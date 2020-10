"Aún se sigue pensando que la cultura no es importante"

La percusionista y charanguista Mariana Baraj dialogó con Salta/12 sobre la pandemia, el momento que atraviesa nuestra sociedad, la maternidad en el encierro y del momento histórico que atraviesa la música y sus referentes mujeres peleando por un lugar en el escenario a través de la Ley de cupos. Tampoco esquivó la pregunta sobre la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ella misma es una de las tantas que tomó esa lucha como bandera.

Integrante de una familia de músicos, desarrolló un estilo propio en el folclore, generando una fusión inconfundible con el jazz y muchas veces con el rock, lugar que no le resulta ajeno por haberlo transitado en bandas como Catupecu Machu .

Nacida y criada en Buenos Aires, eligió radicarse en la localidad de El Carril junto a su pareja hace ya 10 meses. Desde allí, aprovecha el tiempo de cuarentena para estudiar y seguir componiendo. Pero lamenta que debido a la pandemia tuvo que posponer el trabajo que venía realizando y dirigiendo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), La Peña de las Flores, “un proyecto muy hermoso con mujeres y disidencias folkloristas de toda la Argentina”.

Con esa iniciativa arrancó el año participando de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadores. El eventó se denominó Nosotras movemos el mundo, y se realizó en el CCK del 4 al 7 de marzo. Para la apertura del evento, Baraj junto al grupo de músicas y cantantes que dirige, realizó un concierto con un repertorio de obras folclóricas compiladas, producidas o inmortalizadas por mujeres músicas argentinas referentes de todos los tiempos.

En La Peña de las Flores, también participan otras salteñas como Lucía Guanca; Victoria Cataldi y Lorena Carpanchay.

- ¿Dónde te encontró la pandemia y qué estás haciendo?

- Estoy en mi casa en El Carril desde que comenzó la pandemia, en cuarentena e intentando salir lo mínimo indispensable. En todo este tiempo tuve que re formatear y re inventarme en varios aspectos pero tengo la dicha de trabajar desde mi casa en forma remota.

También, estuve trabajando en varias colaboraciones con artistas de Ghana, Camerún, India, Estados Unidos, Francia, Japón, Corea y Argentina, entre otros, para el Proyecto Beyond Music. Entre ellas realicé una colaboración homenaje a Jaime Torres, El Brujo, junto a Gustavo Santaolalla, Sebastian Lopéz de Los Tekis y Teresa Parodi, una canción de Mauro Rodriguez y Sebastián López.

Para Salta puntualmente hice un show por streaming desde la Usina Cultural junto a Gabi del Cid en viola y voz, Martin Misa en bateria, Angel Flores en bajo y Dario Arroyo en guitarra junto al equipo de Bestia Sensible y Peyote Contenidos. Ese streaming va a estar disponible de nuevo a partir de noviembre en wama.live.



Per a la vez estoy dando clases de canto y percusión y brindando asesoramiento en aspectos de producción y composición a artistas. Así que como siempre con muchas cosas lindas y movilizadoras.

- Hubo muchas críticas al gobierno y a la Secretaría de Cultura por la falta de reacción en la pandemia ¿Cómo evalúas la gestión?

- Creo que esta es una situación inesperada y que nadie tenía un plan al respecto ni estaba preparado para afrontarlo desde ningún lugar, por eso es difícil emitir un juicio de valor al respecto.

Los presupuestos para la cultura históricamente suelen ser más reducidos que otros y aún se sigue pensando que la cultura no es importante o que los artistas no somos prioridad pero la realidad es que es urgente que se puedan empezar a generar cambios al respecto.

Este es un momento delicadísimo para los trabajadores de la cultura y el arte, porque aún no se vislumbra ni una mínima posibilidad de poder volver a los espacios que cada uno ocupaba hasta antes de la pandemia.



No somos solamente los músicos sino todas las disciplinas artísticas y esto abarca muchísimos aspectos e involucra a una amplia cadena de trabajadores a la hora de llevar adelante un proyecto artístico.



La ayuda desde lo estatal sirve mucho y aporta en lo inmediato pero no es algo que reciban todos por igual y apenas puede cubrir algunas necesidades.

Tengo compañeros que tuvieron que vender sus herramientas de trabajo, instrumentos por ejemplo para poder comer. Hay que re pensar muchas cosas y ver como generar contenido para seguir fomentando la creación y la expresión y que esos contenidos sean remunerados.



Es el momento de apelar a la creatividad en varios aspectos. Todo apoyo o fomento a la cultura es bueno aunque hay algunas modalidades, como los créditos, que habría que ver si alguien que no sabe cuándo va a poder retomar sus actividades, está en condiciones de asumir. A nivel nacional también hay diferentes proyectos de fomento pero es todo bastante limitado.





-Vos sos madre y en este tiempo no fue fácil la crianza ¿Cómo fue la cuarentena y la maternidad? y ¿Cómo crees que va a ser el retorno a la nueva normalidad?

En el ámbito familiar también he tenido que encontrarle la vuelta ya que uno de los grandes cambios es que mi hija no va a la escuela y el formato de clases virtuales al menos para los chicos es muy difícil, por eso me toca acompañarla más en este proceso y ayudarla mucho con sus trabajos.

El retorno a la nueva normalidad va a costar un poco pero habrá que acostumbrarse ya que hay muchos aspectos que para mi llegaron para quedarse. Seguramente la vuelta a los recitales en vivo con público va a ser dentro de bastante tiempo y será muy emocionante.



- Sos una de las tantas que luchó por una Ley de cupo femenino en los festivales nacionales

- Es un gran logro pero aún falta muchísimo. Creo que hay que seguir dando batalla, visibilizando algo que no vamos a naturalizar porque necesitamos espacios de trabajo igualitarios. Lo que sí voy observando y no deja de llamarme la atención es como muchos grupos y solistas donde siempre fueron todos varones fueron incorporando mujeres a hacer coros o a tocar algún instrumento.

Hay que formar y educar a los programadores o curadores de los festivales y espacios culturales para que las grillas sean más equitativas. Hay mucha estructura que se mantiene con dinero del estado y siempre se destina de la misma manera.



Es muy importante que mujeres y disidencias conozcamos nuestros derechos pero

- También siempre fuiste una de las que no se escondió y dio la cara a favor de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo



- Ojalá muy pronto se trate el tema y se avance en algo que para mí es fundamental en materia de derechos para las mujeres. Porque aquí hablamos de algo que nadie querría hacer pero es un tema que plantea que si tenés recursos seguís viviendo y si no tenés recursos te morís. También es de suma importancia que no siga siendo un tema tabú la ESI (Educación Sexual Integral).

Es fundamental que las nuevas generaciones tengan acceso a la información que por años se nos negó y así evitar consecuencias más graves para todos. No podemos seguir permitiendo los abusos de niñas y niños y mucho menos naturalizarlos.



Tampoco podemos permitir que una niña sea obligada a parir porque seguro todo lo que le toca vivir no lo eligió y ya vive un infierno absoluto.