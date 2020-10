Netflix, Amazon, HBO y más: lo nuevo en octubre

Series

Directv: The Salisbury Poisonings - Lunes 12, 21 hs.

Intoxicaciones a agentes rusos, conflictos diplomáticos y el espíritu de la guerra fría en pleno siglo XXI. La miniserie británica recrea la historia real de una serie de envenenamientos hacia 2018 en una ciudad inglesa y el impacto que ese hecho tuvo en una comunidad local.

Salisbury Poisonings.

Netflix: Distanciamiento Social - Jueves 15

El nombre marca la pauta de esta creación del equipo de Orange Is The New Black. Se trata de una serie de ocho episodios acerca de los cambios forzados que impuso el COVID 19 en la vida de sujetos comunes y corrientes. Bajo el formato de antología (historia y elenco independiente) se indaga en la peculiar experiencia que implica aislarse a la fuerza, sin más opción que comunicarse en forma remota y confiar en la tecnología para mantener algún tipo de conexión.

Distanciamiento social.

AXN: Candice Renoir - Lunes 19, 00 hs.

Candice Renoir es la última en sumarse al nuevo código del policial televisivo que hacen foco en detectives mujeres con un trasfondo personal complejo. La serie francesa sigue a una madre de cuatro hijos, recién separada y que decide regresar a la Brigada Criminal en París. Personaje agudo, complejo, que debe quitar las telarañas por su inactividad en la fuerza. El protagónico pertenece a Cécile Bois.

Candice Renoir.

Eurochannel y Flow: Memoria de un crimen - Martes 20 a las 22 hs.

Producción checa acerca de un joven que luego de ser testigo de un crimen decide convertirse en policía. Sin embargo, una vez adentro de la institución descubre la corrupción de sus superiores, lo que puede terminar no sólo con su carrera sino también con su vida.

Memoria de un crimen.

HBO y Flow: The Undoing - Domingo 25 a las 22 hs.

Los ricos también lloran y matan. Nicole Kidman y Hugh Grant encabezan este thriller psicológico de seis episodios acerca de una familia de alta alcurnia acusada de un asesinato. Fue escrita por David E. Kelley –autor de Big Little Lies–. Además de la dupla protagónica otro de sus atractivos es el personaje secundario a cargo del invulnerable Donald Sutherland.

Amazon Prime Video: Truth Seekers - Viernes 30

Comedia con el sello en el humor de Simon Pegg y Nick Frost. Un equipo de investigadores paranormales viajan por todo el Reino Unido. Cada incursión da lugar a situaciones disparatadas y terroríficas. Apariciones fantasmales, conspiraciones que podrían desencadenar el apocalipsis y chistes que van del pop a tomar orina. Los creadores de la trilogía del Cornetto desembarcan en el universo seriado.

Películas

Netflix: El juicio de los 7 de Chicago - Viernes 16

El afamado Aaron Sorkin (creador de The West Wing y guionista de Red Social) estrena su segunda película como director y, obviamente, también estuvo a cargo de los libretos. Auténtico courtroom drama que revisa un icónico y polémico juicio en uno Estados Unidos sacudidos por la guerra de Vietnam, el arribo de Nixon y el fin del flower power. El reparto que incluye a jóvenes y veteranos consagrados como Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella y Michael Keaton.

A Family Affair.

Netflix: A Family Affair - Hasta el viernes 16

El director holandés Tom Fassaert retrata la tirante y compleja entre su nonagenaria abuela, su padre y el resto de su linaje. Documental que indaga en los dramas y secretos de una familia muy particular.

Amazon Prime Video: Borat Subsequent Movie Film - 23 de octubre

El reportero kazajastano vuelve a las andadas. Sacha Baron Cohen retoma a su personaje más famoso a tres lustros de su primera película. El objetivo –nuevamente- es el de retratar a la América profunda acompañado por su hija (Irina Nowak). Las diferencias culturales, sexuales y sociales bajo el formato del falso documental. Según se puede apreciar en el tráiler, Borat llegó hasta la convención republicana con una muñeca inflable como regalo para Donald Trump.

Netflix: Guillermo Vilas, Serás lo que debas ser o no serás nada - Domingo 27



El documental se propone retratar a la leyenda argentina del tenis y el último cetro por conquistar: ser reconocido número 1 del mundo. El periodista Eduardo Puppo oficia de guía en la historia de Willy.





Nuevas temporadas

Fox Premium: This Is Us, quinta temporada - Desde el miércoles 28 a las 23 hs.

La familia Pearson retorna con una temporada que, aseguran, cambiará absolutamente todo. El gran boom lacrimógeno arriba con un episodio doble.

This is Us.





Reposiciones

STARPLAY: Mad Men (Temporada 1 a la 7) - Desde el jueves 22 de octubre

No extrañen a Don Draper. Hay una nueva oportunidad para ver una de las entregas más elogiadas del nuevo siglo. La creación de Matthew Weiner está ambientada en Nueva York de los ‘60, repasa el negocio publicitario y a los cambiantes Estados Unidos de esos años.

Mad Men.





Especiales Halloween

AMC: Eli Roth’s History of Horror - Del 29 al 31 de octubre a las 00 hs.

El afamado director Eli Roth invita a un viaje por el género del horror. El objetivo es explorar sus temáticas, revelar las inspiraciones, su impacto en la sociedad y la razón por la cual los fanáticos siguen adictos al miedo. El programa es amplio en material de archivo, pero sin dudas su encanto pasa por los entrevistados. En esta nueva temporada entrevista a Megan Fox, Bill Hader, Slash y Stephen King.

Eli Roth.