En las efemérides del 9 de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1816. Se declara la independencia argentina

El Congreso reunido en Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Sur, que así rompen lazos con España. Es el momento culminante de la gesta revolucionaria iniciada en 1810. La independencia, que se proclama en la sesión presidida por el sanjuanino Francisco Narciso de Laprida, es el fundamento a partir del cual José de San Martín impulsará la campaña para liberar Chile y luego Perú. Desde ahora, la nueva nación debate su organización, la futura Constitución y el modelo de país.

1879. El nacimiento de Ottorino Respighi

Nace el compositor italiano Ottorino Respighi en Bolonia. Uno de los más importantes orquestadores, estudió con Rimsky-Korsakov en San Petersburgo. En su producción destacan el Tríptico Romano, que integran Los Pinos de Roma, Las Fuentes de Roma y Fiestas Romanas; la pieza vocal Il Tramonto (sobre un poema de Shelley); y las dos suites de Aires y Danzas Antiguas. Murió en 1936.

1935. Nace Mercedes Sosa

En Tucumán nace Mercedes Sosa, la voz más grande del folklore argentino. Grabó discos emblemáticos como Mujeres argentinas y padeció el exilio. Su regreso en 1982 convocó a multitudes en el Teatro Ópera. Murió el 4 de octubre de 2009. La velaron en el Congreso, donde fue incesante el desfile de amigos y admiradores.

1956. El nacimiento de Tom Hanks

Tom Hanks nace en Concord, California. Se hizo popular en los 80 por una seguidilla de comedias, como Splash y Quisiera ser grande, pero en los 90 explotó su veta dramática. Filadelfia le valió el Oscar en 1993. Repitió al año siguiente por Forrest Gump y así se convirtió en el quinto (y a la fecha, último) actor en recibir dos estatuillas al hilo. Después de Apolo XIII debutó como director con That Thing You Do. Más tarde vendría su asociación con Steven Spielberg en Rescatando al soldado Ryan, Atrápame si puedes, La terminal, Puente de espías y The Post. También se lo vio en Náufrago y El Código Da Vinci, entre otras producciones.

1975. Nace Damián Szifron

En Ramos Mejía nace el guionista y director Damián Szifron. Se consagró en 2002 como creador de Los simuladores en televisión. Le siguieron dos películas: El fondo del mar y Tiempo de valientes, tras lo cual volvió a la pantalla chica con Hermanos y detectives. En 2014 se estrenó la exitosa Relatos salvajes, que compitió en Cannes y fue nominada al Oscar. Dirigió Misántropo en Hollywood. En 2024 se iba a estrenar la esperada versión fílmica de Los simuladores, que reuniría a Szifron con el elenco original de la serie, pero el proyecto se pospuso.

1980. Fallece Vinicius de Moraes

A los 66 años muere Vinicius de Moraes en Río de Janeiro. Había nacido en la ciudad carioca en 1913. El poeta brasileño fue quien dio letra a la Bossa Nova con canciones memorables como “Garota de Ipanema” y “A felicidade”, escritas con música de Tom Jobim. También grabó dos discos en la Argentina, junto a Toquinho, María Creuza y María Betanha.

2006. Italia gana el Mundial de Alemania

Francia e Italia definen en Berlín el mundial de fútbol. Hay gran expectativa por ser además el último partido de Zinedine Zidane, figura determinante del torneo. El encuentro termina 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En el alargue, Zidane cabecea en el pecho a Marco Materazzi y el árbitro del cotejo, el argentino Horacio Elizondo, lo expulsa. Italia se impone en los penales por 5 a 3 y levanta su cuarta Copa del Mundo.

2007. Nevada en Buenos Aires

Nieva en Buenos Aires después de casi noventa años. El anterior registro data del 22 de junio de 1918. Una masa de aire frío polar ingresa al territorio argentino el 6 de julio y empiezan a bajar las temperaturas en gran parte del país. Ese 9 de julio, feriado del día de la Independencia, la ciudad tiene una mínima de 0.6 Cº y una máxima de 1.7Cº. La nieve cae durante todo el día en la Capital y sus alrededores. El fenómeno se da en otros puntos: en el interior de la provincia de Buenos Aires, y en las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. El feriado permite que millones de personas disfruten la nevada en las calles.

2011. Asesinan a Facundo Cabral

El cantautor Facundo Cabral es asesinado en Guatemala. Un grupo de sicarios dispara contra el auto que lo transportaba al aeropuerto para viajar a Nicaragua. Al parecer, querían matar al empresario Henry Fariña, que llevaba a Cabral en el vehículo y resultó herido. Nacido en La Plata en 1937 como Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, comenzó su carrera artística como El Indio Gasparino. La canción “No soy de aquí ni soy de allá”, le dio fama en los 70. Se radicó en México durante la dictadura. En los 90 hizo una serie de shows con Alberto Cortez, Lo Cortez no quita lo Cabral.

2019. Muere Fernando de la Rúa

El expresidente Fernando de la Rúa fallece a los 81 años. Nacido en Córdoba, hizo su carrera política en la ciudad de Buenos Aires. Electo senador en 1973, acompañó a Ricardo Balbín en la fórmula derrotada por el binomio Perón-Perón. En 1983 perdió la interna presidencial con Raúl Alfonsín, pero regresó al Senado. Dejó la banca en 1989 y la recuperó tres años más tarde. En 1996 se convirtió en el primer jefe de Gobierno porteño. Derrotó a Graciela Fernández Meijide en la interna de la Alianza y luego se impuso a Eduardo Duhalde. Su gobierno no se diferenció del de Carlos Menem: mantuvo la convertibilidad y los ajustes para sostener un modelo tambaleante. El vicepresidente Carlos Álvarez renunció por el escándalo de las coimas en el Senado, que minó al gobierno aliancista. Tras el fracaso de Ricardo López Murphy, se jugó a Domingo Cavallo, pero todo fue a peor. El corralito del 1º de diciembre de 2001 derivó en la crisis total y el estado de sitio del 19, en una jornada de incidentes. De la Rúa renunció al día siguiente, en medio de una tremenda represión con más de treinta muertos. En los años siguientes fue sobreseído en las causas por la represión del 20 de diciembre y por las coimas en el Senado.

2020. Adiós a Agustín Alezzo

Víctima de coronavirus muere Agustín Alezzo a los 84 años. Era uno de los más importantes maestros y directores de teatro de la Argentina, responsable de introducir en el país el método Stanislavski. Se formó con Alejandra Boero y Hedy Crilla y comenzó su carrera de director a fines de los 60. Fue responsable de puestas de obras como Las brujas de Salem, La rosa tatuada, El jardín de los cerezos y Ricardo III. Dirigió el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y creó su propia escuela, El Duende.