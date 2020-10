Scaloni: "Si venís a defenderte, al final no vas a poder hacer nada"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, aseguró que su equipo no saldrá a defenderse en el partido de este martes ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, pese a que el duelo se desarrollará sobre los 3600 metros de La Paz.

"Si venís a defenderte y a devolver la pelota o tirarla para arriba, al final no vas a poder hacer nada. Nosotros tenemos una manera de jugar clara y esperemos que de sus frutos", aseguró Scaloni en la conferencia de prensa previa al duelo ante los bolivianos. El técnico remarcó que los futbolistas van a sentir el rigor de la altura, pero confía en que podrán limitar esos efectos. "Ahogar, se van a ahogar todos los jugadores. El tema es la sensación que cada uno tiene. Estamos haciendo todo lo posible para que puedan llegar de la mejor manera", resaltó el técnico.

En ese sentido, el ex mediocampista dio una pista de lo que intentará su equipo, para que el desarrollo del juego no ingrese en el ritmo que le conviene a Bolivia. "Los ataques tienen que terminar y no que sea un partido de ida y vuelta. El tema del cambio de aire es cierto, pero lo realmente importante es el viaje de la pelota. Cómo pica, cómo llega", remarcó Scaloni, que por eso defendió la postura de llegar dos días antes del partido, para al menos tener una práctica en las condiciones en las que se jugará el encuentro.

"Tomamos la decisión de viajar ayer por todo el contexto. Vimos que otros equipos vinieron un par de días antes y se entrenaron como nosotros lo vamos a hacer el día anterior en la altura. Creemos que puede ser interesante", explicó Scaloni, contradiciendo el mensaje de muchos especialistas, que aseguran que para mitigar los efectos de la altura es mejor llegar sobre la hora del partido.

La idea de Scaloni es que el equipo pueda mantener mucho tiempo el balón, para evitar el desgaste si es que Bolivia es el dominador del encuentro. "Tenemos centrocampistas de buen pie, todos juegan bien con la pelota. La variante se puede dar en la profundidad de las bandas, ser más ofensivo o no. Intentaremos tener la pelota y ser punzantes cuando podamos", explicó el entrenador, que consideró que Bolivia será un rival muy diferente a lo que mostró en el llano en la goleada 5-0 sufrida ante Brasil.

"La dificultad es máxima, jugamos con una selección que en su país se hace muy difícil. Pero tenemos un plan e intentaremos llevarlo bien a cabo. Creo que ellos, de local, van a salir a atacar, como han hecho siempre en la altura. Será un partido complicado", vaticinó Scaloni, que valoró que su equipo afrontará el duelo con otra tranquilidad gracias a la victoria de la fecha inicial ante Ecuador. "Somos conscientes de que el partido con Ecuador había que ganarlo. Ahora estamos mucho más tranquilos y sabemos que hay muchas cosas por mejorar. Vi todos los partidos de Eliminatorias y la mayoría fueron muy duros", cerró el técnico, que no confirmó la alineación pero destacó que no habrá muchas variantes respecto a los once que arrancaron el jueves ante los ecuatorianos.