Kicillof pidió no hacer "marketing" con la vuelta a clases presenciales

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio a conocer este sábado cómo continua la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio y la de distanciamiento de acuerdo a la fase en la que se encuentra cada municipio en relación a su situación epidemiológica. Lo que sigue es una "apertura gradual y consistente de actividades en el Conurbano". "Mientras sigan cayendo los casos, desde el 19 de octubre, cada 15 días se abrirán etapas", dijo el gobernador, y agregó que serán tres etapas de aperturas "condicionadas a que los casos bajen cada 15 días", así como también la ocupación de camas".

En el Salón Dorado estuvieron presentes esta mañana el ministro de Salud, Daniel Gollan, y la titular de la cartera educativa, Agustina Vila. La provincia implementa un sistema de fases para habilitar la apertura de nuevas actividades en los municipios. Kicillof hizo los anuncios a través de una videoconferencia. Se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.



La educación

El gobernador pidió no hacer "marketing" con este tema. "Queremos que se honren los acuerdos (del Consejo Federal) y no se busquen titulares grandilocuentes; que no se busque marketing con esto. Los países que volvieron a la presencialidad tuvieron que retroceder", instó.

"Le pedimos a todos, y todos saben bien de quiénes hablo, que hagan lo mismo, que honren los acuerdos, que tengan una comunicación honesta, sin tergiversar ni buscar titulares grandilocuentes o novedades que no son. No busquen hacer marketing con esto, porque es un tema muy delicado: hay que actuar con muchísima responsabilidad", sostuvo el mandatario provincial, en alusión a Horacio Rodríguez Larreta. "No se puede hablar de diálogo y consenso por un lado y después tomar medidas unilaterales", agregó.



"El programa ATR busca revincular a quienes tuvieron problemas de continuidad pedagógica, con más de 45 mil docentes para ir a buscar a la casa a los chicos con problemas para conectarse. Irán dos veces por semana", dijo. Anunció el "retorno seguro a la presencialidad" en escuelas de 24 distritos bonaerenses.

Vila anunció que el programa se pondrá en marcha el martes para apoyar a quienes se vieron afectados en materia pedagógica. "Con este programa damos un impulso al acompañamiento con docentes o estudiantes avanzados, que irán a ayudar en instancia de orientación y acompañamiento", detalló. "En distritos con riesgo bajo se puede hacer el proceso de regreso paulatino, solamente allí", completó.



"Donde hay riesgo bajo, en 24 distritos, habrá vuelta a la presencialidad. Es una tarea de mucho riesgo y compleja. La escuela irá a la casa de 400 mil chicos que no pueden ir al colegio. Vamos a cuidar a los municipios del interior con riesgo alto. Y vamos a preparar la pospandemia, con programas para la reactivación de diferentes actividades", agregó el gobernador.



Apertura gradual en el Conurbano

Kicillof explicó que se registra una reducción "leve" de contagios en el AMBA -se pasó de 5300 casos promedio a 3600 en las últimas cinco semanas- mientras que en el interior se registra una tendencia inversa -de 500 a 1400 en el mismo período-.

"Tenemos una baja leve de los contagios en el AMBA, pero se ha notado un incremento muy veloz en algunos lugares del interior de la Provincia. El Gran Buenos Aires es una de las zonas más vulnerables y complicadas: pudimos evitar, de momento, una catástrofe muchísimo mayor", sostuvo Kicillof.



Por tal motivo, Kicillof anunció que se avanzará en "una apertura gradual, condicionada e intermitente" de bares, gimnasios y salidas recreativas en el Conurbano y al aire libre a partir del 19 de octubre, aunque advirtió que "si hay un rebrote, se retrocederá".



Sostuvo que, "mientras sigan cayendo los casos y cada 15 días, empezando el 19, por etapas vamos a ir abriendo actividades. Van a ser tres etapas de aperturas de actividades".

Así, habrá una apertura con protocolos para el personal auxiliar de casas particulares, bares y restaurantes al aire libre, gimnasios también con trabajo al aire libre y construcción en parques industriales y viviendas. Se permitirán salidas recreativas de hasta 10 personas al aire libre con barbijo y distanciamiento en cercanías.

"Todo esto con las máximas precauciones, el respeto de los protocolos y mientras siga habiendo una evaluación favorable. Si hacemos las cosas bien y esto no es el 'viva la pepa', podemos seguir abriendo actividades. Si no, habrá que retroceder", añadió.

"Vamos por el camino correcto"

"Los trabajadores de la salud evitaron el desborde sanitario. Han hecho un enorme esfuerzo. Vamos por el camino correcto. Mientras en otros lados del mundo se actúa con insensibilidad, acá a Alberto (Fernández) se lo criticó. Los que pusieron tanto esfuerzo en criticar, que colaboren. Gracias, Alberto, por apostar al clima de unidad y cuidarnos a todos y todas", definió el mandatario provincial.

"Cada vez que dije que no había que abrir se me criticó con dureza inusitada, se buscaba un error para criticar. Está bien no estar de acuerdo, pero las críticas fueron desmedidas", cuestionó Kicillof. "Vamos a seguir actuando con la crudeza que exige la circunstancia para cuidar la salud de las y los bonaerenses. Decidimos no responder provocaciones. Por más ataques que haya seguiremos trabajando de la misma manera con la misma responsabilidad", expresó.