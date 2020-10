Marcha contra el gobierno: "Quiero que me digan gorila"

Comenzó el “banderazo" de este lunes que, al igual que ocurrió en los últimos feriados, fue convocado por algunos sectores de la oposición en contra del gobierno de Alberto Fernández y, sobre todo, en contra de la figura de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Aunque la principal concentración se está llevando a cabo frente al Obelisco, la marcha se replica en otros puntos del país.

Si bien las consignas en redes sociales subrayan la "independencia" de la convocatoria, la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, publicó un video en sus redes sociales en el que incita a sus seguidores a que asistan a la marcha: "el 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto por nuestra libertad y nuestra república, ¿vamos?", arengó.

Otros referentes, como Lilita Carrió, prefirieron despegarse de la iniciativa. "No convoco a la marcha, cada uno según su conciencia. El que se radicalice está jugando en contra de la Argentina, ya sea por derecha o por izquierda", dijo este domingo.

La marcha, fue convocada para las 17, pero en algunos puntos la gente comenzó a llegar más temprano. Después de las 16, la gente se empezó a acercar al obelisco con sus característicos carteles "a favor de la república" y con múltiples consignas contra el Gobierno Nacional.

Uno de los manifestantes aprovechó la presencia de las cámaras para mostrar su careta de gorila. "Quiero que me digan que soy gorila. Porque estoy orgulloso. Ser gorila es estar a favor de la justicia, de los derechos humanos. Eso es ser gorila. No ser ladrón, no ser corrupto, no ser coimero. Vivo en Palermo, pago mis impuestos, no me puedo ir del país porque estamos encerrados, acuarentenados de por vida. Basta Ya", gritó el hombre a las cámaras de televisión.

Unos metros más lejos, otro de los manifestantes se expresó en contra de la política de seguridad del actual gobierno nacional, al que calificó como el "gobierno del revés".

"La ministra de Seguridad favorece al delincuente y castiga al policía", dijo a C5N, en referencia al caso de Chocobar. "Antes que un policía muerto, prefiero a un delincuente en el cementerio", agregó el manifestante, quien se expresó a favor de la baja de la edad de imputabilidad.

Las consignas de quienes llegaron a los distintos puntos de concentración en la Ciudad de Buenos Aires, hicieron referencia como de costrumbre a temas generales, sin una convocatoria clara, más allá de críticas de diversa y, por momentos, sorprendente índole a la gestión de Alberto Fernández.

Si bien algunos manifestantes se reconocían como "independientes", durante la tarde se escucharon distintos cánticos afines a Cambiemos, como "Vamos a volver", o "Patricia presidente". Mauricio Macri trató de sacar rédito de la protesta anticuaretena: "Queridos argentinos: las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan, son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro", expuso el expresidente en su cuenta de Twitter, cuando en el Obelisco se empezaba a retirar la mayoría de los manifestantes.