45 empleados municipales reclaman por el recorte de sus sueldos

Unos 45 empleados y empleadas municipales reclaman por recortes que llegan al 70% de sus sueldos de agosto y septiembre. Ya llevan varias audiencias de conciliación en la Secretaría de Trabajo y pasaron a un cuarto intermedio para la semana próxima. Desde la municipalidad se comprometieron a reintegrar los montos pero llevarán una propuesta de pago, también los delegados de los sindicatos UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) y UEM (Unión de Empleados Municipales) dijeron que elaborarán la suya.

El personal afectado está cerca de jubilarse, en algunos casos tienen más de 30 años de servicio. Algunas de estas personas están con carpeta médica o de licencia por integrar grupos de riesgo ante Covid-19.

El referente gremial de UPCN, Jorge Ruíz explicó a Salta/12 que el 10 de septiembre se pagaron los sueldos de agosto pero con recortes quitándoles algunos ítems como SCD (Sistema de Cómputo de Datos), dedicación exclusiva, presentismo, adicional no remunerativo y tareas insalubres.

Además dijo que hubo incumplimiento del pago de la ayuda escolar y la asistencia económica de 2 mil pesos otorgada por la provincia. También señaló que no se hicieron los depósitos automáticos por las cuotas de alimentos en el caso de los trabajadores que tienen las cuentas con embargos judiciales.

El viernes se realizó la continuidad de una audiencia de conciliación en la delegación de trabajo de Tartagal, estuvo el contador Otilio Estrada, el abogado Hugo Arce en representación del municipio. Por los trabajadores estuvo el abogado Juan Carlos Sánchez, el secretario general de SOEM, Martín Palomo y el secretario de UEM, Luis Cruz, además de Ruíz.

"Desde el municipio reconocen que han cometido un error. Se comprometieron a devolver los meses que se nos descontó pero no sabemos cuándo porque dicen que no tienen la plata. Estuvimos reclamando porque hay trabajadores que tienen embargos por cuotas de alimentos que al hacernos los descuentos, tampoco pagaron", indicó Ruíz.

El delegado planteó que los afectados son empleados de mayor antigüedad y jerarquía. Además dijo que de 350 trabajadores (de planta permanente, contratados y de agrupamiento político) que tienen el municipio, los perjudicado con los descuentos, son del Partido Justicialista, la oposición del intendente Isidro Ruarte que pertenece al Partido Renovador.

El intendente estableció un referendum para quitar el SCD después de que realizaran el descuento de sueldos, aunque además se quitaron otros ítems sobre los que no se hablaba en ese documento. Ruiz señaló que esto fue rechazado por el Concejo Deliberante. Después el mandatario presentó una ordenanza por emergencia económica, sanitaria, financiera y laboral. "Le dijimos que las emergencias económicas no deben implicar los sueldos, no habla en las dos ordenanzas de la quita de todos los ítems, solo habla del SCD", afirmó Ruíz.

Ruíz destacó que el Concejo Deliberante sacó dos ordenanzas, la 788 y la 790 donde establecen que se deben devolver los ítems a los empleados y revisar el reordenamiento puntualizando el SCD "porque en una oficina hay tres empleados que cobran el SCD y hay una sola PC, están cobrando el ítem pero no están operando", detalló.

"Decidí hacer una ordenanza ad referéndum porque no nos alcanzan los recursos. El 80% de lo que entra al municipio es para pagar sueldos y ahora no nos alcanza; disminuyó la coparticipación, aumentaron los gastos y la Municipalidad está cerrada y no recaudamos nada", dijo Ruarte a El Tribuno. El intendente sostuvo que se trató de un recorte a quienes tienen sueldos más altos. "No podemos pagar 130 mil pesos a quienes están con licencia gremial desde hace tiempo. Con lo que ahorremos podremos pavimentar dos cuadras al mes", aseveró.

"Los tres delegados sindicales del municipio caemos en esta situación", dijo Ruarte. El delegado detalló que hay empleados que no cobraron casi nada del sueldo porque tenían descuentos por préstamos bancarios o por las cuotas de las tarjetas de crédito.

"Nosotros vemos que esto es una persecución política e ideológica porque estamos en un lineamiento político en su mayoría del justicialismo y el gobierno que maneja el municipio es renovador, que hace años que viene gobernando. Violaron un estatuto con ítems establecidos desde 1989, hay ordenanzas que reafirman esto. Incluso el intendente firmó antes una ordenanza para que se tengan en cuenta estos ítems a las mujeres que pasan los 50 años y a los hombres los 55 años, para una mejor jubilación. Hay una acta homologada ante la Secretaría de Trabajo", precisó Ruíz.

El delegado gremial indicó que desde el municipio plantearon que realizarán "un reordenamiento", respecto al ítem del SCD. Sostuvo que por la pandemia han caído las regalías pero que tampoco la intendencia escuchó las propuestas de los delegados gremiales para no afectar a trabajadores.