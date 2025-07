El desempleo entre los más jóvenes triplica el promedio general de la desocupación en la Argentina y está afectando especialmente a las mujeres, de acuerdo con un informe elaborado por organizaciones sociales y economistas, que afirma que hay una “situación crítica” y alerta por los niveles de informalidad en la juventud.

Los datos se desprenden del Monitor de Juventudes desarrollado en conjunto por la Fundación SES y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que busca visibilizar la precariedad laboral que atraviesan los jóvenes de 18 a 29 años, y que además incluye indicadores sociales, habitacionales y educativos.



Según el informe, la tasa de desocupación entre jóvenes triplica a la de los adultos, y en especial en el segmento de 25 a 29 la duplica.



“Hay una situación crítica vinculada a la desocupación: entre los jóvenes de 14 y 29 años, duplica el promedio general y es del 13 por ciento”, dijo a la 750 Juan Pablo Costa, economista del CEPA y uno de los autores del trabajo, resaltó además que la situación afecta más a las mujeres jóvenes, ya que mientras que el desempleo al 14 por ciento, mientras que entre los varones es del 12,5 por ciento.



La situación es alarmante si se tiene en cuenta que el promedio general de la desocupación en todos los segmentos etários es del 7,9 por ciento, según datos oficiales del primer trimestre de 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en junio pasado.



Costa precisó que el desempleo “empeora más” entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde los porcentajes ascienden a entre el 17 y el 18 por ciento “lo que manifiesta una situación problemática” en términos de acceso a trabajos.



El economista advirtió que otro factor preocupante es la elevada informalidad en el segmento juvenil, ya que a nivel general supera el 40 por ciento, de acuerdo con datos oficiales, pero entre los varones y mujeres de hasta 24 años asciende a 65 por ciento. Entre los mayores de 30, la cifra cae al 30 por ciento promedio.



Este aspecto no es menor, según Costa, ya que “en algún momento habrá un colapso” del sistema, y podría traer problemáticas para millones de personas que en el futuro no contarán con años de aportes suficientes para acceder siquiera a la jubilación mínima, en especial luego de que el Gobierno de Javier Milei dejara vencer sin renovar la moratoria previsional, que permitía a quienes comprar años de aportes a quienes han alcanzado la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años que exige la normativa.



Días atrás, durante la presentación del informe, la socióloga Candelaria Rueda, del Instituto Argentina Grande, puso el acento en el “trabajo desprotegido”, sin aportes previsionales, ni estabilidad laboral, y destacó que la pandemia de coronavirus produjo un “quiebre” en ese sentido, ya que provocó “un salto en la tasa de trabajo desprotegido” y “en jóvenes de 14 a 26 años llega al 60 por ciento entre los hombres y al 64 por ciento en el caso de las mujeres, sobre un 43 por ciento de la media general”, dijo.

“Es increíble. Uno ve el malestar de los jóvenes”, afirmó Costa, quien resaltó además que en un futuro “habrá mucha más gente sin recibo de sueldo”.