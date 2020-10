Gianni Vattimo:  "En la Argentina hay una fuerte esperanza de libertad"

El filósofo italiano Gianni Vattimo aseguró que espera "mucho de América Latina y sobre todo de Argentina", país en el que afirmó ver "una fuerte esperanza de libertad", al participar del IV Congreso de Comunicación y Ciencias Sociales desde América latina (Comcis) que organizó la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).



En una videoconferencia titulada "América Latina: esperanza de libertad", Vattimo señaló que "la renovación del mundo sólo puede venir de Latinoamérica, y en ese sentido, hay que decir sólo en la Argentina veo una fuerte esperanza de libertad".



Según informó un comunicado de la casa de estudios, el académico precisó que "para que haya esperanza hay que contemplar el mundo religioso, y el Papa es el que puede guiar como líder la transformación del mundo. Un compromiso popular, espiritual y religioso es lo que puede ayudarnos, por eso la figura de Francisco es fundamental".



"Hoy la lengua de los pobres, del proletariado es el español. Si hay una salud posible futura viene del mundo hispano hablante, no del mundo anglosajón que está muy cerrado en sí mismo", sostuvo Vattimo.



Afirmó que espera "mucho de América Latina y sobre todo de Argentina" y exhortó "a los periodistas en formación a seguir y dirigir el movimiento de la opinión pública que representan para que el progreso social sea posible".



Vattimo al referirse al periodismo resaltó: "Yo como filosofo hermenéutico tengo un especial interés en este congreso porque me ocupo del problema de la interpretación al igual que el periodista. Su tarea es muy importante en un mundo actual de la comunicación. El periodista no sólo busca hechos, los reconecta con la realidad. Me siento interesado particularmente en el periodismo por mi tradición hermenéutica".



"Tenemos que saber que los hechos son siempre producidos por quienes los orientan. La sospecha es fundamental ante lo que se presenta como obvio o natural. El periodismo es una actividad de interpretación, de penetración de lo que se presenta como natural", completó.



La secretaria académica de la Facultad de Periodismo platense, Ayelén Asidún, destacó que era "un honor poder escuchar a uno de los mejores filósofos de la historia posmoderna. Es un pensador valiosísimo en un mundo que parece desmoronarse. Es un hombre comprometido con la sociedad actual".



El filósofo es Doctor Honoris Causa por la UNLP, la Universidad de Palermo, la UNED (España) y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), entre otras, así como miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes.