al menos 12 personas murieron y más de 30 están desparecidas tras un deslave

Ozempic, Wegovy o Mounjauro son algunos de los nombres comerciales más populares

La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean “accesibles universalmente”

Por Pablo Esteban

En Córdoba

El jurado de Enjuiciamiento debatirá los pedidos de juicio político contra los fiscales del crimen de Nora Dalmasso

¿Qué significa?

“Rage Bait”, la palabra del año según la Universidad de Oxford

Deportes

FOTO PRENSA AFA futbol femenino seleccion argentina

La Selección busca escalar posiciones

Liga de las Naciones Femenina: Argentina se mide con Bolivia

FOTO PRENSA CENTRAL CORDOBA central cordoba omar de felippe

El entrenador resolvió no renovar su vínculo con Central Córdoba

Sorpresa: De Felippe dejó de ser el técnico de los santiagueños

FOTOBAIRES boca argentinos cuartos final torneo clausura 2025

Opinión

Este Boca no es aquel

Por Daniel Guiñazú
Antonelli Norris

Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas

Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli