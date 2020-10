Premio Nobel de Literatura para la poeta Louise Glück

La poeta estadounidense Louise Glück fue premiada con el Premio Nobel de Literatura 2020, anunció la Academia Sueca, con sede en Estocolmo.

La autora de varios libros de poesía entre los que se incluye "Averno", "The seven ages" y, "Vita Nova" fue galardonada por su "inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal", dijo la institución.

Glück, nacida en 1943 en Nueva York, vive en Cambridge, Massachusetts y es profesora de inglés en la Universidad de Yale (New Haven, Connecticut). La infancia y la vida en familia, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas en los que Glück ha centrado su obra.

La poeta ya había sido distinguida con el Premio PEN/Martha Albrand por su colección de ensayos "Proofs and Theories", con el Premio Nacional de la Crítica por "The Triumph of Achilles", el Premio Pulitzer por "The Wild Iris", y el primer Premio otorgado por los lectores del New Yorker, además del Premio Bollingen, por "Vita Nova".

La obra de Glück

Las obras de Glück, que ha publicado doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía, se caracterizan por un esfuerzo por la claridad, según destacó la Academia Sueca. "En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo", agregó la institución sobre Glück.

Su primera obra fue "Firstborn" (1968) y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el Pulitzer (1993) y el Nacional del Libro (2014). Con libros como "El triunfo de Aquiles" (1985) o "Ararat" (1990) Glück ha encontrado una amplia audiencia dentro y fuera de Estados Unidos.



"Averno" (2006) es, en opinión de la Academia Sueca, "una colección magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte". "Otro logro espectacular es la última colección de Louise Glück, 'Faithful and Virtuous Night' (2014)", añade la institución sobre la obra de la galardonada.



Según el secretario permanente de la academia, Ander Olson, en sus ensayos, Glück ha dialogado con otros poetas claves de la lengua inglesa como T.S. Eliot o John Keats.

Mujeres premiadas

Dos años después de la polaca Olga Tokarczuk, Louise Glück se convierte en la 16ª mujer galardonada con el premio, en una edición de los Nobel muy femenina. Con tres laureadas en las categorías científicas del Nobel, esta temporada podría batir el récord de mujeres premiadas (cinco en 2009), pues todavía quedan dos galardones por otorgar, el de la Paz, el viernes, y el de Economía, el lunes.

Tras una serie de escándalos o polémicas que empañaron en los últimos años el premio literario más famoso del mundo, la elección de este año de la Academia Sueca era especialmente imprevisible, según los críticos.

El año pasado, el premio 2019 fue otorgado al escritor austriaco Peter Handke, cuyas atrevidas posiciones a favor del serbio Slobodan Milosevic generaron una gran polémica, que se añadió al escándalo sexual que salpicó a la institución hace tres años y que hizo que la atribución del premio de 2018 fuera postergada un año.

Los ganadores del Nobel de Literatura en los últimos 20 años

- 2019: Peter Handke (Austria)



- 2018: Olga Tokarczuk (Polonia)



- 2017: Kazuo Ishiguro (Gran Bretaña)



- 2016: Bob Dylan (Estados Unidos)



- 2015: Svetlana Alexievich (Bielorrusia)



- 2014: Patrick Modiano (Francia)



- 2013: Alice Munro (Canadá)



- 2012: Mo Yan (China);



- 2011: Thomas Tranströmer (Suecia)



- 2010: Mario Vargas Llosa (Perú/España)



- 2009: Herta Müller (Rumania/Alemania)



- 2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio (Francia/Islas Mauricio)



- 2007: Doris Lessing (Reino Unido)



- 2006: Orhan Pamuk (Turquía)



- 2005: Harold Pinter (Reino Unido)



- 2004: Elfriede Jelinek (Austria)



- 2003: John M. Coetzee (Sudáfrica)



- 2002: Imre Kertész (Hungría)



- 2001: Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul (Reino Unido)



- 2000: Gao Xingjian (China/Francia).