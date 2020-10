A Colombia le alcanzó un tiempo para golear a Venezuela

Colombia hizo valer su localía y, con una gran producción de sus delanteros en la primera parte, le ganó 3-0 a Venezuela en Barranquilla. De esta manera, el conjunto ganador inició de gran manera su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El duelo tuvo la particularidad de enfrentar a dos equipos con entrenadores portugueses. Carlos Queiroz, ex ayudante de Alex Ferguson y técnico del Real Madrid, que dirige hace ya un año y medio a Colombia, se enfrentó ante su compatriota José Peseiro, nuevo entrenador de Venezuela.

El equipo local impuso su jerarquía desde el comienzo, pero sufrió una dura baja a pocos minutos de iniciado el partido. A los siete minutos, Darwin Machís se adelantó por la izquierda y Arias intentó contener su avance cerca del área. El defensor colombiano trastabilló en el cruce y el venezolano le cayó encima de manera accidental, provocándole una grave lesión en uno de sus tobillos.

El jugador de Venezuela recibió la tarjeta roja de manera casi inmediata, pero una posterior visión con el VAR hizo que el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero anulara la expulsión, y le permitiera seguir en la cancha.

Queiroz se vio obligado a hacer el primer cambio y a disponer el ingreso de John Stefan Medina para suplir la baja de Arias, quien se presume estará fuera de las canchas entre cuatro y seis meses.

Colombia, luego de ese episodio, se rehizo y encontró los caminos al gol. Las falencias defensivas de Venezuela, sumado al gran momento de los atacantes locales, hicieron que pudieran irse con tres goles de ventaja al descanso. Zapata, luego de un gran centro de Cuadrado desde la derecha, y Muriel, en dos ocasiones, marcaron la diferencia.

En la segunda parte el encuentro cayó en ritmo. Colombia, conforme con la diferencia, reguló sus esfuerzos, mientras que Venezuela, que no contó con su goleador Salomón Rondón, que no fue cedido por el Dalián Pro de la Superliga china a raíz de la pandemia de la COVID-19, no tuvo las herramientas para siquiera ir por el descuento.

En la próxima jornada, Colombia visitará a Chile con la intención de seguir en la senda del triunfo, mientras que Venezuela será local de Paraguay, en busca de sumar por primera vez en la competencia.

Síntesis:

3 COLOMBIA: Vargas; S. Arias, Y. Mina, D. Sánchez, Mojica; Cuadrado, Barrios, Lerma; J. Rodríguez, Zapata, Muriel. DT: Carlos Queiroz.

0 VENEZUELA: Fariñez; R. Hernández, W. Angel, Chancellor, R. Rosales; T. Rincón, Y. Herrera, J. Murillo, Machís, Savarino; Córdova. DT: José Peseiro.

Estadio: Metropolitano (Barranquilla) .

Arbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Goles: 16m Zapata (C); 26 y 45m Muriel (C).

Cambios: 13m Medina por Arias (C), 58m Morelos por Cuadrado y Fabra por Muriel (C), 66m Otero por Savarino y A. Ponce por Córdova (V), 73m Alzate por Rodríguez y Falcao por Zapata (C), 77m Cásseres por Machis y Feltscher por Rosales (V), 81m Juanpi por Murillo (V).