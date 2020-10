Martínez Quarta dijo que Argentina tiene que hacer un "partido inteligente" en Bolivia

El defensor del seleccionado argentino de fútbol Lucas Martínez Quarta, la figura en el triunfo ante Ecuador en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, aseguró que plantearán "un partido inteligente" ante Bolivia, el martes próximo, por los efectos de la altura.



"Va a ser un partido duro, ellos se hacen fuertes allá. Trataremos de hacer un partido inteligente para poder llevarnos los tres puntos", indicó Martínez Quarta al sitio oficial de la AFA. Argentina enfrentará a Bolivia desde las 17 en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.577 metros sobre el nivel del mar.



La altura siempre resultó un obstáculo más para el seleccionado argentino en busca de la victoria, más allá de las cualidades de los distintos seleccionados bolivianos. Su último festejo, la tercera por eliminatorias, se produjo el 25 de marzo de 2005, cuando se impuso 2-1 con goles de Luciano Galetti y Luciano Figueroa.



Martínez Quarta, ex River y flamante incorporación de Fiorentina de Italia, se destacó en el 1-0 ante Ecuador. "Es importante arrancar las eliminatorias ganando. Seguimos el proceso de un plantel que ya tenía una base. Creo que venimos de un grupo que ha dejado una vara alta llegando a varias finales. Ojalá que podamos igualar eso, que podamos conseguir cosas", indicó el defensor.



Martínez Quarta observó que el equipo no estuvo "del todo fino" en un encuentro con muchos pases errados, de juego cortado y escasa conexión entre los volantes y los delanteros. "Hacía un año que no nos veíamos. Eso fue fundamental. A medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir sintiendo mejor. Las ganas del grupo fueron fundamentales para poder sacar el partido adelante. Pienso que se vio la actitud del equipo y eso es un punto a rescatar", dijo Martínez Quarta.



Lionel Messi marcó el gol del triunfo ante Ecuador, el número 71 con el seleccionado, y generó las felicitaciones de dos históricos, amigos suyos, que por diferentes razones se quedaron afuera de la convocatoria. Sergio Agüero, el goleador de Manchester City, y Angel Di María, de buen presente en París Saint Germain de Francia, saludaron a Messi en su cuenta de Instagram.



El plantel de Scaloni inició los trabajos de cara al partido ante Bolivia en el predio de la AFA, con ejercicios físicos en el gimnasio y tareas regenerativas para quienes fueron titulares en La Bombonera. Argentina proseguirá con los entrenamientos el sábado, a las 17, y el domingo está estipulado su viaje a La Paz desde Ezeiza, desde las 17, con llegada a tierra boliviana desde las 20.40.



Scaloni y su cuerpo técnico modificó la logística de los últimos años. La delegación argentina no se trasladará el mismo día del partido, y pasará dos días en la capital boliviana para contrarrestar los efectos de la altura.



El día previo al partido se entrenarán en The Strongest, a las 16, y luego quedarán concentrados para el segundo encuentro por Eliminatorias Sudamericanas.



Scaloni no sufrió lesionados ante Ecuador y tendrá a todos a disposición. "Vamos a ver cómo se recuperan los jugadores. Sabemos que es un partido con condiciones diferentes a todos los demás", dijo el entrenador luego de la victoria en La Bombonera.



La siguiente doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para la Argentina será el 12 y 17 de noviembre, cuando reciba a Paraguay y visite a Perú.